Trump unterzeichnet Vereinbarung zur Sicherheit Grönlands

Bild: UME & AI

Die USA, Dänemark und Grönland haben eine Vereinbarung über die künftige Sicherheitsstruktur auf der arktischen Insel unterzeichnet.

US-Präsident Donald Trump sowie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen setzten ihre Unterschriften unter das Dokument. Die Unterzeichnung erfolgte am Rande der 81. Sitzung der UN-Generalversammlung.

Nach den Vereinbarungen können die USA mit dem Ausbau ihrer militärischen Präsenz in Grönland beginnen. Vorgesehen ist unter anderem der Bau von zwei weiteren Militärbasen. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass Staaten außerhalb der NATO eigene Militärstützpunkte auf der Insel errichten.

Ein weiterer Bestandteil ist ein Kontrollmechanismus für ausländische Investitionen. Damit sollen unter anderem Investitionen aus China und Russland überprüft und gegebenenfalls blockiert werden können. Zugleich sieht die Vereinbarung vor, dass die Bevölkerung Grönlands selbst über ihre politische Zukunft entscheiden kann.

Eine Übertragung grönländischen Territoriums an die USA ist in dem Dokument nach den vorliegenden Angaben nicht vorgesehen. Dänemark und Grönland betonen weiterhin, dass ihre Souveränität über die Insel «nicht» an Washington übertragen wird.

Trump hatte bereits am 19. September erklärt, Washington und Kopenhagen hätten sich grundsätzlich auf eine stärkere Rolle der USA bei der Sicherheit Grönlands verständigt. Er kündigte damals eine rasche Ausweitung der US-Militärpräsenz an und erklärte, dass potenzielle Gegner der USA keine Militärbasen auf der Insel errichten sollten.

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