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Palästinensische Flagge vor dem Reichstag gehisst – 22-Jähriger festgenommen

VonUME

09. 11. 2026 #22 jähriger festgenommen, #Berlin, #Palästinensische Fahne,#Skandal
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Die Berliner Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der vor dem Reichstagsgebäude die deutsche Flagge durch eine palästinensische ersetzt haben soll. Wie die „Tagesschau“ berichtet, wird dem Mann die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie die Beschädigung öffentlichen Eigentums vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich am Vortag. Nach Angaben der „taz“ kletterte der Mann mit Kletterausrüstung an einem rund 30 Meter hohen Fahnenmast hinauf. Oben tauschte er die deutsche Flagge gegen eine palästinensische aus und befestigte sie so, dass sie frei im Wind wehen konnte. Augenzeugen zufolge soll der Mann über professionelle Klettererfahrung verfügen.

Die propalästinensische Gruppe „Peacefully against genocide“ bekannte sich zu der Aktion. Nach dem Vorfall wurden Forderungen nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen rund um das Reichstagsgebäude laut.

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Von UME

2 Kommentare zu „Palästinensische Flagge vor dem Reichstag gehisst – 22-Jähriger festgenommen“

  1. Die sogenannten DEUTSCHEN, je länger die Zeit des Dritten Reiches vorbei ist, sind nicht mehr „normal“ und sie „reagieren“ auch nicht mehr „normal“, es ist ein Volk von einerseits FEIGLINGEN, und andernseits von ÜBERDREHTEN geworden.
    Das „junge“ Volk (nicht JUNGVOLK), hat sich bei der vergangenen BUNDESTAGS-WAHL so verrannt, dass sie wahrscheinlich JAHRE brauchen, um aus dieser grün-kommunistischen MISERE wieder heraus zu kommen ?
    Die von den „zahlenden Ländern“ angedachte STREICHUNG des LÄNDERFINANZ-AUSGLEICHES ist grundgesetzwidrig, und wird daher trotz der
    ausgesprochenen unsinnigen „PROPAGANDA“ nicht zu stoppen sein, diesbezüglich können die jungen Amateure in Berlin dieses noch als stetige EINNAHME verbuchen ?
    Bezüglich der WOHNUNGSNOT werden sie lediglich CONTAINER-SIEDLUNGEN als NOTUNTERKÜNFTE „aufstellen“ können, richtig „gebaut“ wird
    wahrscheinlich nicht mehr ? Peter Scholl-Latour bekommt dann mit seiner „WEISSAGUNG per KALKUTTA“ garantiert recht ?

    1
    Antworten

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