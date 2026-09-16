Jetzt trifft der Ölkrieg Europa: Saudi-Arabien stoppt Lieferungen

+ Polizeistaat Großbritannien: In fünf Jahren mehr als 62.000 Einwohner wegen Online-Äußerungen festgenommen + Trump verteidigt KI und Rechenzentren + Polens Präsident teilt aus: „Muslimischer Staat“ – Knallharte Abrechnung in Wien + Iran mobilisiert für eine mögliche Invasion durch die USA und Israel +

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Polizeistaat Großbritannien: in fünf Jahren mehr als 62.000 Einwohner wegen Online-Äußerungen festgenommen

Bei der Überwachung von Online-Äußerungen herrscht eine Art „Postleitzahlen-Lotterie“, wobei die Festnahmequoten zwischen den einzelnen Polizeibehörden drastisch variieren, was die Dehnbarkeit vage definierter Äußerungsdelikte im britischen Recht widerspiegelt.

Großbritanniens strenge Zensur- und Hassrede-Gesetze sind nicht nur leere Drohungen: Die Polizei setzt sie tatsächlich durch. Ein aktueller Bericht hat ergeben, dass die britische Polizei allein in den letzten fünf Jahren 62.199 Personen aufgrund von Online-Äußerungen oder -Beiträgen festgenommen hat.

Die britische Datenschutzorganisation Big Brother Watch, die in mehreren führenden britischen Zeitungen und Boulevardblättern zitiert wurde, hat diese Statistiken in ihrem jüngsten Bericht „Britain’s Free Speech Problem“ veröffentlicht. Weiterlesen auf legitim.ch

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Trump verteidigt KI und Rechenzentren

President Trump: „Die Leute, die behaupten, KI werde die Welt zerstören und Rechenzentren seien schlecht für die Nachbarschaft, sind dieselben, die noch vor kurzem gesagt haben, die Welt würde durch den „Klimawandel“ untergehen. Dieser Schwindel hat für sie nicht funktioniert, und jetzt sind sie schon beim nächsten Thema angelangt. Diese Leute sind Revolutionäre, aber Revolutionäre für eine schlechte und böse Sache. Bald werden Sie herausfinden, dass sie für Leute arbeiten, die nicht das Wohl der Vereinigten Staaten im Sinn haben! Präsident DONALD J. TRUMP“ via truthsocial.com

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Jetzt trifft der Ölkrieg Europa: Saudi-Arabien stoppt Lieferungen

Über den Angriff auf die saudische Ost-West-Pipeline hatte Report24 kürzlich erst berichtet. Nun kommt die Rechnung. Nach Angaben von Reuters teilte Saudi Aramco europäischen Kunden mit, dass einzelne für Ende September vorgesehene Ölladungen ausfallen. In Yanbu am Roten Meer wurden Verladungen gestoppt. Besonders hart trifft das Polen (…)

Damit bekommt die Ölkrise eine weitere militärische Dimension. Saudi-Arabien muss gleichzeitig seine Ölinfrastruktur schützen, Angriffe aus mehreren Richtungen abwehren und seine Exporte durch zwei zunehmend unsichere Routen bringen. (…)

Für Europa wird aus dem Krieg damit sukzessive zu einem existentiellen Problem. Polen sucht Ersatz für saudisches Öl, die anhaltend hohe Nachfrage auf den Märkten treibt die Preise für verfügbare Ladungen nach oben und eine wichtige Umgehungsroute für die Straße von Hormus ist zumindest vorübergehend ausgefallen. Gleichzeitig rückt mit Großbritannien der nächste westliche Staat militärisch näher an den Konflikt heran. Weiterlesen auf report24.news

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Polens Präsident teilt aus: „Muslimischer Staat“ – Knallharte Abrechnung in Wien

Vor 343 Jahren beendete das Heer von Jan Sobieski die Türkenbelagerung in Wien. Dies habe Österreich vor schweren Folgen bewahrt, so Karol Nawrocki.

Kaum ein Pole spielte für die Geschichte Österreichs eine so große Rolle wie König Jan III. Sobieski. Im September 1683, als osmanische Truppen kurz vor der Einnahme Wiens standen, führte er ein deutsch-polnisches Entsatzheer an, das vom Kahlenberg aus die Wende einleitete. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die berühmten polnischen Husaren.

In Wien hätte ein Denkmal für die Verdienste des polnischen Königs entstehen sollen. Trotz einer grundsätzlichen Einigung hat die Stadt Wien vor zwei Jahren das Projekt abgeblasen. Grund: Die Sorge vor angeblichen „islamfeindlichen Ressentiments“. Weiterlesen auf heute.at

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Putin-Vertrauter droht Polen mit Vernichtung in 2-3 Tagen

Der frühere Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und einer der engsten Vertrauten Wladimir Putins, Nikolai Patruschew, hat Polen mit der Vernichtung innerhalb von nur zwei bis drei Tagen gedroht.

Damit reagiert er auf Aussagen vom polnischen Vizepremier und Außenminister Radosław Sikorski über die militärische Überlegenheit der NATO-Staaten gegenüber Russland. Sikorski hatte auf der Konferenz Yalta European Strategy (YES) in Kyjiw in der Ukraine erklärt, die NATO-Staaten verfügten über eine klare militärische Überlegenheit gegenüber Russland.

„Wenn Russland uns angreifen würde und wir die Handschuhe ausziehen würden, glaube ich, dass wir Russland ziemlich schnell besiegen würden“, sagte Sikorski.

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„Wenn Sikorski von einer militärischen Überlegenheit Polens gegenüber Russland spricht, ist ihm offenbar nicht klar, dass Russland im Falle eines Kriegseintritts Polens sein gesamtes Arsenal an Kräften und Mitteln einsetzen würde – und der polnische Staat in zwei oder drei Tagen aufhören würde zu existieren“, sagte Patruschew nach Angaben der russischen Agentur TASS. Weiterlesen auf euronews.com

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Iran mobilisiert für eine mögliche Invasion durch die USA und Israel

31,500.000 Iraner haben sich gemeldet, um an der Verteidigung des Iran mitzuwirken; daraufhin kündigten die Organisatoren Pläne zur Aufstellung von mehr als 1.000 Freiwilligenbataillonen an.

Diese Einheiten sollen dazu dienen, das Land im Falle eines Angriffs durch die USA zu verteidigen. (…)

Alle Iraner haben eine SMS erhalten, um sich für die Mobilmachung zu registrieren. Die iranischen Streitkräfte beginnen mit der Ausbildung von 1.000 neuen Bataillonen. Die Ausbildung wird nicht lange dauern, da im Iran für alle Männer Wehrpflicht herrscht. Quelle

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NATO stoppt russische Übung zur Seekabel-Sabotage – Spezial-U-Boote nahe Svalbard

Russische Spezial-U-Boote testeten nahe Svalbard Technik zur Seekabel-Sabotage. NATO-Staaten griffen ein, Schäden blieben aus (…)

Die beiden Kabel zwischen Svalbard und dem Festland verlaufen über rund 1.400 Kilometer durch das Nordmeer. Teilweise liegen sie jedoch in Wassertiefen von bis zu 2.700 Metern. Space Norway bezeichnet die Verbindung deshalb als kritische Infrastruktur für den Archipel. Über sie laufen unter anderem Kommunikation für Behörden, Forschung, Gesundheitsdienste und Luftfahrt.

Besonders wichtig ist die Leitung außerdem für die Satellitenstation SvalSat bei Longyearbyen. Sie empfängt große Datenmengen von Satelliten in polaren Umlaufbahnen. Quelle

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BSW-Spitzenkandidat Michael Lüders schlendert durch Berlin-Neukölln

„Das ist als wäre man hier in Beirut oder Damaskus. Ich liebe das.“

Deutschland geht den Weg Großbritanniens: Die totale Unterwerfung. Naivlinge wie Lüders wissen nicht, dass sie lediglich als nützliche Idioten dienen.

BSW-Spitzenkandidat Michael Lüders schlendert durch Berlin-Neukölln. Wie kommts? „Das ist als wäre man hier in Beirut oder Damaskus. Ich liebe das.“ Deutschland geht den Weg Grossbritanniens: Die totale Unterwerfung. Naivlinge wie Lüders wissen nicht, dass sie lediglich als… pic.twitter.com/ihEC6EGQyH — (@queru_lant) September 15, 2026

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