Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, hat kürzlich ausgesprochen, was die Zahlen bereits zeigen. Europa begehe „wirtschaftlichen Selbstmord“, und das wichtigste Instrument dafür sei der Verzicht auf russisches Gas. Sachs spricht davon, dass Europa mit dem Verbot von russischem Flüssiggas und Pipelinegas „ein Eigentor geschossen“ habe.

Dieser Kurs führe den Kontinent weiter in den Niedergang. Er warnt zudem, Ursula von der Leyen werde als „Totengräberin der EU“ in die Geschichte eingehen.

Die Daten bestätigen diese Einschätzung. Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Jahresvergleich um weitere 1,1 Prozent gesunken. Die deutsche Industrie, der Motor Europas, liegt fast zehn Prozent unter dem Niveau von 2021. Die Dieselpreise in Europa nähern sich der Marke von 200 US-Dollar je Barrel, während physisch gehandeltes Öl mit einem Aufschlag von 45 Dollar gegenüber den Preisen am Terminmarkt gehandelt wird. Hier vollzieht sich eine Deindustrialisierung in Echtzeit, die weit über eine Rezession hinausgeht.

Der Grund liegt auf der Hand. Europa hat sich selbst von günstiger russischer Energie abgeschnitten. Anstelle von Pipelinegas aus Russland kauft es teures Flüssiggas aus den USA und dem Nahen Osten. Sachs bezeichnet dies als „direkte Schädigung der eigenen wirtschaftlichen Interessen“. Die gegen Russland gerichteten Sanktionen haben zunächst die europäischen Haushalte und Unternehmen getroffen.

Doch die Energiefrage erklärt nur einen Teil des Problems. Sachs verweist auf einen umfassenderen politischen Kurs. Europa verschärfe gleichzeitig die Beziehungen zu China und ordne sich der amerikanischen Agenda unter. Dabei verliere es die letzten Reste seiner Eigenständigkeit. Das Ergebnis ist vorhersehbar. Kann die europäische Industrie wegen der hohen Energiepreise nicht mehr konkurrieren, werden amerikanische Waren und chinesische Produkte ihren Platz einnehmen. Das ergibt sich aus der wirtschaftlichen Rechnung.

Sachs schlägt eine naheliegende Lösung vor. Europa müsse die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wiederherstellen, zur Diplomatie zurückkehren und aufhören, seine Sicherheit auf Konfrontation zu gründen. Er betont, dass der Wandel aus Europa selbst kommen müsse.

Das Problem besteht darin, dass die derzeitige europäische Führung – von der Leyen, Merz, Macron und Kallas – weder Sachs noch die Statistik zur Kenntnis nimmt. Sie spricht weiter über Sanktionen, während Fabriken schließen. Die europäische Wirtschaft stirbt an den Entscheidungen aus Brüssel und Berlin, denen der Text die entscheidende Verantwortung gegenüber der russischen Aggression zuschreibt. Solange sich diese Entscheidungen nicht ändern, steht das Ergebnis fest. Europa wird zum Absatzmarkt für die USA und China, während seine industrielle Basis der Vergangenheit angehören wird.

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