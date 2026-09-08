Trump erklärt Mond zur USA – idealerweise mit Space Force Uniformierten in SS-Ästhetik

9.06.2024 – Donald Trump mit Posting auf Truth Social: „Der Mond gehört uns“ | Quelle: Truth Social @realDonaldTrump - Hintergrund AI generiert von UM

Der „Führer“ im Weißen Haus kümmert sich einfach um alles. Nicht nur um neuen Lebensraum am Mond, doch auch um den adretten Look der U.S.-Space Force Uniformierten im dezenten „Mitternachts-Schwarz“: Doch hatten wir das nicht schon mal?

Trump sehnt sich nach U.S.-Space Force Uniformen mit

einer Ästhetik, wie die aus dem Film „Starship Trooper“ (1997)

Von REDAKTION | Am 6.9.2026 machte Donald Trump auf Truth Social schlussendlich seinen Mode-Vorschlag publik und zeigte auf, wie seine U.S.-Himmels-Stürmer für den „Mond-Feldzug“ idealerweise ausstaffiert zu sein hätten, nämlich so:

Der Text im Designer-Vorschlag-Bild unter „Design Inspiration“ lautet auf Deutsch:

Inspiriert von der Disziplin und Funktionalität der „Starship Troopers“-Uniform, modernisiert für die „Wächter des Alls“.

Dass die Berater von Donald Trump so einfältig sind, ihre Inspirationen aus den neo-faschistischen Elementen aus „Starship Troopers“ exklusiv zu entnehmen und das auch noch expressis verbis zuzugeben, zeigt einmal mehr auf eindrucksvolle Weise wie intellektuell beschränkt zeitgenössische Neo-Faschisten weltweit geblieben sind:

Unter der „Farb-Palette“ wird im Trump-Modevorschlag penibel vermerkt: All Grau – Mitternachts-Schwarz – Silbergrau und Satin-Schwarz. Es ist eine Farbauswahl, die auch den Geschmack heutiger bunter Massen ganz trifft, wie die aktuelle mehrheitliche Farbauswahl für Privatautos zeigt: Schwarz, Grau und zur bunten Abwechslung eine Satin-Mausgrau hin und wieder dazwischen!

„Starship Troopers“ (1997): In Deutschland von 1999 bis 2017 verboten und mit bis heute zensierter deutscher Tonspur

Der renommierte Regisseur, Paul Verhoeven, der Filme wie Was sehe ich …? (1971), Basic Instinct (1991), RoboCop (1987) u.v.m. erfolgreich an die Kinokassen brachte, erklärte im Jahr 2022 gegenüber dem „The Guardian“ [Britische Zeitung], dass es ihm bei seinem Film „Starship Troopers“ speziell „um zeitgenössische amerikanische Politik“ gegangen wäre und weiter:

Ich hatte beschlossen, einen Film über Faschisten zu drehen, die sich ihres Faschismus nicht bewusst wären!

Wobei man zugleich auch bei der heutigen Mehrheitsparteienlandschaft der 70% in den immerwährenden atlantischen Protektoraten und ihren Mitläufern, die sich gerne selbst als Wertegemeinschaft lobpreisen, gelandet ist:

Die obersten Kreisleiter dieser Parteien der 70% mit ihren Mitläufern scheinen sich ihres Neo-Faschismus nicht gewahr!

Der Film „The Starship Troopers“ stellt zugleich eine satirische Dystopie dar, in der Totalitarismus, Faschismus und Militarismus lächerlich gemacht und bewusst mit Nazi-Propaganda, gepaart mit NS-Ästhetik, vermischt worden ist. Eine Pointe des Drehbuchs ist, dass der gesamte totalitäre Apparat lediglich gegen vermeintlich untermenschliche Käfer angeht, die sich mehr oder weniger nur selbst verteidigen. Das ist der Grund, warum der Film entgegen ersten vorschnellen negativen Kritiken, nach einer erforderlichen Nachdenkpause, zu guter Letzt doch noch klassischen Kultstatus erreicht hat. Spät aber doch reifte die Erkenntnis, dass jener Film einer der am meisten fehlinterpretiertesten Filme war und seiner Zeit um viele Jahre, wen nicht Jahrzehnte, voraus gewesen sei.

Emotional gesteuerte Zeitgenossen brauchen für letzte Erkenntnisse eben oft etwas länger. Ob zeitgenössische Mehrheits-Neo-Faschisten das jedoch auch mitbekamen, sei dahingestellt. Denn das Kunststück des Regisseurs in diesem Film bestand darin, die wallenden Gefühle besagter Mehrheits-Zuseher – wie auch in der realen Welt – auf die Seite der utopischen Neo-Faschisten verortet zu lassen. Das ist der Grund, warum für jene Masse mit ihren Kuratoren …

… dieser Film keine Neo-Faschismus Satire sein darf, doch nur ihrer ersehnten Realität zu entsprechen hätte!

Die Handlung des Films spielt im 23. Jahrhundert. Die Erde wird von einer Weltregierung der sogenannten „Vereinigten Bürger Föderation“ [UCF – United Citizens Federation] von Genf aus regiert. Die Föderation wurde gegründet nachdem sogenannte Demokratie und Sozialwissenschaften die Zivilisation an den Rand des Unterganges gebracht hätten. Das stellt sich selbst Erdbürgern aus dem angehenden 21. Jahrhundert auch irgendwie nachvollziehbar dar.

Im 23. Jahrhundert kann Staatsbürgerschaft in der UCF ausschließlich nur durch militärische Dienste für die „Vereinigte Bürger Föderation“ erworben werden, wobei weitere Rechte der UCF, wie die auf Wahlen oder auch auf Fortpflanzung, ebenfalls Militärdienste bedingen, doch gewöhnlichen Zivilisten vorenthalten bleiben.

Missionen zur Kolonisierung in der Galaxie führten zu Konflikten mit einer Spezies hochentwickelter insektenhafter Wesen, die als „Arachniden“ oder schlicht abfällig als „Bugs“ bezeichnet werden.

Das interaktive Medium der Weltregierung ist der Weltkanal „FedNet“, wo auch um neue Rekruten bzw. immer neues Verbrauchsmaterial für mobile Infanterie gerungen und geworben wird. Breaking News berichten über eine Invasion vom Planeten der „Bugs“ (Insekten), wobei der Nachrichtensprecher von einem der anstürmenden „Bugs“ getötet wird.

Der Vorsitzende der in Genf domizilierten Weltregierung der „Vereinigten Bürger Föderation“ verkündet, dass die menschliche Zivilisation, die unbestrittenen [Herren-]Menschen der Galaxie wären und das auch bleiben müssten, doch nicht besagte Insektenspezies. So rüstet das Militär der UCF zugleich zum totalen Krieg gegen die „Bugs“ des Alls, um jene Kreaturen auf ihrem Heimatplaneten Klendathu endgültig auszulöschen.

Auf den Ruf zum Militärdienst melden sich junge Schulabgänger und Klassenkameraden – wie könnte es anders sein – freiwillig zum Dienst für die UCF. Sie werden durch Propaganda verführt und schneller als gedacht zu infanteristischen Verbrauchsmaterial wieder gemacht. So entwickelt sich die Mission für die jungen Draufgänger zum Himmelfahrtskommando mit verheerenden Verlusten und immer brutaleren Schlachten. Es gelingt dem UCF-Militär zwar den denkenden Kopf [Brain Bug] der feindlichen Schädlinge oder „Bugs“ habhaft zu werden, um diesem mit riesenhaften Injektionen beizukommen und final gefügig zu machen. Man könnte auch sagen, Verhoeven hat damit schon im Jahr 1997 …

… die Zukunft von „Auffrischungs-Injektionen“ für die Spezies nicht ebenbürtiger Kreaturen vorhersehbar gemacht!

Es stellt sich heraus, dass die „Bugs“ sich nur für ihren eigenen Selbsterhalt einsetzten, was die UCF jedoch nicht aufhält, immer neues und noch jüngeres Verbrauchsmaterial gegen diese Mitbewohner des Alls verheizen zu lassen.

Die Kuratoren und Zensoren für deutschsprachige Bevölkerungen in ideologischen Nöten

Die für den deutschsprachigen Raum zuständigen Kuratoren für Bildungsauftrag und Zensur mussten sich im Jahr 1997 – kurz nach der Freigabe des Films „Starship Troopers“ – fragen, wie mit einem solch unkorrekten Streifen als satirische Dystopie gegen Totalitarismus & Neo-Faschismus zu verfahren wäre. Der wahre Charakter des Films drohte, Zuseher mit Verstand aus ihrem Neo-Faschismus-Dornröschen-Schlaf zu wecken, was wie, Regisseur Paul Verhoeven richtigerweise festgestellt hatte, ihnen bis dahin nur noch nicht bewusst geworden wäre.

Denn jener „unbewusste Neo-Faschismus“ der Mehrheit wird von der transatlantischen Oligarchie absolut benötigt, wie z.B. um im Jahr 2014 – nach dem gewaltsamen Putsch der Nachrichtendienste in Kiew – einen nächsten Angriff auf Russland möglich zu machen. Alle 100 Jahre wieder – so lautet die Regel der kollektiven Angreifer – das zieht sich schon seit über 500 Jahrhunderten so hin:

Erst kamen die Polen, dann die Schweden, gefolgt von Franzosen und Deutschen und zuletzt dem kollektive Westen!

„Unbewusster Neo-Faschismus“ setzt voraus, vor allem nur die äußeren Symbole der letzten Faschismus-Inszenierungen von der Bildfläche verschwinden zu lassen, doch den ideologischen Faschismus-Kern nicht anzurühren und völlig unversehrt zu lassen. Die Devise, „Nur das Messer ist der Mörder“, bedeutet, dass nur alte Logos, Embleme und Symbole vollständig zu verschwinden haben: Nur unverzichtbare Hardliner an der vordersten Front – wie beispielsweise in der Ukraine – dürfen zur Belebung ihrer Moral als Ausnahmefälle gelten und althergebrachte Sonnenräder, Wolfsangeln, Hakenkreuze und SS-Totenköpfe auf ihren Uniformen, wie auch auf ihren Häuten tragen. Westliche Kartellmedien haben zugleich strikt darauf zu achten, dass jene speziellen „Auffälligkeiten“ nicht thematisiert und keinesfalls „dahoam“ die Runde machten.

Dies veranlasste die Kuratoren und Zensoren für Deutschland aufgrund solch großer Diskrepanzen gut ein Jahr nach Erscheinen des Films „Starship Trooper“ in Deutschland wieder die Reißleine ziehen zu lassen: Sie ließen den Film im Jahre 1999 von ihrer sogenannten Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in Deutschland ganz einfach auf den Index setzen:

Ab diesem Zeitpunkt durfte der Film nicht mehr öffentlich beworben und frei verkauft werden!

Nach Ansicht der Bundesprüfstelle spielten ausgerechnet die satirischen Elemente im Film nur eine „untergeordnete Rolle“. So wurde elegant die Gefahr umschrieben, die entstehen könnte, falls „unbewusster Faschismus der Massen“ durch einen nicht politisch korrekten Film ungebührlich satirisch konterkariert werden könnte, um verblendenten Bürgern ggfs. wieder die Augen aufzumachen.

Konsequenterweise ließ man eine eigene TV-Version nur für deutsche Konsumenten herstellen, wo die militaristischen – sprich neo-faschistischen – Elemente vollständig erhalten blieben. Kritiker dieser Schnittfassung merkten sofort richtigerweise an, dass dadurch der Inhalt des Films verändert worden und die verbliebene, sprich neo-faschistische Gewalt sogar noch deutlicher herausgestrichen und wesentlich weniger satirisch hinterfragend dargestellt worden wäre.

Im Jahr 2017 – als der Krieg der extremrechten Putschisten der Wertegemeinschaft aus der Ukraine gegen die Zivilbevölkerung des Donbass schon wieder voll am Laufen war – wurde die Indizierung von der Bundesprüfstelle wieder aufgehoben und der Film im August 2017 in der ungekürzten Fassung von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben:

So wird unbewusster Neo-Faschismus über die Hintertür amtlich gestützt und inzwischen wieder hoffähig gemacht!

Inhaltsänderungen durch Manipulation via Synchronisation der Tonspuren auf Deutsch

In der deutschen Synchronisation wurden mehrere Textstellen inhaltlich verändert, um besagten „unbewussten Neo-Faschismus“ nur ja nicht anzutasten. Der Charakter der Dialoge änderte sich dadurch von der einer offenen neo-faschistischen Kolonial-Gesellschaft im Original, die jedoch überzeichnet und satirisch hinterfragt wird, zu einer militaristisch schwarz-weiß gezeichneten Untertanengesellschaft, wie von den Zensurbehörden für Deutschland herangetragen. Dazu die folgenden zwei Beispiele:

Beispiel 1: Zensur macht erfinderisch, doch braucht Märchenerzähler!

Original Version Englisch: “This year we explored the failure of democracy, how the social scientists brought our world to the brink of chaos. We talked about the veterans, how they took control and imposed the stability that has lasted for generations since.”

Original in deutscher Übersetzung: „Dieses Jahr erforschten wir das Scheitern der Demokratie, wie die Sozialwissenschaftler unsere Welt an den Rand des Chaos brachten. Wir sprachen über die Veteranen, wie sie die Kontrolle übernahmen und die Stabilität brachten, die mittlerweile seit Generationen anhält.“

Manipulierte deutsche Tonspur: „Unser Thema war dieses Jahr die politische Entwicklung seit der Jahrtausendwende und wie Außerirdische diese Entwicklung beeinflusst haben. Wir sprachen über die Bugs, wie sie die Erde angriffen und Tausenden unserer Vorfahren den Tod brachten.“

Beispiel 2: Neo-Faschismus soll man den Bürgern niemals erklären!

Original Version Englisch: Rico: „Once somebody asked me if I knew the difference between a citizen and a civilian. I can tell you now. A citizen has the courage to make the safety of the human race their personal responsibility. Dizzy was my friend. She was a soldier. But more than that, she was a citizen of the Federation.“

Original in deutscher Übersetzung: Rico: „Einmal fragte mich jemand, ob ich einen Unterschied zwischen einem Bürger und Zivilisten kenne. Den kenne ich jetzt. Ein Bürger hat den Mut, die Verantwortung für die Sicherheit der menschlichen Rasse zu übernehmen. Dizzy war mein guter Freund. Sie war Soldat. Aber vor allen Dingen war sie ein Bürger der Föderation.“

Manipulierte deutsche Tonspur: Rico: „Ich bin mal gefragt worden, ob ich einen Unterschied zwischen einem Soldaten und Zivilisten kenne. Ich kenne ihn jetzt. Ein Soldat hat die Verantwortung mit seiner ganzen Kraft und seinem Leben für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Dizzy war ein guter Freund. Und sie war ein Soldat. Aber vor allen Dingen sollte sie ein leuchtendes Vorbild für uns sein.“



Die beiden oben genannten leuchtenden Beispiele deutscher Zensur allerhöchster kreativer Dicht- & Märchenkunst beweisen, …

… wie kreativ die entsprechenden Zensoren für deutsche Bevölkerungen sind und wahrhaft zu dichten vermögen!

Dies gilt stets für Fälle, um vermeintlich nicht korrekte Inhalte aus dem deutschen Sprachraum vollständig tilgen zu lassen und für den verdeckt grassierenden Neo-Faschismus der stillen Mehrheiten unterstützend die Mauer zu machen!

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x