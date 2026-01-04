„Bald soweit“ – Frau von Trump-Berater postet Grönland als US-Flagge

Katie Miller ist nicht irgendwer, sondern die Ehefrau von Stephen Miller, seines Zeichens US-Heimatschutz-Berater. Nun hat sie eine Karte von Grönland in den Farben der amerikanischen Flagge „zur Schau gestellt“ – veröffentlich via „X“.

Bald soweit

– schrieb sie dazu.

Vor dem Hintergrund und unmittelbar nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Militärs, seiner Verschleppung in die Vereinigten Staaten sowie der vollmundigen Ankündigung durch US-Präsident Donald Trump, dass Venezuela durch die USA regiert werden soll, beinhaltet der „X“-Beitrag eine bedrohliche Komponente. Hatte doch Trump bereits zuvor mehrfach erklärt, dass er Grönland für die USA beansprucht. Die arktische Insel werde demnach zu 100 % Teil der Vereinigten Staaten sein. Trump schloss auch die den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus.

Diese Möglichkeit wird auch von der westlichen Presse als real betrachtet. Noch realistischer scheint ihr jedoch, dass Russland einen Teil der EU erobern will. Da lauert die Hauptgefahr!

Stellen wir uns den umgekehrten Fall vor: Was wäre, wenn Russland oder China plötzlich Anspruch auf die zum EU-Land Dänemark gehörende Insel Grönland erheben würden? Dann müssten wir wohl noch „wehrtüchtiger” und „kriegstauglicher” werden.

