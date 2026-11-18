Bild: UME & AI

Vor zehn Jahren verabschiedeten sich die Briten mit knapper Mehrheit aus der EU. Heute wollen laut Umfragen bis zu 63 Prozent wieder hinein. Am Freitag treffen sich die Regierungschefs in Brüssel. Aus dem einstigen Abschied könnte eine Heimkehr werden.

Auf Brexit folgt nun Heimweh

Von MEINRAD MÜLLER | Nach 47 Jahren gemeinsamer Mitgliedschaft wurde die Scheidung vollzogen. Ohne Rosenkrieg ging es nicht ab. Zehn Jahre später sieht die Welt anders aus. Nach einer neuen Ipsos-Umfrage wollen 56 Prozent wieder in die EU. Unter denen, die dann tatsächlich zur Wahl gehen würden, sind es sogar 63 Prozent. Nur 34 Prozent von ihnen möchten draußen bleiben auf der regnerischen Insel im Atlantik. Ein solcher Umschwung hätte 2016 niemand für möglich gehalten.

Vielleicht haben die Briten inzwischen festgestellt, dass man zwar aus der EU austreten kann, aber nicht aus Europa. Der Ärmelkanal ist schließlich kein Weltmeer mehr, wie zu Lord Nelsons Zeiten. Er kann heute selbst von Touristen aus aller Welt per Boot und mit verlorenem Pass überwunden werden.

Heim ins EU-Reich

Am Freitag, dem 20. November, kommt der britische Premierminister Andy Burnham nach Brüssel zur Teestunde mit Gurkensandwich. Noch wird kein Beitrittsvertrag unterschrieben. Aber die ersten Hindernisse sollen verschwinden. Es geht um einfacheren Handel, weniger Papierkram und neue Möglichkeiten für junge Menschen, im jeweils anderen Land zu leben und zu arbeiten. Das klingt praktisch. Für einen Studenten, der ein Jahr in London verbringen möchte, ist es ein Stück Lebensfreude.

Und die Briten könnten wieder dazugehören, ohne bei jedem gemeinsamen Vorhaben wie entfernte Verwandte behandelt zu werden, die man allenfalls zur Hochzeit einlädt.

Do you speak Englisch?

Eine besonders hübsche Ironie hat der Brexit hinterlassen. In den Büros der EU in Brüssel und Straßburg verständigen sich die Beamten häufig in einer Sprache, die verdächtig nach Englisch klingt. Obwohl die Briten längst ausgezogen sind. Die Sprache blieb als Erbe zurück und hat offenbar lebenslanges Wohnrecht.

Ja, diese britischen Eigenheiten! Als Schüler musste der Autor noch das britische Geldsystem büffeln. Zwölf Pence ergaben einen Schilling, zwanzig Schilling ein Pfund. Dazu kamen Meilen, Yards und Unzen. Erst 1971 schafften sie wenigstens beim Geld Ordnung. In den englischen Pubs wird das Bier noch immer in Pints ausgeschenkt. Nicht in ordentlichen halben oder ganzen Litern wie bei uns in Bayern. Für einen Schluck ist es zu viel, für drei Schlucke zu wenig. Hier besteht für Brüssel noch ein gewaltiger Regulierungsbedarf.

Maggie Thatcher „I want my money back“

Die Briten waren schon immer harte Verhandlungspartner. Die Eiserne Lady Margaret Thatcher holte einst mit ihrem berühmten „I want my money back“ Milliarden aus Brüssel zurück. Die Briten würden wohl kaum nach Brüssel zurückkehren, um dort brav die Hand zu heben. Sie werden verhandeln, widersprechen und notfalls auf den Tisch hauen. Vielleicht ist genau das die Medizin, die der etwas autokratisch gewordenen EU fehlt.

Margaret Thatcher hätte bei einer solchen Heimkehr vermutlich ihre berühmte Handtasche geschwenkt. Man darf hoffen, dass irgendwo in England noch eine Enkelin ihres politischen Geistes heranwächst, die den Brüsseler Herrschaften gelegentlich erklärt, wo der Hammer hängt.

Die Tür steht zumindest wieder offen

Wer einmal mit dem Zug durch den Kanaltunnel gefahren ist, weiß, wie nah England liegt. In gut zwanzig Minuten unter dem Meer hindurch, und schon ist man auf der anderen Seite. Geografisch war Großbritannien nie weit entfernt. Politisch hatte man einen tiefen Graben gezogen.

Ich würde mich über die Rückkehr der Briten freuen, weil Europa mehr ist als ein EU-Verwaltungsapparat. Die Briten gehören zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur, zu unserem Europa. Auch wenn sie sich gelegentlich aufführen wie ein eigenwilliger Onkel, der bei jedem „Dinner for one“ erst einmal die Sitzordnung beanstandet.

Schülerreisen minus 81 Prozent

Zwischen 2019 und 2022 brachen die Schülerreisen um 81 Prozent ein, denn plötzlich brauchte jeder Schüler einen Reisepass, der Personalausweis genügte nicht mehr. Viele Schulklassen fuhren lieber woanders hin. Ausgerechnet das Mutterland der englischen Sprache machte es jungen Europäern schwer, Englisch dort zu lernen, wo es gesprochen wird. Das soll sich wieder ändern. Wer in einem englischen Restaurant nur „I want a fish“ bestellt, darf sich nicht wundern, wenn der Kellner fragt, ob er ihn gebraten oder lebendig fürs Aquarium haben möchte.

Und wenn die Briten eines Tages wieder einziehen, dürfen sie gern ihren schwarzen Humor mitbringen. Und vielleicht auch Maggie Thatchers alte Handtasche. In Brüssel gibt es genügend Tische, auf die man wieder erbost darauf hauen könnte.

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

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