+ Kremlchef Putin führt den AfD-Erfolg auf politische Fehler des Westens zurück + Der Spiegel wieder im Anti-AfD-Modus: Linke Titelbild-Hetze geht weiter + „Strategie, die nicht funktioniert“: Meloni attackiert Brandmauer gegen AfD + Steigende Dieselpreise: Trump verlangt von der Ukraine, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen +

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Steigende Dieselpreise: Trump verlangt von der Ukraine, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen

Donald Trump fordert von Wolodymyr Selenskyj, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. In Irland sagte er, der ukrainische Präsident solle „andere Ziele“ angreifen, aber keinen Dieselkraftstoff lahmlegen.

US-Präsident Donald Trump hat von der Ukraine verlangt, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Trump sagte am Sonntag bei seinem Besuch in Irland, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj müsse „aufhören, den Dieselkraftstoff in Russland lahmzulegen“. Selenskyj könne „andere Ziele“ angreifen, aber keine Raffinerien zur Herstellung von Diesel, „weil er eine Dieselknappheit verursacht“, sagte Trump am zweiten Tag seiner Irland-Reise. Weiterlesen auf welt.de +++

Wahlen in Schweden: Ausgang völlig offen – Große Blöcke fast gleichauf

In Schweden ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Laut Hochrechnung führen die Sozialdemokraten um Ex-Premierministerin Magdalena Andersson. Der konservative Regierungschef Ulf Kristersson muss um die Macht zittern. Wer in Zukunft tatsächlich regieren kann, ist aber noch völlig offen, denn die beiden großen politischen Blöcke sind nahezu gleich stark.

Laut dem schwedischen Sender SVT liegen die Sozialdemokraten mit 27,8 Prozent der Stimmen (-2,5%) auf Platz eins. Der Auszählungsgrad liegt bei 80 Prozent. Bei der Hochrechnung, einer Kombination aus Nachwahlbefragungen und ersten Ergebnissen, folgt die konservative Partei von Regierungschef Ulf Kristersson mit 19,8 Prozent (+0,7%). Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erreichen 17,7 Prozent (-2,8%). So sieht die aktuelle Hochrechnung in Schweden aus:

Wir bringen heute im laufe des Vormittags das vorläufige Endergebnis Laut dem schwedischen Sender SVT liegen die Sozialdemokraten mit 27,8 Prozent der Stimmen (-2,5%) auf Platz eins. Der Auszählungsgrad liegt bei 80 Prozent.

Bei der Hochrechnung, einer Kombination aus Nachwahlbefragungen und ersten Ergebnissen, folgt die konservative Partei von Regierungschef Ulf Kristersson mit 19,8 Prozent (+0,7%). Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erreichen 17,7 Prozent (-2,8%).

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Kremlchef Putin führt den AfD-Erfolg auf politische Fehler des Westens zurück

Neu-Delhi (dpa) – Kremlchef Wladimir Putin hat das starke Ergebnis der AfD bei der jüngsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch auf Fehler des Westens zurückgeführt.

Alles, was derzeit in Europa passiere, sei das Ergebnis systematischer Fehler westlicher Staaten in Fragen der Politik, Sicherheit und Wirtschaft, sagte Putin bei einer Pressebegegnung in Neu-Delhi. Zugleich stellte er den Vorwurf in den Raum, dass die Regierungen europäischer Staaten einen offenen Konflikt mit Russland provozierten und damit ihre Bürger verunsicherten – was sich dann auch in den Wahlergebnissen in Deutschland niederschlage.

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Der Spiegel wieder im Anti-AfD-Modus: Linke Titelbild-Hetze geht weiter

Nach dem starken Abschneiden der AfD in Sachsen-Anhalt verschärft der „Spiegel“ erneut den Ton. Statt sich nüchtern mit den Gründen für den Wahlerfolg und den Motiven der Wähler auseinanderzusetzen, setzt das Hamburger Magazin auf maximale Zuspitzung.

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen gewaltigen Wahlerfolg erzielt. Unabhängig davon, wie man zur Partei steht, ist ein solches Ergebnis zunächst Ausdruck einer demokratischen Wahlentscheidung. Gerade deshalb wäre jetzt eine intensive journalistische Beschäftigung mit der Frage angebracht, warum so viele Bürger dieser Partei ihre Stimme geben.

Doch der „Spiegel“ hetzt in gewohnter Manier weiter. Das Magazin inszeniert die AfD erneut als politische Bedrohung und arbeitet dabei mit einer Bild- und Wortwahl, die kaum noch Distanz erkennen lässt.

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„Strategie, die nicht funktioniert“: Meloni attackiert Brandmauer gegen AfD

Zum AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt hatte sich Italiens Regierungschefin Meloni nicht geäußert. Die Brandmauer allerdings hält sie für komplett gescheitert – nicht nur in Deutschland.

Das Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich erstmals zum Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt geäußert. Dabei kritisierte sie die Brandmauern gegen migrationskritische Parteien in ganz Europa. „Wie man sieht, ist das eine Strategie, die nicht funktioniert“, sagte die Politikerin der Zeitung Il Foglio. Parteien, die „Verteidigung von Identität, Kampf gegen illegale Masseneinwanderung und die Gefahr einer Islamisierung Europas“ zum Thema machten, seien in ganz Europa erfolgreich, betonte die Regierungschefin. Das „Establishment“ habe daraufhin versucht, „Brandmauern zu errichten“, anstatt „Sachfragen inhaltlich anzugehen“. Allerdings müsse man „Anliegen anhören und eine Antwort darauf finden“. Der politische Kontext in Italien und Deutschland sei jedoch unterschiedlich. Meloni hatte es nach der Wahl vermieden, der AfD zu ihrem Ergebnis zu gratulieren. Weiterlesen auf jungefreiheit.de +++ Radfahrerin (68) stirbt nach Attacke durch „Mann“ (28) in Bremen Bremen – Nach einer Attacke am Osterdeich in Bremen ist eine 68 Jahre alte Radfahrerin gestorben. Wie die Polizei Bremen mitteilte, war die Frau am 28. August von einem 28 Jahre alten „Mann“ niedergestoßen worden und hatte sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Der „28-Jährige“ wurde nach einer psychiatrischen Begutachtung zwangsweise untergebracht. Weiterlesen auf oldenburger-onlinezeitung.de

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HIER gehr es zu den SHORT NEWS von gestern: