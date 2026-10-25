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UPDATE: Protestwelle in Italien – Mehr als 370 Menschen festgenommen

VonUME

25. 10. 2026 #370 festgenommen, #Italien, #italienische Polizei,#Proteste
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Bei landesweiten Protesten gegen die Regierungspolitik haben italienische Sicherheitskräfte insgesamt 371 Menschen vorläufig festgenommen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Im Verlauf der Demonstrationen kontrollierte die Polizei die Personalien von rund 4.200 Personen. Insgesamt 371 Demonstranten wurden festgenommen und auf Polizeidienststellen gebracht. Unter ihnen befanden sich 110 Minderjährige sowie 69 ausländische Staatsangehörige.

Die Studentenproteste, die vor etwa einer Woche unter dem Eindruck der Demonstrationen in Frankreich begonnen hatten, haben sich inzwischen zu einer breiteren Protestbewegung entwickelt. Neben Studierenden beteiligen sich zunehmend auch Arbeitnehmer und junge Menschen, die gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und hohen Wohnungsmieten protestieren.

Zusätzlichen Auftrieb könnte die Protestbewegung durch einen für den 30. Oktober angekündigten Generalstreik erhalten.

Auch im benachbarten Frankreich kam es zu Massenprotesten. Bei den landesweiten Demonstrationen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten am 24. Oktober nahmen rund 410.000 Menschen teil. Nach bisherigen Angaben wurden dabei etwa 1.000 Personen von den Sicherheitskräften festgenommen.

Bereits zuvor hatten Demonstranten in der italienischen Hauptstadt Rom für Aufsehen gesorgt, als sie auf das Gelände des Kolosseums vordrangen

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