Schon um 7 Uhr morgens waren fast alle in der Silvesternacht Festgenommenen wieder frei

Über 400 Festnahmen gab es in der Silvesternacht in Berlin – nachhaltig waren die aber nicht. Schon am Neujahrsmorgen waren über 400 Festgenommene wieder auf freiem Fuß. Trotz hunderter Straftaten wurden nur sieben Personen dem Haftrichter vorgeführt.

[…]

… um sieben Uhr morgens waren fast alle von ihnen wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Berliner Polizei auf Anfrage von Apollo News mit. Demnach waren am Neujahrsmorgen nur noch sieben Personen in Gewahrsam, um vor einen Ermittlungsrichter geführt zu werden. […] Anderen Mitteilungen zufolge waren mindestens sechs von ihnen „unter anderem aufgrund von gefährlicher Körperverletzung durch Pyrotechnik auch zum Nachteil von Einsatzkräften“ dem Haftrichter vorgeführt worden.

[…]

Laut der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) waren die Täter „dem Aussehen nach vermehrt arabischer und türkischer Herkunft“. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Schließfach-Coup in Gelsenkirchen: Stahlen die Sparkassen-Einbrecher Schwarzgelder von Clans?

[…]

GELSENKIRCHEN. Der Gesamtschaden des Einbruchs in die Sparkasse von Gelsenkirchen-Buer beläuft sich offenbar auf rund 100 Millionen Euro. Zunächst hatte es geheißen, bei dem Diebstahl aus rund 3.250 Schließfächern hätten die Täter Bargeld und Gold im Wert von 30 Millionen Euro entwendet. So hoch war zumindest der Versicherungswert.

Unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet nun allerdings die dpa, einzelne Kunden hätten angezeigt, jeweils mehr als 500.000 Euro in ihren Schließfächern gehabt zu haben. Gegenüber der Bild-Zeitung sagten Ermittler, ihnen komme die Herkunft der Gelder „teilweise komisch“ vor.

Demnach könne es sich um Schwarzgeld oder um Gelder von Clans handeln. Offiziell sei von den Betroffenen vielfach von „Hochzeitsgeldern“ die Rede. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Europäische Zentralbank: 726.000 Jahreseinkommen für Christine Lagarde

Eine Analyse der Financial Times hat die Nehmermentalität der EU-Beamten ans Tageslicht gebracht. Demnach erhielt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2024 insgesamt 726.000 Euro

Zulagen in Höhe von 60 Prozent: Das ist fast doppelt so viel, wie im EZB-Jahresbericht als Gehalt auswiesen wurde. Offiziell lag das Gehalt für das Amt der EZB-Präsidentin bei rund 466.000 Euro. Nicht erwähnt wurden die Zulagen zum Grundgehalt in Höhe von rund 135.000 Euro, etwa für Wohnkosten. Hinzu kommen geschätzte 125.000 Euro aus Lagardes Tätigkeit im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, einer Institution, die häufig als „Bank der Zentralbanken“ bezeichnet wird. Weiterlesen auf unzensuriert.de

Anm. d. Red.:

Als damalige IWF-Chefin ist Christine Lagarde ist in einem Strafprozess in der Affäre um eine Millionen-Zahlung an den Unternehmer Bernard Tapie vor einem französischen Gericht für schuldig befunden worden, erhält aber wegen ihrer „Persönlichkeit“ keine Strafe. Unfassbar welche Figuren hier in Europa das Sagen habe.

+++

Technologie: Die USA könnten ihren Vorsprung im KI-Rennen verlieren

Die USA liegen im KI-Rennen noch vorn. Allerdings spielt Wissenschaftsfeind Donald Trump gerade China in die Hände. Die Märkte setzen auf einen Sieg der USA im KI-Rennen.

Der Chiphersteller Nvidia wurde jüngst zum weltweit ersten Vier-Billionen-Dollar-Unternehmen gekürt. Microsoft , der größte Investor von OpenAIs gewinnorientierter Geschäftseinheit, liegt mit einer Bewertung von 3,7 Billionen Dollar nicht weit dahinter. Da kann China nicht mithalten. Oder?

Frühe Führung ist keine Garantie für den Sieg, insbesondere nicht, wenn es um Innovationen geht. Die USA mögen mit ChatGPT von OpenAI Neuland betreten haben, doch Chinas DeepSeek sorgte Anfang 2025 angesichts der geringen Kosten und großen Verarbeitungseffizienz seines großen Sprachmodells R1 für Aufsehen. Und erst vor einigen Monaten hat das chinesische Start-up Moonshot AI sein Modell Kimi K2 vorgestellt, das die westliche Konkurrenz bei mehreren Benchmarks übertrifft. Weiterlesen auf wiwo.de

+++

Schwerer Vorwurf: BND hörte Ex-Präsident Obama in Air Force One ab Schwerer Vorwurf gegen den deutschen Bundesnachrichtendienst (BDN): Der BND habe den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama abgehört, sagte Journalist Holger Stark. Einen offiziellen Spionageauftrag habe es dafür aber nicht gegeben.

Der Geheimdienst habe sich zunutze gemacht, dass die Verschlüsselung von Gesprächen aus dem amerikanischen Regierungsflugzeug Air Force One heraus ungleich schwerer sei als am Boden. „Deswegen haben die Amerikaner immer mal wieder auch Gespräche geführt, die entweder schlecht verschlüsselt waren, wo es Lücken gab, oder die gar nicht verschlüsselt waren“, sagte Stark im Podcast von „Bild“-Vize Paul Ronzheimer. Der BND habe „gut ein Dutzend Frequenzen gekannt, die die Air Force One genutzt hat für diese Art von Kommunikation für Telefonate“.

[…]

Die Obama-Telefonate, die laut ihm nicht regelmäßig abgehört worden sein sollen, seien ordentlich transkribiert und nur in einer Kopie intern herumgereicht worden. Am Ende sollte diese geschreddert werden, das sei in den meisten Fällen auch passiert. „Es war autorisiert vom BND-Präsidenten, der es hätte stoppen können“, sagte Stark. Dieser teilte lediglich mit: „Der Bundesnachrichtendienst nimmt zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung.“ Weiterlesen auf krone.at +++ „Deutschland muss die Lobby-Lähmung überwinden“ – CSU will Umweltverbände offenbar entmachten Die CSU schlägt in einem Beschlussentwurf ihrer Klausurtagung ein neues Verfahren vor, um auch kriminelle Kinder vor Gericht zu stellen. Doch nicht nur das: Einem Bericht zufolge soll auch das.

[…]

Das Papier sieht einem Medienbericht zufolge auch die deutliche Einschränkung des Klagerechts von Umweltverbänden gegen Infrastrukturprojekte vor. In Seeon wollen die Christsozialen nach Informationen von „Bild“ eine Beschlussvorlage verabschieden, mit der sie „die Abschaffung des Verbandsklagerechts“ für Umweltvereinigungen auf EU- und Bundesebene vorantreiben will. Weiterlesen auf welt.de +++

Überholt von BYD: Tesla-Verkaufszahlen fallen das zweite Jahr in Folge

Tesla beendete ein Jahr der Achterbahnfahrt, in dem die Verkäufe den Rückwärtsgang einlegten.

Der Autohersteller von Elon Musk gab am Freitag bekannt, dass er im vierten Quartal 418.227 Elektrofahrzeuge verkauft hat, was einem Rückgang von 15,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. […] Das bedeutet, dass der Jahresabsatz von Tesla das zweite Jahr in Folge gesunken ist und dass der chinesische Konkurrent BYD Tesla zum ersten Mal beim Jahresabsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen überholt hat. Weiterlesen auf businessinsider.de

