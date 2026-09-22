Schweiz: Öffentlicher Rundfunk für Transgender-Ideologisierung von Kindern abgemahnt

+ Trump drängt Selenskyj, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen + So erzeuge Medien im Ukraine Krieg Feindbilder + Bündnis klagt gegen EU-Gentechnik-Verordnung + Moslems in Berlin wählten geschlossen linke Parteien + Wie tief steckt die Berliner Linke in Clan-Strukturen drin? +

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Trump drängt Selenskyj, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen

US-Präsident Trump versucht weiter, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck zu setzen, Langstrecken-Drohnenangriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Ziel ist es, die steigenden Dieselpreise zu beruhigen – zumal parallel die Krise in der Straße von Hormuz andauert.

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Der Präsident hatte bereits ab dem 13. September Kiew aufgefordert, die Angriffe auf die Ölinfrastruktur zu deeskalieren. Diese sind inzwischen so häufig, dass sie mehrmals pro Woche stattfinden.

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Die Ölpreise fielen am Montag auf den tiefsten Stand seit 11 Tagen, weil Anleger auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg durch die UN-Sitzung dieser Woche hofften und eine teilweise Erholung der Lieferungen aus Saudi-Arabien im Blick hatten.“ Der iranische Präsident und seine Delegation haben (etwas überraschend) Visa erhalten und werden diese Woche in New York erwartet.“ Via zerohedge.com

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So erzeuge Medien im Ukraine Krieg Feindbilder

Das Video zeigt einen Ausschnitt einer Rede von Gabriele Krone-Schmalz, die sie beim BSW-Festival der Meinungsfreiheit am 30. August 2026 in Magdeburg gehalten hatte.

Die Macht der Worte. Sie hat halt vollkommen recht, was da in den allermeisten Medien verwendet wird an Worten, ist halt auch ein Teil der Kriegsführung weil so etwas auch unterschwellig wirkt und im Kopf bleibt.

Es müsste viel mehr Menschen wie Krone-Schmal geben, sie ist… pic.twitter.com/gEpHFRnNF5 — Michael 🇩🇪 (@Bundeskanz50246) September 20, 2026

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Bündnis klagt gegen EU-Gentechnik-Verordnung

Die EU will Gentechnik im Anbau deregulieren, ab Mitte Juni 2028 sollen NGT-Lebensmittel ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden dürfen. (…)

Dagegen wehrt sich nun ein Bündnis aus Verbänden und Unternehmen, darunter die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL) und der Allgäuer Bio-Pionier Rapunzel.

Neue Gentechnik (NGT) könne Schäden an Gesundheit, Umwelt und gentechnikfreien Wirtschaftssystemen verursachen, monieren die Kläger, die ihre entsprechende Direktklage an diesem Montag beim Europäischen Gericht (EuG) in Luxemburg eingereicht haben.

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Die Kläger monieren konkret den Wegfall der bisherigen Risikoprüfung bzw. Umweltverträglichkeitsprüfung, fehlende Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Schutzmaßnahmen gegen Vermischung, etwa Abstandsregeln und Standortregister. Sie sehen zudem das Vorsorge- und Verursacherprinzip sowie wirtschaftliche Grundrechte gefährdet und warnen vor einer stärkeren Patentierung und Konzentration des Saatgutmarktes. Weiterlesen auf lebensmittelzeitung.net

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Moslems in Berlin wählten geschlossen linke Parteien

Moslems wählen links: 51 Prozent der muslimischen Berliner stimmen für die Linkspartei, 82 Prozent für linke Parteien insgesamt. Bei Kirchengängern liegt die CDU vorne – und die Zustimmung für die AfD steigt überdurchschnittlich.

Die Linkspartei hat unter Berliner Moslems mit 51 Prozent die absolute Mehrheit geholt. Im Vergleich zur vergangenen Wahl vom Februar 2023 ist das ein Zuwachs von 36 Prozentpunkten. Am zweitstärksten schnitt unter muslimischen Wählern das BSW ab, das auf 17 Prozent kam, wie eine Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen ergab, über die die Katholische Nachrichten-Agentur exklusiv berichtet. Die SPD erhielt elf und die Grünen erhielten drei Prozent.

Insgesamt wählten 82 Prozent der muslimischen Wähler Berlins linke Parteien

Anders sieht es bei Mitgliedern christlicher Kirchen aus: Sowohl bei Katholiken als auch Protestanten landete die CDU auf Platz eins. 30 Prozent der katholischen Wähler, Männer wie Frauen, wählten sie. Männliche Protestanten wählten zu 29 Prozent CDU, weibliche Protestanten zu 24 Prozent. Via anonymousnews.org

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Wie tief steckt die Berliner Linke in Clan-Strukturen drin?

Nach dem Wahlsieg der Berliner Linken erschien Issa Remmo, der als Oberhaupt des Remmo-Clans geltende Unternehmer, auf der Wahlparty in Neukölln. Kurz darauf veröffentlichte sein Sohn Firas Remmo Chatverläufe mit dem Neuköllner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Der BSW-Co-Chef sieht darin eine „Mafia-Signatur“.

Die Berliner Partei Die Linke (PdL) hat die Hauptstadtwahl gewonnen. Vor allem Jüngere, Frauen und Muslime wählten die Linke teilweise mit deutlicher absoluter Mehrheit. Die türkischstämmige Kommunistin Elif Eralp könnte Bürgermeisterin werden. Die Linke hat besonders im arabischen und muslimischen Milieu in Berlin erfolgreich mobilisiert, wohl auch, weil dieses Milieu durch die Palästina-Frage seit dem 7. Oktober bisher untypisch geeint ist. Gab es auch Wahlkampfhilfe vom Remmo-Clan?

Der Remmo-Clan ist eine arabische Großfamilie aus dem Libanon und wird seit Jahren mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Berühmt wurde er durch den Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum 2017; der Coup wird dem Clan zugeschrieben. Issa Remmo selbst gilt trotz polizeilicher Auffälligkeiten als nicht rechtskräftig verurteilt. Weiterlesen auf tkp.at

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Schweiz: Öffentlicher Rundfunk für Transgender-Ideologisierung von Kindern abgemahnt

In der Kindersendung „SRF Kids Reporter:in – Wer bin ich?“ verkauft der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Schweiz die eigene Gender-Ideologie als wissenschaftliche Tatsache.

Selbst die Begriffe „Mama“ und „Papa“ werden als verbesserungswürdig hingestellt. Eine Ombudsstelle bestätigt nun, was das Lehrernetzwerk schon länger kritisiert hat.

In einem bemerkenswerten Entscheid bestätigt die Ombudsstelle der SRG zentrale Kritikpunkte am Kinderangebot „SRF Kids Reporter:in – Wer bin ich?“ vom 21. Juli. Ihr Befund: Der Online-Beitrag hat das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt. Das berichtet das Lehrernetzwerk. Weiterlesen auf report24.news

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„Gender Matters!“ Themenbox der Stadt Wien: Inhalt im Sinne des Kindeswohls umstritten

Diese Abbildung stammt aus der „Gender Matters!“-Themenbox der @Stadt_Wien. Zu sehen sind nackte Erwachsene und Kinder gemeinsam unter der Dusche – darunter auch als Männer dargestellte Erwachsene mit kleinen Mädchen.

„Körper nackt und hüllenlos. Vulva, Penis, Brüste, Pos. Du bestimmst für dich, jawohl! Körper sind toll!“

Die Themenboxen richten sich an pädagogisches Personal in Kindergärten und Schulen und sind für Kinder von 4 bis 12 Jahren vorgesehen. Via X

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