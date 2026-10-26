Europa und USA kaufen Rekordmengen russischer Energie

Im Ukraine-Krieg ging es bekanntlich stets darum, einen Stellvertreterkrieg anzuzetteln, um Russland zu besiegen. Die zu Tage tretenden Widersprüche sind allerding absurd, geben jedoch Aufschluss über den „gewünschten“ Stellvertreterkrieg, den die USA und die europäischen Mächte unter dem Vorwand, die Ukraine zu verteidigen“, gegen Russland führen.
Schein-Sanktionen als Bestrafung?
Die westlichen Sanktionen gegen Russland, der am stärksten sanktionierten Nation der Welt, sollten Moskau angeblich für seine, laut Narrativ, unprovozierte Aggression gegen die Ukraine bestrafen. Wie auch uncutnews berichtet hatte.
Die Vereinigten Staaten beispielsweise hatten kürzlich ein, wie sie es nannten, „Sanktionsgesetz aus der Hölle“ verabschiedet, benannt zu Ehren des verstorbenen kriegslüsternen Senators Lindsey Graham. Es sollte die russische Wirtschaft zerschlagen, vor allem indem es deren Energieexporte unterbindet.
Ebenso hat die Europäische Union in den vergangenen vier Jahren bis dato 22 Sanktionspakete gegen Russland verhängt, wiederum angeblich, um russische Öl- und Gasexporte zu blockieren. Die EU hat überdies verkündet, bis Ende dieses Jahres sämtliche russischen Energieimporte einzustellen.
Die offizielle Begründung aus Washington und den europäischen Hauptstädten lautet, Russland für seine angebliche Invasion und die Verletzung der Souveränität der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Westliche Embargos gegen die russische Wirtschaft wurden unmittelbar nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation Moskaus im Februar 2022 angekündigt. Der tatsächliche Hintergrund der MSO, von den westlichen Medien freilich unberichtet, war der von der NATO unterstützte Putsch in Kiew 2014 und die Bewaffnung von Neonazis, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen zu können.
Scheinbare Durchsetzung des Völkerrechts
Die USA und die Europäische Union sowie natürlich Großbritannien stellten den Versuch, Russland wirtschaftlich zu blockieren, als Beweis dafür dar, dass der Westen das Völkerrecht durchsetzt und die Ukraine unterstützt. Letztere wird in den westlichen Medien als zartes, unschuldiges Wesen der Demokratie dargestellt, das von einem sabbernden russischen Tyrannen angegriffen wird.
Die Sanktionen aber werden der westlichen Öffentlichkeit als plausible Möglichkeit verkauft, „Russlands Kriegsmaschinerie“ lahmzulegen. Wenn Moskaus Öl- und Gasexporte unterbunden werden könnten, so die zweifelhafte Logik, wäre Russland nicht mehr in der Lage, seinen Krieg in der Ukraine fortzuführen.
Doch die angeblich edle westliche Begründung liegt diese Woche auf geradezu lächerliche Weise in Trümmern, nachdem das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen russische Diesel-Exporte für die nächsten sechs Monate aufgehoben hat, um das globale Ölangebot zu erhöhen und die rasant steigenden Energiepreise einzudämmen.
Ein weiterer vernichtender Schlag gegen eine krampfhaft aufrechterhaltene Fassade westlicher „Prinzipien“ war die Enthüllung durch den russischen Energieminister Alexander Nowak, dass die Europäische Union weiterhin fast so viel russische Energie importiert wie vor dem Krieg. Dazu ist von Seiten des westlichen Mainstreams ebenso wenig zu vernehmen wie zu erwarten war.
Kriegsmaschinerie wird systematisch befeuert
Wie steht es also um diesen Widerspruch? Die europäischen Regierungen werfen der Ukraine angeblich zu ihrer Verteidigung Hunderte Milliarden an Steuergeldern zu, doch dieselben Regierungen geben Russland durch den Kauf seiner Energieressourcen noch viel, wesentlich mehr. Brüssel und andere europäische Hauptstädte können somit nicht mehr leugnen, „die russische Kriegsmaschinerie zu befeuern.
Was ist dabei eigentlich aus den vielgepriesenen amerikanischen Gesetzen gegen den „Handel mit dem Feind“ geworden?
Natürlich ist Trump verzweifelt darauf aus, die Rekordtreibstoffpreise zu senken, die auf seine Aggression gegen den Iran und die als Vergeltung erfolgte Sperrung der Öl-Route durch den Persischen Golf durch den Iran zurückzuführen sind. Da nun auch noch die Zwischenwahlen zum Kongress nur noch drei Wochen entfernt sind, versucht Trump, den Zorn der amerikanischen Verbraucher zu besänftigen und seine Republikanische Partei vor einer vernichtenden Wahlniederlage zu bewahren, die seiner Präsidentschaft zweifelsfrei schaden würde.
Aus reiner Zweckmäßigkeit will Trump nun also mit russischen Diesel-Exporten seinen politischen Hals retten. Manche Beobachter mögen sich fragen, ob Moskau Trump entgegenkommen sollte, wenn man bedenkt, dass Washington das neonazistische Kiewer Regime mit Raketen und Geheimdienstinformationen versorgt. Vielleicht rechnet der Kreml damit, dass Trump doch noch ein Friedensabkommen in der Ukraine zustande bringen könnte.
Putin als politischer Schachmeister?
Ein weiterer kluger Schachzug Moskaus könnte darin bestehen, dass der Diesel-Deal mit Trump eine Welle von Vorwürfen aus Europa und der Ukraine auslösen könnte, die die transatlantische Achse erheblich untergräbt.
Die europäischen NATO-Partner und der Marionettenpräsident in Kiew, reagierten mit beispiellosen Beleidigungen und trotzigem Widerstand gegen Trump. Sie warfen dem amerikanischen Staatschef Verrat und Parteinahme für Russland vor. Auch in Washington wurde Trump als „Verräter“ geschmäht.
Trump und seine Mitarbeiter schlugen wütend zurück und bezeichneten die Europäer angesichts ihrer eigenen Rekordkäufe russischer Energieexporte als „Heuchler“. Trump forderte sogar, Selenskyj durch jemanden zu ersetzen, mit dem er zusammenarbeiten könne.
Trumps Zorn über Selenskyj und dessen europäische Gönner ist explodiert. Er sieht ihre Behinderung seines Diesel-Deals mit Russland nicht nur als heuchlerisch, sondern auch als politischen Angriff auf seine Präsidentschaft vor den entscheidenden Wahlen im November.
Das Debakel ist freilich eine köstliche Farce. Das Gebaren der Amerikaner und Europäer zeigt sich als das, was es ist, prinzipienlos und ohne ehrliche Beweggründe.
10 Kommentare zu „Europa und USA kaufen Rekordmengen russischer Energie“
Um mitzuregieren, ist die Berliner Linken-Spitze nun völlig eingeknickt.
Statt als Wahlsiegerin mit Rückendeckung aus der Bevölkerung in die Offensive zu gehen und den Kampagnen-Dreck zurück zu werfen, hat sie Wähler und Mitglieder verraten.
Von all ihren Versprechen ist nichts übrig.
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https://www.anonymousnews.org/meinung/berliner-linke-vom-wahlsieg-in-den-vasallenmodus/
Kinderbräute in Deutschland:
Der Staat schaut zu!
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Minderjährig, verheiratet, im Stich gelassen: Deutsche Behörden wissen von Hunderten Kinderehen – doch aufgehoben werden sie nur selten. Die Mädchen sind Kollateralschäden, die man hinzunehmen scheint.
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https://www.anonymousnews.org/deutschland/kinderbraeute-in-deutschland-der-staat-schaut-zu/
Bundeswehr beteiligt sich an Ukraine-Übung
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Die Bundeswehr beteiligt sich mit Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik am ersten Manöver der “Koalition der Willigen” zur Unterstützung der Ukraine.
Die Übung ist für November in Polen, über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer geplant.
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https://www.anonymousnews.org/deutschland/bundeswehr-beteiligt-sich-an-ukraine-uebung/
@ H. Gorbach 25. 10. 2026 um 12:15 Uhr
„Dass Trump sich Grönland quasi unter den Nagel gerissen hat – mit Hinweis auf chinesische Überlegungen – ist in etwa so, als wenn jemand einen Überfall begeht und sagt er wollte doch nur verhindern, dass sein Opfer von jemandem anderen überfallen worden wäre.“
Es ist sogar noch viel schlimmer: Im letzten jahr haben sowohl der US-Vizepräs. JD Vance als auch Trump mehrmals dreist behauptet, ohne Belege vorzulegen, dass Russland mehrmals versucht haben soll Grönland zu überfallen und miltärisch zu erobern.
https://www.focus.de/politik/donald-trumps-vize-fuers-grobe-jd-vance-reist-nach-groenland_48f24da0-e211-4790-aa86-2ec7d308b4a5.html
Russland hat im letzten Jahr nach diesen Behauptungen von der US-Administration gefordert Beweise dafür zu liefern. Und wartet bis heute auf die Beweise, die diese Behauptungen belegen. Um den aggressiven Russen zuvorzukommen, soll Grönland jetzt unter die Kontrolle der USA überführt werden.
Trump und JD Vance sind auch dreiste Lügner genauso wie die Demofrauds. Ich sage es schon seit vielen Jahren: Es gibt keinen Unterschied zwischen den Republikanern oder den Demokraten. In den USA gibt es nur die Wahl zwischen Pest und Cholera!
Erster Schnee auf dem Fichtelberg – Sturmtief Maja bringt Wind und Regen
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Auf Ostdeutschlands höchstem Gipfel schneite es, im Flachland goss es in Strömen – wie am Sonntagvormittag beim Dresden-Marathon. Wann es wieder Hoffnung auf Sonne gibt.
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https://www.berliner-zeitung.de/article/15500-marathonlaeufer-vom-regen-erwischt-wann-es-im-osten-wieder-sonnig-wird-10528411
Trotz Protesten: Zweite Rüstungsfirma will nach Leipzig
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Am Wochenende protestierten rund 400 Leipziger gegen den US-Rüstungsproduzenten Covenant. Doch auch ein Düsseldorfer Start-up will Raketensysteme in Leipzig entwickeln.
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https://www.berliner-zeitung.de/article/falk-defence-raketensysteme-leipzig-covenant-10529378
Früher Drogen-Hotspots, jetzt die ganze Stadt: Wie Crack Berlin überflutet
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Einst hatte Berlin mit einzelnen Drogenschwerpunkten zu kämpfen. Inzwischen ist die ganze Stadt ein Drogen-Hotspot geworden. Die Behörden sind überfordert.
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https://www.berliner-zeitung.de/article/frueher-drogen-hotspots-jetzt-die-ganze-stadt-wie-crack-berlin-ueberflutet-10441220
Frostnächte bis minus 8 Grad: Jetzt kommt der Wetterumschwung
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Erst Spätsommer, dann der Temperatursturz: Zum Halloween-Wochenende könnten in Deutschland Frost und Glätte Einzug halten.
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https://www.berliner-zeitung.de/article/frostnaechte-bis-minus-8-grad-jetzt-kommt-der-wetterumschwung-10530618
Rußland ist autark. Man kann es wirtschaftlich nicht vernichten, indem man seine Energieexporte unterbindet. Das war von Anfang an eine schwachsinnige Idee. Bei Saudi Arabien sieht es aber anders aus. Wenn der Iran die Pipelines und Energieinfrastruktur zerstört, sind die Saudis erledigt. Mausetot. Und die Weltwirtschaft macht eine Talfahrt. Schon mal Achterbahn gefahren? Geht schnell so ein Abwärtstrend. Die EZB versucht jetzt über den digitalen Euro dem Bürger zu sagen, was er noch kaufen darf und was nicht, um die vollständige Kontrolle über das Geld zu bekommen. Klarer Fall von Kriegswirtschaft. Und wir marschieren mit Volldampf darauf zu:
https://www.youtube.com/watch?v=8rRr19dLnDE
Da ich immer schon gegen die „unsinnigen“ SANKTIONEN gegen RUSSLAND war, und eine baldige BEFRIEDUNG mit dem großen Land erwartet habe, bin ich von dieser Meldung eigentlich „überrascht“ worden, denn daran ist zu sehen, das es immer noch Betriebe oder Länder gibt, die noch wirtschaftlich denken können, und nicht den kriegsgeilen PREDIGERN folgen ?
Wann wird endlich wieder die gesamte ENERGIE von Russland geliefert, anstatt weit „überteuert“ aus den USA ?
Da der US Präsident Trump rücksichtslos beim Handel ist, und überhohe ZOLLZAHLUNGEN verlangt, wäre die Lieferung von Russland in jeder Beziehung endlich wieder ein starkes GEGENARGUMENT ?