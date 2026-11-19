Von PETER HAISENKO | Jeder Kühlschrank braucht Strom und einen Thermostat, der die Temperatur regelt. Mehr nicht. Sie kennen es von Ihrem Kühlschrank. Da gibt es ein Drehrad, mit dem die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Im Normalfall stellt man die einmal ein und belässt es dabei. Die Kühlregale in Supermärkten funktionieren ebenso. Kein Kühlschrank benötigt einen Internetanschluss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Wie kann man auf die Idee kommen, eine Kühlanlage über das Internet zu steuern? Wo doch jeder wissen müsste, dass alles, was mit dem Internet verbunden ist, gehackt und manipuliert werden kann. Das gilt auch für alle Infrastrukturanlagen, wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Strom und Beleuchtung und überhaupt alles, was wir im täglichen Leben so brauchen. Selbst die Kassen in den Supermärkten hängen am Internet, damit bargeldlose Zahlungen möglich sind. Gibt es Störungen im Internet, kann nur noch bar bezahlt werden.

Seit 100 Jahren lässt sich die Menschheit von der technischen Entwicklung treiben, ohne darüber nachzudenken, gar zu diskutieren, ob es sinnvoll oder förderlich ist. Die Konzerne drücken ihre Neuheiten in den Markt und machen gute Geschäfte. Welche Auswirkungen das auf die gesellschaftliche Entwicklung haben wird, gar die spirituelle, ist kein Thema. Zumeist dienen diese Neuheiten der Bequemlichkeit, oder sehen zumindest so aus. Das treibt seltsame Blüten, wie zum Beispiel vernetzte Kühlschränke oder eben Kühlregale. Welche Vorteile können die bieten? Dass der Marktleiter beim Frühstück zuhause mit dem Smartphone sehen kann, welche Temperatur dort anliegt? Oder ebendort die Temperatur verändern kann? Wie sich jetzt gezeigt hat, kann das aber nicht nur er. Reicht es nicht aus zu warten, bis der Chef persönlich im Markt anwesend ist? Da braucht er kein Smartphone. Es reicht aus, die Hand rein zu halten oder das Thermometer abzulesen und das kostet nicht einmal Strom.

Sie werden nichts mehr besitzen…

Die allgemeine Vernetzungsorgie greift immer weiter um sich. Ganz schlimm empfinde ich den Zustand, dass man fast keine Programme mehr kaufen kann, die dann autark auf dem Rechner laufen. Wenn der Rechner offline ist, funktionieren diese Programme nicht. Hat man aber das komplette Programm auf dem Rechner, kann man damit auch offline arbeiten und später seine Arbeit abliefern. Aber das ist nur eine Seite. Bei allem, was online bearbeitet wird, gehen auch die privatesten und sensibelsten Daten ins Netz und man hat keine Kontrolle mehr, wer alles mitliest. Aber wie sagte Herr Schwab? Sie werden nichts besitzen und Sie werden glücklich sein. Mehr oder weniger ist es schon so weit, wenn Programme eben nicht vollständig funktionsfähig auf dem eigenen Rechner sind. Sie haben keine Kontrolle darüber, ob es funktionieren wird. Die Softwarefirma bestimmt darüber und wenn es denen einfällt, dann können die Sie abschalten wenn sie meinen, Sie hätten eine Zahlung versäumt.

Gänzlich abwegig ist die Auslagerung von Daten, sensiblen Daten, in eine „Cloud“. Also in eine Wolke. Da kann der Wolkenbetreiber alle Ihre Daten auslesen, die Sie seiner Obhut übergeben haben. Wer braucht da noch Industriespionage? Die ist bei Cloud-Speichern inklusive und die NSA hat sie sowieso. Verschlüsselung? Zu jedem Keuschheitsgürtel gab es schon immer einen Dietrich. Zudem ist auch bekannt, dass selbst Verschlüsselungsspezialisten gezwungen werden, staatlicherseits, Hintertürchen einzubauen, damit der Staat oder sonstwer zugreifen kann. Es sollte klar sein: Alles, was über das Internet läuft, ist mehr oder weniger öffentlich. Jeder mit ausreichenden Fähigkeiten kann Ihre Emails lesen. Der Raub der AfD-Daten ist da nur der spektakulär sichtbar gewordene Teil.

Wer hat Zugang zu Ihren Daten?

In einem verwandten Bereich bewegt sich „Leasing“. Was immer geleast ist, gehört Ihnen nicht, aber sie bezahlen die Gehälter der Bosse der Leasingfirma. Es ist ja auch nur geliehen. Und wenn Sie die Leasingraten nicht mehr bezahlen können? In den USA hat sich da eine Industrie entwickelt, die damit beschäftigt ist, Autos oder andere Güter zurückzuholen. Hierzulande ist das einfacher, weil es in Deutschland ein Meldesystem gibt. Die kriegen jeden. Genau betrachtet gehören Programme, die nur mit Internetanschluss laufen, auch in die Kategorie Leasing, aber es ist einfacher zu kontrollieren. Sie müssen nur abgeschaltet werden. Und wenn das auf einem Fehler des Leasinggebers beruht? Vor einem Gericht, welches dann auch immer zuständig ist, werden Sie wahrscheinlich Recht bekommen. Nach einem Jahr oder so und inzwischen gibt es Ihre Firma nicht mehr. Und wenn Daten in der Cloud einfach verschwunden sind? Dann läuft es genauso.

Wer bestimmt über Ihre Wohnzimmertemperatur?

Es gibt tatsächlich Leute, die haben ihre Wohnung zu einem „Smart Home“ gemacht. Die regeln ihre Zimmertemperatur mit dem Smartphone übers Internet. Mal abgesehen davon, welch Irrsinn es ist, mit dem Smartphone neben dem Heizkörper zu stehen und die Temperatur einzustellen, anstatt einfach den Thermostat ein Stückchen zu drehen, sind die möglichen Implikationen erheblich. Was wird sein, wenn grüne Klimaschützer anordnen, dass die Zimmertemperatur nicht höher als ein befohlener Wert sein darf? Da braucht es keine Kontrolleure, die in die Wohnung kommen.

Im Internet kann jederzeit abgegriffen werden, welche Temperatur eingestellt ist und den Strafbescheid für zu hohe Temperatur stellt der Komputer gleich selbst aus. Oder dreht ihnen die Temperatur einfach runter. So ist es auch mit den „Smartmetern“ für den Stromzähler. Da hat man keine Kontrolle mehr darüber, wann man Strom bekommt. Er kann einfach abgeschaltet werden. Sei es, weil es eine Stromknappheit gibt oder die Rechnung nicht bezahlt wurde, selbst wenn das auf einem Fehler beruht. Ach ja, der Kühlschrank läuft dann auch nicht mehr und man nichts dagegen tun. Oder prozessieren, siehe oben, jahrelang.

Radarfallen werden überflüssig

Moderne Autos sind praktisch andauernd online und liefern Daten an wen auch immer. Das macht Radarfallen überflüssig. Die aktuelle Geschwindigkeit kann jederzeit abgerufen werden. Wie lange wird es da noch dauern, bis man den Bußgeldbescheid für zu schnelles Fahren sofort und direkt auf den Bildschirm im Auto bekommt? Oder aber ein anonymer Rechner einfach ihre Geschwindigkeit drosselt? Oder den Motor einfach stilllegt? Das ist heute schon möglich. Eben nicht nur bei Kühlregalen. Willkommen im betreuten Leben und Fahren! In diesen autoähnlichen Komputern wird ja schon überwacht, ob Sie nicht zu müde zum Fahren sind und auch bei anderen Gelegenheiten nervt eine Stimme mit den tollsten Hinweisen.

Totale Kontrolle

Smartphones und Internet sind eine tolle Sache. Sie können echt hilfreich sein. Aber sie sind gefährlich. Sie schleichen sich in Bereiche unseres Lebens ein und übernehmen Kontrollfunktionen, über die niemand abgestimmt hat. Die Technik ist da und dann wird es einfach gemacht. Eben auch ohne Ihre Zustimmung, denn man kann sich dessen nicht erwehren. Genau da liegt das Grundproblem. Wie oft kriegen Sie Updates auf Ihr Smartphone, ohne Ihre Zustimmung? Oft ohne dass Sie es bemerken und dann funktioniert plötzlich etwas anders, als man gewohnt ist und wie man es nicht haben wollte. Man kann sich nicht dagegen wehren. Wehren kann man sich auch nicht, wenn das Smartphone einfach Ihre Gespräche mithört bis hin zur Kamera, die eingeschaltet werden kann, ohne dass es bemerkt werden kann. Wurde darüber je diskutiert oder gar abgestimmt? Die machen einfach. Ein Auto, dass nicht online ist, kann man in Europa nicht mehr kaufen.

Wird der Weckruf gehört werden?

Ich sehe diese Angriffe auf Kühlregale positiv. Das ist ein Weckruf. Allerdings befürchte ich, dass da zu wenige sind, die diesen Ruf wahrnehmen, verstehen. Und wenn es Iraner waren, wie Frankreich behauptet, kann ich nur wieder Danke sagen. Danke Iran, dass ihr den Weckruf gestartet habt. Es muss ein Nachdenken beginnen, welche Funktionen des Internet sinnvoll sind und welche einfach nur unsere Freiheit und Sicherheit massiv bedrohen. Immer in kleinen Schritten, kaum spürbar, schleichend und man gewöhnt sich schrittweise daran. Wie der Frosch im Wasser auf dem Ofen. Immer mit der Überschrift, es ist nur zu Ihrer Bequemlichkeit und zu Ihren Besten. Aber wer entscheidet darüber, was zu unserem Besten ist? Ich nicht, Sie nicht. Ach ja, wir leben ja in einer Demokratie, dem besten Deutschland aller Zeiten. Aber wenn es um unsere Lebensumstände geht, gibt es keine demokratischen Entscheidungen. Lesen Sie doch einfach mal Orwell und „1984“! Orwell sagte, das ist keine Anleitung, sondern ein Warnruf. Wir leben im Jahr 2026. Noch Fragen?

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Karl Pongracz hat zu diesen Themen ein richtungsweisendes Werk verfasst. Er nennt es „Todeskult“ und zeigt auf, wie wir schrittweise in eine andere Realität geführt werden, die zum Transhumanismus führen wird. Auch dieses Werk ist ein Weckruf. Sehen Sie sich an, was da auf uns zukommt. Nur wer sich dessen bewusst ist, hat zumindest die theoretische Möglichkeit, aus diesem Zyklus auszuscheren. Bestellen Sie Ihr Exemplar direkt beim Verlag hier oder erwerben Sie es in Ihrem Buchhandel.