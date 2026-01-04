EU und China im Jahresrückblick 2025

Die beiden großen Volkswirtschaften sind eng miteinander verzahnt, sodass Probleme des einen schnell Auswirkungen auf den anderen haben können. Bild: shutterstock

Leider gibt es nicht sehr viel Positives zu berichten. Das einzig Gute war im abgelaufenen Jahr, dass Donald Trump die USA aus dem direkten Engagement im Ukrainekrieg herausgeführt, und möglicherweise dadurch den Dritten Weltkrieg verhindert hat! Ansonsten gibt es nur alte Baustellen:

Europäische Union

Von FRANZ FERDINAND | Das Hauptproblem der EU ist, dass alle Staaten der Gemeinschaft dauerhaft ein Budgetdefizit erwirtschaften und die durchschnittliche Verschuldung der EU derzeit bei 88 Prozent des BIPs mit stark steigender Tendenz liegt. Spitzenreiter sind Frankreich mit 117 Prozent und Italien mit 135 Prozent des BIP.

Diese dauerhaften Budgetdefizite zeigen, dass wir nicht ausschließlich von dem leben, was wir erwirtschaften, sondern unsere derzeitige Existenz mit Anleihen auf die Zukunft finanzieren. Es muss jedem denkenden Menschen klar sein, dass dies dauerhaft nicht funktionieren kann. Unsere „Eliten“ schwafeln zwar ununterbrochen von „Nachhaltigkeit“, unsere Finanzgebarung ist jedoch denkbar unnachhaltig.

Über die Gründe für diese Entwicklung könnte man jetzt endlose Abhandlungen schreiben. Der politische Mainstream meidet dieses Thema, da diese Akteure keine Antworten wissen. Letztlich geht es darum, dass wir alle unsere Vorstellungen und Erwartungen an das Leben korrigieren müssten und mit derartigen Themen kann man keine Wahlen gewinnen. Zum Teil sind diese Defizite die Folge des demographischen Problems, das der politische Mainstream erfolglos durch unqualifizierte Zuwanderung lösen möchte. Zusätzlich ist in der globalisierten Welt unsere Wirtschaftsleistung von Entwicklungen in anderen Ländern, wie z.B. China abhängig, auf die wir nur wenig Einfluss nehmen können.

Wahrscheinlich war die Idee vom „Green Deal“ ein gescheiterter Versuch der EU, eine Art „vierte industrielle Revolution“ auf Schiene zu bringen, um so Europa einen Vorteil im internationalen Wettbewerb zu verschaffen. Wie an dieser Stelle immer wieder dargelegt wird, ist dieser Versuch krachend gescheitert. Im Gegenteil hat der ruinöse, ökosozialistische CO2-Schwachsinn das Gegenteil bewirkt und vor allem in Deutschland zu einer desaströsen Deindustrialisierung geführt.

Festhalten an Fehlentwicklungen und Konflikt mit Russland

Trotz diesem Desaster halten unsere Funktionseliten an diesem Irrsinn unbeirrt fest, weil sie anderenfalls mit Recht fürchten, bei Wahlen für diesen Blödsinn unbarmherzig abgestraft zu werden.

Als letzten Ausweg betreiben diese Wahnsinnigen den Konflikt mit Russland, einerseits zur Ablenkung von inneren Problemen, andererseits in der Hoffnung Russland durch fortgesetzte Eskalation des Konfliktes um die Ukraine doch noch eine strategische Niederlage bereiten zu können, die zu einem Zerfall Russlands führen könnte. In diesem Fall hofft man, die gewaltigen Reichtümer Russlands, so wie unter Jelzin wieder unter westliche Kontrolle zu bringen, um so die laufenden Defizite finanzieren zu können. Unter Jelzin sank das BIP Russlands um 40 Prozent! Trotz des Energiereichtums mussten die Russen im Winter in ihren Wohnungen frieren! Der letzte Ausweg der westlichen Eliten ist also Raub und Diebstahl! Man versteht jetzt auch, wofür junge Russen in der Ukraine kämpfen!

China

Die von den westlichen Eliten geförderte Globalisierung hat in China eine dramatische Umwälzung vom Steinzeitkommunismus hin zu einem desaströsen Turbokapitalismus angestoßen.

Die Ökonomie dieses Landes beruht derzeit darauf, von allem und jedem so viel wie möglich zu produzieren und die Überschüsse in der restlichen Welt abzuladen. Es ist völlig klar, dass so eine Wirtschaftspolitik auf Dauer nicht funktionieren kann. Der Versuch Donald Trumps, die chinesische Wirtschaft durch Zölle einhegen zu wollen, kann daher nicht völlig falsch sein, auch wenn diese für alle Freimarktfanatiker ein Graus ist.

Sichtbares Zeichen des sich anbahnenden Desasters war die Pleite des chinesischen Immobilienunternehmen Evergrande, der auf 1,6 Millionen unverkäufliche Wohnungen sitzt. Insgesamt stehen in China etwa 65 Millionen Wohnungen leer. Zum Unterschied von Elektroautos, die ebenfalls millionenfach auf Halde stehen, kann China Wohnungen Gott sei Dank nicht exportieren!

Die Gründe für derartige Fehlentwicklungen sind in einer Kombination von unausgewogenen staatlichen Subventionspolitik mit einem menschenverachtenden Turbokapitalismus zu suchen, wie er in Europa vor hundert Jahren noch üblich war. Ausdruck davon ist beispielsweise das 9-9-6 Prinzip: es wird täglich von 9:00 Uhr früh bis 9:00 Uhr abends und das sechs Tage die Woche, also 72 Stunden gearbeitet. Die Chinesen arbeiten somit fast doppelt so viel wie wir Europäer! Es ist klar, dass sich China damit erhebliche Kostenvorteile verschafft.

Dieses „Arbeitszeitmodell“ ist aber aus der Sicht der Demographie völlig unnachhaltig. Während in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts jede Chinesin noch etwa fünf Kinder gebar, ist diese Rate auf etwa 1,09 Kinder pro Frau gesunken. Bei den sogenannten 9-9-6-Witwen liegt die Geburtenrate praktisch bei null!

Mitarbeiter über 35 Jahre gelten in dem 9-9-6-Prinzip als zu alt. China leistet sich damit einen unglaublichen Verschleiß an Erfahrung und Kompetenz. Auch dies kann auf die Dauer nicht gut gehen. Der Autor erlebte, wie in einem europäischen Konzern Mitarbeiter über 50 Jahre als zu alt galten. Dies war ja vergleichsweise human! Derartige Altersgrenzen sind in alternden Gesellschaften aber völlig unmöglich, wenn die arbeitende Bevölkerung eine steigende Anzahl von älteren Erwerbslosen erhalten soll!

China steuert also durch seine Industriepolitik mit Anlauf auf eine demographische Katastrophe zu! Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Führung in Hinblick auf die Arbeitszeit das Steuer herumreißen muss und somit seine überlegene Wettbewerbsfähigkeit einbüßen wird.

Work life balance ade!

In der Zwischenzeit müssen wir in Europa und in Amerika mit der Überschwemmung mit chinesischen Waren leben. Wollen wir Europäer unsere Wirtschaft nicht noch mehr deindustrialisieren, werden wir wieder mehr und härter arbeiten müssen

Fazit:

Der schrankenlose Kapitalismus ist zwar für aufstrebende Volkswirtschaften ideal. In gesättigten Volkswirtschaften führt er aber zu den sattsam bekannten Überproduktionskrisen. Sozialismus hat selbst in seiner gemäßigten Form hat noch nie wirklich funktioniert. Auch die NSDAP war eine sozialistische Partei, die von Anton Drexler gegründet wurde. Wir sehen das in der Europäischen Union wohin es führt, wenn Bürokraten die Wirtschaft planen, vor allem dann, wenn sie ideologisch von irgendeiner Weltenrettungsideologie gepolt sind.

Krasse Ungleichheiten zwischen Volkswirtschaften führen zwangsläufig zu Instabilitäten, die irgendwie abgemildert werden müssen. In Frage kommen nur Zölle, die aber immer als ungerecht empfunden werden und zu Gegenmaßnahmen führen. Letztendlich muss man auf einen Zustand der Weltwirtschaft hoffen, in dem die Unterschiede zwischen den Volkswirtschaften wesentlich geringer als heute sind. Die politische Basis für eine derartige Entwicklung ist eine multipolare Weltordnung, gegen die sich der Wertewesten immer noch sträubt, da sie seine Vorrechte beseitigt. In der Ukraine verteidigt der Wertewesten seine obsolete, unipolare Weltordnung und steht somit auf der falschen Seite der Geschichte.

Welches politische System die jeweiligen, ungelösten wirtschaftlichen Probleme eines Landes lösen kann, ist noch lange nicht entschieden.

Ist es eine wirklich liberale Demokratie (nicht eine pseudoliberale Demokratie, wie sie derzeit im Westen dominant ist), die mehr Köpfe zum mitdenken mobilisieren kann, oder eher autoritäre Systeme, die sich leichter über irgendwelche Gruppenegoismen zumindest zeitweise hinweg setzen können, ist noch lange nicht entschieden.

Unsere derzeitige Form der „Demokratie“ wird nicht überlebensfähig sein, da sie erfahrungsgemäß die dümmsten Politikdarsteller an die EU-Spitze spült, die von den wahren Mächtigen im Hintergrund besonders leicht zu manipulieren sind, während in den sogenannten autokratischen Systemen die wirklich Mächtigen die Macht auch ausüben und durch ihre Verdienste in ihre Position gelangten.

