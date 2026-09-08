12-jähriger Syrer vor Gericht: „Ihr könnt mir gar nix machen“

+ Datengau in Berlin: aus Versehen wird die Verwaltung gläsern + Bundestag fassungslos: Alice Weidel will weitreichenden Kurswechsel in der Migrationspolitik + ÖSTERREICH: Neue Töne von der ÖVP punkto „politischen Islam“ + Tunesischer Gastarbeiter missbrauchte zehnjähriges Mädchen + Ein pharmazeutisches Versagen: zahlreiche „plötzlich und unerwartete“ Todesfälle in Pfizers Zulassungsstudie +

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Datengau in Berlin: aus Versehen wird die Verwaltung gläsern

Rund 5,8 Terabyte aus der Berliner Verwaltung stehen im Darknet – darunter Personalakten, Passwörter, Ausweiskopien, Finanzdaten und möglicherweise Notfallpläne.

Berlin ist jetzt auf die denkbar schlechteste Weise transparent. 1,44 Millionen Dateien, knapp 6.000 Passwort-Dokumente und mehr als 46.000 Verträge: Hacker haben die digitale Verwaltung Berlins ausgeräumt. Die Folgen sind unüberschaubar. Via tichyseinblick.de

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Bundestag fassungslos: Alice Weidel will weitreichenden Kurswechsel in der Migrationspolitik

Alice Weidel kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme einen weitreichenden Kurswechsel in der Migrationspolitik an.

In den ersten 100 Tagen sollen die Grenzen konsequent kontrolliert, unerlaubte Einreisen an den Grenzen zurückgewiesen, Sozialleistungen für Asylsuchende gestrichen und Rückführungen „im großen Stil“ durchgeführt werden. Weidel erklärte, Deutschlands Grenzen würden wieder „dicht“ sein. Quelle: welt.de

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Nach AfD-Wahlsieg: Türkische Gemeinde fürchtet Tote – Asylbewerber sollen Sachsen-Anhalt verlassen

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoğlu, verlangt von der Bundesregierung, die Residenzpflicht für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt aufzuheben – um Tote zu verhindern. Jetzt fordert der gemeinnützige Verein noch mehr Geld vom Staat.

MAGDEBURG/BERLIN – Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hält es nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt für unzumutbar, Asylbewerber weiter zu zwingen, in dem Bundesland leben zu müssen. „Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die Residenzpflicht von Geflüchteten aufzuheben“, sagte der Bundesvorsitzende der TGD, Gökay Sofuoğlu, der dpa.

„Wir dürfen nicht erst reagieren, nachdem Menschen getötet wurden.“

Demnach hätten Migranten, die in Sachsen-Anhalt wohnhaft sind, „keine Zeit mehr für theoretische Sicherheitsdebatten“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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ÖSTERREICH: Neue Töne von der ÖVP punkto „politischen Islam“

Nachdem die ÖVP schon 2025 einen Antrag der FPÖ auf Verbot des politischen Islam abgelehnt hat, dreht sich anscheinend jetzt der Wind, um doch noch einige der verlorenen Wähler-Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) spricht sich für ein Verbot des politischen Islam aus.

Wahrscheinlich haben ÖVP Funktionäre doch mal einen Lokalaugenschein in Wien’s hot spots gemacht, wo nahezu jeden Tag schon jemand von den importierten „Allahu Akbar“- proklamierenden Fachkräften abgemessert wird. Auch die 2-3 verbliebenen österreichischen Kinder in den Wiener Schulklassen fühlen sich mittlerweile nicht mehr so richtig wohl unten den patriarchalischen Sittenwächtern, die die Mädels zum „verhüllen“ und andere Ungläubige zum Ramadan drängen. Flüchtlingskinder, getarnt als Schlägergangs im Teenageralter rollern sich wie Rudelratten wild durch Parks, klauen wie die Raben und sind mit schwerer Körperverletzung nicht zimperlich, wohl wissend, dass der Jugendschutz sie vor Strafe bewahrt. Somit hat sich der Volkszorn schon ziemlich erhitzt und die Finanzierung von vielköpfigen Flüchtlingsfamilien, die mit Mindersicherung und Kindergeld die Sozialsysteme plündern, stoßen bei der mittlerweile stark verunsicherten und verarmenden autochthonen Bevölkerung auf Widerstand.

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt in Österreich“: Das muss man in diesen Zeiten wohl wieder extra betonen

„Ich sage ganz klar: Ich will nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einem islamischen Staat aufwachsen. Jeder kann in Österreich glauben, was er will und woran er will. Diese Freiheit im Glauben ist durch unsere Verfassung geschützt. Aber dort, wo Gläubige und Ungläubige unterschieden werden, wo Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind, wo unsere Institutionen, Behörden und Gerichte nicht respektiert werden, endet diese Freiheit. So wie wir die Ausübung der Religion schützen, müssen wir auch unsere Demokratie schützen.“ so Stocker.

Spät kommt er da drauf, der Herr Bundeskanzler. Könnte allerdings auch gut sein, dass er mit diesem schlagkräftigen Thema von den Versäumnissen der österreichischen Regierung punkto Energiepolitik, Wirtschaftskrise, Pleitewellen, Teuerungen oder dem kollabierenden Sozial- und Pensionssystem ablenken will. EU-hörig wider einer gesunden Volksseele sein, die verbleibenden Unternehmer, die noch nicht pleite oder ins Ausland abgewandert sind mit Bürokratie lähmen/strafen und Millionen Euro Steuergeld in der Ukraine versenken, können sie mithilfe von der Neutralitäts-Skeptikern Meindl-Reisinger allerdings noch sehr gut, die Schwarzen. Via Freigeist

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12-jähriger Syrer vor Gericht: „Ihr könnt mir gar nix machen“

Ein harmloser Hinweis aufs Pinkeln gegen eine Schlossmauer endet in einer brutalen Attacke: Ein Physiotherapeut wird von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen und gewürgt. Vor Gericht sorgt anschließend nicht nur die Tat für Entsetzen – sondern auch das Verhalten des Umfelds der Angeklagten.

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„Es ist unfassbar, wie die sich aufgeführt haben“

Gut ein Dutzend Freunde und Begleiter der angeklagten Jugendlichen – darunter Syrer und Slowaken – sollen sich im Gerichtsgebäude ausgesprochen respektlos verhalten haben. Auf der Stiege zum Gericht saß laut ihrer Schilderung ein Bursche, der auf sie kaum älter als zehn Jahre wirkte – und rauchte.

Auch im Gerichtssaal sei es mit frechen Sprüchen weitergegangen. Ein Zwölfjähriger rief:“ Ihr könnt mir gar nix machen.“

„Es ist unfassbar, wie die sich aufgeführt haben. Es muss an die Öffentlichkeit, was in unserer Gesellschaft passiert“, sagt die Zeugin.

Weiterlesen auf exxpress.at

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Ein pharmazeutisches Versagen: zahlreiche „plötzlich und unerwartete“ Todesfälle in Pfizers Zulassungsstudie

„Laut FDA starben bei Pfizers Zulassungsstudie 21 Geimpfte und 17 Ungeimpfte. Trotzdem wurde Comirnaty als „lebensrettend” notzugelassen. Nun kommt heraus, dass es in der Impfgruppe doppelt so viele plötzliche und unerwartete Totesfälle gab wie in der Placebogruppe.“ meinte Prof. Homburg

Hintergrund: Um eine Notzulassung zu begründen, braucht man erstens eine Not und zweitens einen signifikanten klinischen Nutzen der modRNA.

Beides war nicht gegeben. Not wurde durch PCR-Zahlen vorgetäuscht. Klinisch gab es in der Impfgruppe mehr Tote, mehr leichte und mehr schwere Erkrankungen als in der Placebogruppe, doch waren die Zahlen (noch) nicht signifikant, weil die Studie nach wenigen Monaten abgebrochen wurde.

Die Autoren skizzieren darüber hinaus Designfehler der Studie, etwa Ausschlüsse, die das Ergebnis verzerren, Sie schreiben, Pfizer müsse noch 1 Mio. Seiten an die Behörden liefern und erwarten weitere Erkenntnisse zu diesem wohl größten Medizinskandal aller Zeiten.“ Quelle

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