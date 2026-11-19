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US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Rande des ASEAN-Gipfels in Shenzhen erklärt, die USA unterstützten keine „Unabhängigkeit Taiwans“. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Trump dankte Xi für den herzlichen Empfang und erklärte, die Beziehungen zwischen den USA und China hätten sich in den vier Jahrzehnten seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen „erheblich weiterentwickelt“.

Bilateralen Beziehungen „gemeinsam zu lenken“

Nach seinen Worten stehen er und Xi in „engem Kontakt“ und vertiefen ihre freundschaftlichen Beziehungen. Dies ermögliche ihnen, die Entwicklung der bilateralen Beziehungen „gemeinsam zu lenken“, insbesondere in den Bereichen Handel und Investitionen. Zudem hob Trump die Wirksamkeit der amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Drogenverbreitung hervor. Dabei erwähnte er ausdrücklich Fentanyl.

„Beide Seiten sollten die stabile Entwicklungsdynamik der amerikanisch-chinesischen Beziehungen aufrechterhalten und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Agrarprodukte, Energie und Supercomputer stärken“, gab Xinhua die Äußerungen des US-Präsidenten wieder.

Trump gratulierte China außerdem zur erfolgreichen Ausrichtung des APEC-Gipfels. China sei ebenso wie die USA „sehr stark“. Deshalb sollten beide Länder gemeinsam eine Führungsrolle übernehmen und die Stabilität weltweit fördern.

„Beide Seiten bewerteten das Treffen als positiv und konstruktiv und vereinbarten, einen Aktionsplan für den Aufbau konstruktiver, strategischer und stabiler Beziehungen auszuarbeiten, die von den Staatschefs erzielten Vereinbarungen umzusetzen und auf der Grundlage von Respekt, Fairness und Gleichberechtigung konstruktive, strategische und stabile Beziehungen aufzubauen“, heißt es in der Mitteilung der Nachrichtenagentur.

Darüber hinaus tauschten sich Trump und Xi über mehrere regionale und internationale Fragen aus, die für beide Seiten von Interesse sind.

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