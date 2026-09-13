Zerfall des Königreichs? Schottland, Wales und Nordirland drängen auf neue Referenden

Steht das Vereinigte Königreich vor einer historischen Zerreißprobe? Die politischen Führungen von Schottland, Wales und Nordirland wollen offenbar ihre gemeinsamen Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und möglichen Referenden über die zukünftige Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich koordinieren.

Nach Informationen der britischen Zeitung The Telegraph sollen Vertreter der drei Landesteile bei einem Treffen in Cardiff eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Darin soll das Recht der Regionen auf Selbstbestimmung betont und die Möglichkeit gefordert werden, Referenden über ihre politische Zukunft abzuhalten.

Für Schottland und Wales steht dabei offenbar auch eine mögliche Rückkehr in die Europäische Union zur Diskussion. Im Falle einer Unabhängigkeit könnten beide Länder versuchen, der EU künftig als eigenständige Staaten beizutreten. Nordirland verfolgt hingegen ein anderes Szenario: Dort steht vor allem eine mögliche Wiedervereinigung mit der Republik Irland im Mittelpunkt der Debatten.

Die politische Entwicklung gewinnt zusätzlich an Bedeutung, nachdem in mehreren Landesteilen Parteien an Einfluss gewonnen haben, die eine stärkere Unabhängigkeit von London fordern. Gleichzeitig hatte der britische Premierminister Andy Burnham im Wahlkampf eine stärkere Dezentralisierung und die Übertragung weiterer Kompetenzen an die Regionen angekündigt.

Am 9. September erklärte Burnham zudem, ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum könne bei einem „klaren Konsens“ grundsätzlich möglich sein. Die Voraussetzungen für eine Abstimmung müssten dabei nach seiner Auffassung mit den Regelungen vergleichbar sein, die bereits für Nordirland gelten.

Der schottische Regierungschef und SNP-Vorsitzende John Swinney bezeichnete den gegenwärtigen Status quo als „nicht nachhaltig“. Der politische Druck für grundlegende Veränderungen sei nicht mehr zu ignorieren.

„Der Impuls für ernsthafte verfassungsrechtliche Veränderungen lässt sich nicht leugnen“, erklärte Swinney. London müsse sich seiner Ansicht nach auf eine Zukunft vorbereiten, in der das Vereinigte Königreich möglicherweise nicht mehr in seiner heutigen Form existiert.

Ob es tatsächlich zu neuen Referenden kommt, dürfte nun zu einer der wichtigsten politischen Fragen für die Zukunft Großbritanniens werden.

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