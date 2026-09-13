Russland stoppt Zug von Kiew nach Warschau mit Drohnen-Angriff (VIDEO & FOTOS)

Heute traf eine russische Drohne die Lokomotive des Personenzugs Kiew–Warschau in der Oblast Wolyn, nur etwa zwei km von der polnischen Grenze entfernt. Eine Tankstelle wurde ebenfalls beschossen.

Die Bahn hatte die Gefahr offenbar vorher erkannt und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt.

Angriff auf Lokomotive von Zug und Tankstelle

Der Angriff fand im Bereich des Grenzübergangs Jahodyn–Dorohusk statt. In derselben Gegend wurde auch eine Tankstelle durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt – Gebäude und mehrere Lastwagen gerieten nur 800 Meter von der polnischen Grenze in Brand, berichtet die polnischen TV-Nachrichten TVP.

Es handelt sich zudem um eine größere Angriffswelle gegen die Westukraine. Laut polnischen Medien-Berichten wurden in der Nacht mehr als 2.500 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Die polnischen Streitkräfte ließen heute Morgen Militärflugzeuge aufsteigen und versetzten Luftverteidigungs- und Radarsysteme in erhöhte Bereitschaft.

Die ersten Meldungen sprechen von einem Treffer auf die Lokomotive, nicht davon, dass ein voll besetzter Reisezug zerstört worden sei. Die Lage entwickelt sich noch, daher können sich Einzelheiten ändern. Im FAlle weiterer Informationen brigen wir an dieser Stelle Updates.

Im Video ist zu sehen wie die gewarnten Passagiere den Zug fluchtartig verlassen und wie die Drohne gerade in die Lokomotive einschlägt:

🚨 BREAKING: Russian drone targeted a passenger train on the border with Poland. „Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the full weight of your sanctions at Putin’s aggressive regime,“ Ukrainian Foreign Minister Sybiha wrote in response. pic.twitter.com/VsgQ2UGtPb — UNITED24 Media (@United24media) September 13, 2026

🚨 BREAKING: Russian drones struck a gas station near the Yahodyn checkpoint on the Polish border, setting off a massive fire that engulfed parked cargo trucks. Border guards suspended processing and sheltered visitors during the air alert. pic.twitter.com/SSUiXayBYS — UNITED24 Media (@United24media) September 13, 2026

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