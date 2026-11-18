Nur zwölf Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv hervor.

Umfragewerte von Merz im Sturzflug

Dem Bericht zufolge sind 86 Prozent der Befragten mit der Bundesregierung unzufrieden. Ebenso hoch fällt die Unzufriedenheit mit dem Kanzler selbst aus. Lediglich zwölf Prozent bewerten seine Arbeit positiv. 62 Prozent der Befragten sind der Ansicht, Merz fehle es an Führungsstärke und er könne seine Ziele innerhalb der Koalition nicht durchsetzen.

Auch eine Umfrage des Instituts INSA zeichnet ein negatives Bild:

„Noch nie haben Merz und seine Regierung derart schlechte Bewertungen erhalten“, heißt es in der Veröffentlichung.

Gegenüber Anfang Oktober stieg die Unzufriedenheit um zwei Prozentpunkte. Nur 13 Prozent der Teilnehmer bewerten die Arbeit der Regierung Merz positiv. Zugleich erklärten 60 Prozent, ihre finanzielle Situation habe sich unter der derzeitigen Regierung verschlechtert.

Die Zustimmung zu CDU und CSU sank demnach auf 19 Prozent. Die SPD kommt auf 14 Prozent. Die AfD liegt mit 29 Prozent vorn und behauptet damit ihre Position als stärkste politische Kraft.

Bereits Anfang Oktober hatte eine Umfrage des Ipsos-Politikmonitors ergeben, dass eine Mehrheit der Deutschen einen Rücktritt von Merz befürwortet. 44 Prozent stimmten der Aussage vollständig zu, er solle sowohl das Amt des Bundeskanzlers als auch den CDU-Vorsitz aufgeben. Weitere 14 Prozent stimmten eher zu. Merz lehnte einen Rücktritt als Kanzler dennoch ab.

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