Trump erklärt: Dänemark hat Grönland an die USA übergeben

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US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die dänische Regierung habe einer Übergabe Grönlands unter amerikanische Kontrolle zugestimmt. Dies sagte er bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Georgia.

„Übrigens war Dänemark großartig. Sie haben uns Grönland überlassen“, erklärte Trump vor seinen Anhängern.

Der US-Präsident fügte hinzu, dass dieser Schritt als „größter Immobiliendeal der Geschichte“ in die Geschichtsbücher eingehen werde – abgesehen von der Situation in Venezuela.

Damit bezog sich Trump auf ein Abkommen, das er im September gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichnet hatte.

Bereits am 19. September hatte Trump mitgeteilt, dass sich Washington und Kopenhagen auf eine Übertragung der Zuständigkeit für die Sicherheit Grönlands an die Vereinigten Staaten verständigt hätten.

Nach seinen Angaben würden die USA ihre militärische Präsenz auf der strategisch wichtigen Insel unverzüglich ausbauen. Gleichzeitig betonte Trump, dass amerikanische Gegner künftig keine Militärstützpunkte auf Grönland errichten könnten.

Die Regierungen Dänemarks und Grönlands stellten allerdings ausdrücklich klar, dass die Souveränität über die Insel nicht an Washington übertragen werde.

Zuvor hatte Trump außerdem die Errichtung von zwei neuen US-Militärstützpunkten auf Grönland angekündigt.

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