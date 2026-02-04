BERLIN: Großer Erfolg der CDU: U-Bahnhaltestelle heißt jetzt „Regenbogen-Kiez“

Zwei Jahre Kampf für Namenszusatz „Regenbogenkiez“

Von DAVID BERGER | Mitten im Komplettversagen auch der Berliner Union angesichts des Stromausfalls, der komplett vereisten Wege nicht nur zur Tennishalle von Wegner und der Vermüllung der Stadt, zeigt der CDU-Politiker Dr. Jan-Marco Luczak MdB, dass es auch enorme Erfolge seiner Partie gibt. Er verbreitet auf seinem Facebookprofil die mit dem queeren Smiley geschmückte frohe Nachricht: „Nächster Halt Regenbogenkiez“ – das wird endlich Realität!

Foto: Wenige Meter von der Haltestelle „Regenbogenkiez“ haben die Anwohner ganz andere Probleme, im vergangenen Sommer gab es dort eine RattenplageUnd spricht von einer wichtigen Lebensaufgabe: „Seit 2024 setze ich mich bereits gemeinsam mit der CDU Fraktion Tempelhof-Schöneberg und der Lesben und Schwulen in Tempelhof-Schöneberg für den offiziellen Namenszusatz „Regenbogenkiez“ am U-Bahnhof Nollendorfplatz ein.

Jetzt ist es offiziell: Unsere gemeinsame Initiative hatte Erfolg – die BVG wird die U-Bahnstation Nollendorfplatz künftig offiziell als „Regenbogenkiez“ ausschildern!

Das ist ein wichtiges politisches Signal für Vielfalt, Akzeptanz ein starkes Signal gegen Hass und Gewalt. Mein besonderer Dank gilt unserem queerpolitischen Sprecher Klaus Hackenschmied, André Laurman-Urbanski und Carsten Buchholz , die mit viel Engagement und Herzblut das Thema in der Bezirksverordnetenversammlung und der LSU vorangetrieben haben.

Queeres Paradies?

Die Gegend rund um den Nollendorfplatz ist seit vielen Jahren als „schwules“ (weniger queeres) Viertel bekannt. Fetischläden, Cruising-Bars, Läden, die Einrichtung für den queeren Haushalt feilbieten und Stricherplätze und das Sozialhotel „Fuggerstraße“ sowie regelmäßige Gewalt gegen Homosexuelle vor allem durch migrantisch-muslimischen Hintergrund gehören dort zu den besonderen Sehenswürdigkeit.

Hier ein kleiner Überblick über den Kiez, der dem Unionspolitiker solch ein Herzensanliegen ist: