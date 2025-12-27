Der Europapolitiker Manfred Weber. | AI generiert by UME

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) und Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament, Manfred Weber, forderte die Länder der Europäischen Union auf, Soldaten in die Ukraine zu entsenden.

Manfred Weber fordert die EU auf, Soldaten

„unter europäischer Flagge“ in die Ukraine zu entsenden

„Ich wünsche mir, dass Soldaten unter europäischer Flagge mit unseren ukrainischen Freunden zusammenarbeiten, um den Frieden zu sichern.”

2025 als „Wendepunkt der Geschichte”

Weber äußerte sich jedoch gegenüber der Funke Mediengruppe skeptisch hinsichtlich der Möglichkeit eines bevorstehenden Waffenstillstands:

„Putin führt uns an der Nase herum. Bis heute sitzt er im Kreml und freut sich über die internen Streitigkeiten und Spaltungen im Westen“, so Weber.

Er fügte hinzu, dass der russische Präsident Wladimir Putin Zehntausende junger Soldaten in den Tod geschickt habe. Weber erklärte, er könne sich nicht vorstellen, dass „Putin den Weg des Friedens beschreitet“. Er kam zu dem Schluss, dass Frieden nur dann erreicht werden könne, wenn die Europäer Stärke zeigen und mit einer Stimme sprechen.

Weber forderte die Europäische Union auf, mit einer neuen Sicherheitsstrategie auf den Rückzug der Vereinigten Staaten aus Europa zu reagieren.

„2025 ist ein Wendepunkt in der Geschichte”, sagte er gegenüber den Medien und fügte hinzu, dass auch Trumps Sicherheitsstrategie dies beweise. Europa müsse „aufhören, seine Politik auf der Grundlage von Dokumenten aus Washington zu gestalten“, sagte Weber. Und weiter:

„Wir müssen unsere eigene Sicherheitsstrategie schreiben, die Architektur Europas auf die Probe stellen und endlich selbstbewusst handeln.“

„Abschreckungskräfte in die Ukraine“

Im September fand in Paris ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen unter dem Vorsitz des britischen Premierministers Keir Starmer und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron statt. Nach dem Gipfeltreffen gab der französische Staatschef bekannt, dass 26 Länder ihre Bereitschaft bekundet hätten, nach dem Waffenstillstand Abschreckungskräfte in der Ukraine zu stationieren.

Das russische Außenministerium hat zuvor erklärt, dass für Russland jedes Szenario, das den Einsatz von Truppen der NATO-Mitgliedstaaten in der Ukraine zur Folge hätte und das Risiko einer scharfen Eskalation der Lage mit sich bringen würde, kategorisch inakzeptabel ist.

Die Äußerungen des Vereinigten Königreichs und anderer europäischer Länder zur möglichen Stationierung von Truppen der NATO-Mitgliedstaaten in der Ukraine wurden vom russischen Ministerium als weitere Aufstachelung zur Feindseligkeit gewertet.

Im Jahr 2024 berichtete die Pressestelle des russischen Auslandsgeheimdienstes (SZVR), dass der Westen ein sogenanntes Friedenstruppenkontingent von etwa 100.000 Soldaten in die Ukraine entsenden werde, um die Kampfbereitschaft wiederherzustellen. Der SZVR ist der Ansicht, dass dies eine de facto-Besetzung der Ukraine bedeuten würde. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten erklärte, dass die Stationierung von Friedenstruppen nur mit Zustimmung der an dem Konflikt beteiligten Parteien möglich sei.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung