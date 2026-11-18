Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser präsentiert eine Aussage des Gesundheitskommissars Olivér Várhelyi| Bild: screenshot FPÖ-TV

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser zeigte im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Katayun Pracher-Hilander schonungslos den Corona-Wahnsinn der letzten Jahre auf. Die Systemparteien haben Gefallen daran gefunden, die Menschen mit permanenter Panikmache zu steuern. Diese politischen Verbrechen müssen lückenlos aufklärt und die Täter endlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Pressekonferenz zur Corona-Politik

FPÖ fordert umfassende Corona-Aufarbeitung: „Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“



Die FPÖ erhöht den Druck auf die politischen Verantwortlichen der Corona-Jahre. Bei einer Pressekonferenz kritisierten der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser und die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander den bisherigen Umgang mit der Pandemie. Dabei ging es um die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen, mögliche Impfschäden, die psychischen Folgen der Lockdowns sowie die Forderung nach einer umfassenden parlamentarischen Aufarbeitung.

Unter dem Motto „Corona-Politik ehrlich aufarbeiten statt zudecken“ erhoben die beiden FPÖ-Politiker schwere Vorwürfe gegen die damaligen politischen Entscheidungsträger. Zahlreiche negative Folgen der Corona-Maßnahmen waren bereits frühzeitig absehbar gewesen! Dennoch hätten die Regierungen an Lockdowns, Schulschließungen, Testpflichten und der gesetzlichen Impfpflicht festgehalten.

Hauser kündigte an, dass die Freiheitlichen im geplanten Corona-Untersuchungsausschuss auch jene Wissenschaftler und Experten zu Wort kommen lassen wollen, die die staatlichen Maßnahmen bereits während der Pandemie kritisiert hatten.

Hauser kritisiert Corona-Aufarbeitung auf EU-Ebene

Ausgangspunkt von Hausers Ausführungen war eine Veranstaltung im Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments, bei der über die Lehren aus der Covid-19-Pandemie diskutiert wurde. Der FPÖ-Europaabgeordnete kritisierte insbesondere die Auswahl der eingeladenen Experten und ehemaligen politischen Verantwortungsträger. Seiner Darstellung zufolge seien kritische Stimmen nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Als Beispiel nannte Hauser den ehemaligen italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza, der während der Pandemie unter anderem Lockdowns und Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen mitgetragen hatte. Eine glaubwürdige Aufarbeitung könne nach Ansicht Hausers nicht ausschließlich von jenen Personen vorgenommen werden, die selbst an den damaligen Entscheidungen beteiligt gewesen seien.

Für den österreichischen Corona-Untersuchungsausschuss versprach er deshalb einen anderen Zugang. Dort müssten auch jene Experten gehört werden, die frühzeitig vor wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen gewarnt hätten.

Streit um Impfwirksamkeit und Nebenwirkungen

Einen wesentlichen Teil seiner Rede widmete Hauser den Covid-19-Impfstoffen. Dabei verwies er auf sein gemeinsam mit einem Mediziner veröffentlichtes Buch „Raus aus dem Corona-Chaos“ aus dem Jahr 2022: Schon damals habe er auf sogenannte Impfdurchbrüche hingewiesen und die öffentliche Kommunikation über die Schutzwirkung der Impfstoffe kritisiert.

Besonders hob Hauser eine schriftliche Antwort des EU-Gesundheitskommissars Olivér Várhelyi vom August 2026 hervor. Darin werde festgehalten, dass …

die Impfstoffe zur Verhinderung schwerer Erkrankungen zugelassen worden seien und nicht speziell zur Verhinderung einer Virusübertragung und …

und … dass die Impfstoffe je nach Zeit und Ort (!) unterschiedliche Wirkungen erzielten.

Hauser sieht darin eine Bestätigung seiner Kritik an früheren politischen Aussagen zur Verhinderung von Infektionen und Ansteckungen.

Allerdings ist zwischen dem Schutz vor einer Infektion, der Verringerung der Virusübertragung und dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen zu unterscheiden. Dass eine Impfung keinen vollständigen Schutz vor Ansteckung bietet, bedeutet nicht, dass sie wirkungslos ist. Die Behauptung Hausers, die Impfstoffe würden generell nicht vor schweren Erkrankungen schützen, ist durch die wissenschaftliche Evidenz nicht gedeckt.

Auch die Meldungen über mögliche Impfnebenwirkungen und Todesfälle thematisierte der EU-Abgeordnete. Er verwies auf europäische Meldedatenbanken und kritisierte, dass mögliche Impfgeschädigte zu wenig Unterstützung erhielten. UNSER MITTELEUROPA sind solche Fälle bekannt. Hauser fordert eine stärkere medizinische Versorgung von Menschen mit anerkannten oder vermuteten Impfschäden. Österreich brauche spezialisierte Einrichtungen, die sich gezielt um Betroffene kümmern.

Pracher-Hilander: Isolation älterer Menschen muss aufgearbeitet werden

Die Nationalratsabgeordnete und Psychologin Katayun Pracher-Hilander konzentrierte sich in ihrem Beitrag auf die psychischen und sozialen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Besonders emotional sprach sie über die Situation älterer Menschen in Pflegeheimen und Krankenanstalten. Während der Lockdowns seien zahlreiche Bewohner von ihren Angehörigen getrennt worden. Teilweise habe dies auch schwer kranke oder sterbende Menschen betroffen.

Pracher-Hilander argumentierte, dass aus der psychologischen Forschung seit Jahrzehnten bekannt sei, wie wichtig soziale Kontakte, Selbstbestimmung und das Gefühl persönlicher Kontrolle für die Gesundheit älterer Menschen seien. Selbst vermeintlich kleine Einschränkungen im Alltag könnten nach ihrer Darstellung erhebliche Auswirkungen auf das psychische und körperliche Wohlbefinden haben.

Die Abgeordnete kritisierte, dass diese Erkenntnisse bei der politischen Entscheidungsfindung nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Sie verwies dabei auf wissenschaftliche Untersuchungen aus der Sozialpsychologie und auf eine eigene parlamentarische Anfrage zu Krankenhausaufenthalten und Pflegeeinrichtungen während der Lockdownphasen.

Nach den von ihr angeführten Zahlen lebten Ende 2020 österreichweit rund 67.000 Menschen in Pflegeeinrichtungen, Ende 2021 waren es rund 68.600. Diese Zahlen verdeutlichen die Größenordnung der betroffenen Bevölkerungsgruppe, erlauben für sich genommen allerdings keine Aussage darüber, wie viele Personen tatsächlich welchen Besuchsbeschränkungen unterlagen oder welche gesundheitlichen Folgen daraus entstanden.

Pracher-Hilander unterstrich auch die Notwendigkeit, die Isolation älterer Menschen einer umfassenden Aufarbeitung des Corona-Geschehens zu unterziehen.

Psychische Folgen für Kinder und Jugendliche

Pracher-Hilander thematiaierte auch den Umgang mit Kindern und Jugendlichen während der sogenannten Pandemie: Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und die Trennung von Gleichaltrigen hätten erhebliche psychische Belastungen verursacht. Gerade in der Entwicklungsphase seien soziale Beziehungen und stabile Alltagsstrukturen von großer Bedeutung. Die Psychologin kritisierte, dass solche Risiken bereits vor Einführung der Maßnahmen bekannt gewesen seien.

Mit Angst und Druck zur Impfplicht

Auch die Kommunikation der Bundesregierung nahm sie ins Visier. Sie warf den damaligen Verantwortlichen vor, durch Angst und Druck gesellschaftliche Verunsicherung verstärkt zu haben. Besonders scharf kritisierte sie die gesetzliche Impfpflicht. Menschen seien durch die Aussicht auf berufliche und wirtschaftliche Nachteile unter erheblichen Druck geraten.

Pracher-Hilander fordert deshalb, nicht nur die Maßnahmen selbst zu untersuchen, sondern auch die Entscheidungsprozesse dahinter:

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse lagen vor?

Welche Risiken wurden berücksichtigt?

Und warum wurden bestimmte Entscheidungen trotz bekannter möglicher Nebenfolgen getroffen?

Untersuchungsausschuss soll politische Verantwortung klären

Die Vorbereitungen zu einem geplanten Corona-Untersuchungsausschuss würden bereits laufen. Ziel sei es, die politischen Entscheidungen während der Pandemie umfassend zu untersuchen und mögliche Verantwortlichkeiten offenzulegen.

Pracher-Hilander verband damit auch die Hoffnung auf eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Die Corona-Politik habe tiefe Gräben innerhalb der Bevölkerung hinterlassen. Ein Untersuchungsausschuss könne ihrer Ansicht nach dazu beitragen, Vertrauen wiederherzustellen und aus früheren Entscheidungen zu lernen.

Hauser kritisiert Umgang mit Corona-Maßnahmenkritikern

Ein wichtiges Thema war auch der Umgang mit Kritikern der Corona-Politik. Hauser beklagte, dass er und andere Maßnahmenkritiker über Jahre hinweg als Verschwörungstheoretiker oder Verbreiter von Falschinformationen bezeichnet worden seien.

Als Beispiel präsentierte er einen Ausschnitt aus einer Debatte im Europäischen Parlament. Darin warf ihm ein anderer Abgeordneter vor, falsche Behauptungen zu verbreiten und die gesundheitlichen sowie psychischen Folgen der Pandemie zu verharmlosen. Hauser wertete die Auseinandersetzung als Ausdruck einer politischen Kultur, in der abweichende Positionen nicht ausreichend respektiert würden.

Auch seine Auszeichnung mit dem satirischen Negativpreis „Goldenes Brett vorm Kopf“ sprach er an. Er kritisierte die Initiatoren sowie die mediale Begleitung der Preisvergabe und erklärte, die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen zu wollen. Darüber hinaus übte er Kritik am ORF und warb für die Unterstützung eines Volksbegehrens.

FPÖ will lückenlose Aufarbeitung der Corona-Jahre

Während Hauser vor allem die Impfpolitik, die europäische Gesundheitspolitik und den Umgang mit Kritikern thematisierte, legte Pracher-Hilander ihren Schwerpunkt auf die psychologischen und gesellschaftlichen Folgen der Maßnahmen. Beide forderten eine umfassende Untersuchung der damaligen Entscheidungsprozesse und eine stärkere Berücksichtigung kritischer wissenschaftlicher Positionen.

Die Frage, welche Maßnahmen unter den damaligen Bedingungen angemessen waren, welche Schäden vermeidbar gewesen wären und welche Lehren für künftige Gesundheitskrisen gezogen werden können, müssen umfassend angesprochen und geklärt werden! Für die FPÖ soll der angekündigte Untersuchungsausschuss nun Antworten liefern.

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