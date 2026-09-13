Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bekanntlich bei der Generaldebatte im Bundestag der AfD-Fraktion vorgeworfen, der Begriff „Remigration“ sei „nichts anderes als ein Synonym für eine ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe“. Die Union beklatsche freilich diesen Sager, die AfD hingegen protestierte erwartungsgemäß lautstark.
Strafanzeige gegen Merz
Die AfD-Fraktion erstattete nun Strafanzeige wegen „verleumderischer Beleidigung“, wie auch AUF1 dazu berichtet hatte.
Aus Sicht der AfD ist der Fall jedenfalls klar. Sie versteht unter Remigration vor allem die konsequente Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer auf Grundlage geltenden Rechts. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, erklärte dazu:
„Mit Remigration meint die AfD die konsequente Abschiebung, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, aller Ausländer, die das Land verlassen müssen und nichts anderes.“
Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner begründete die Anzeige wie folgt:
„Friedrich Merz hat mit seiner Rede mal wieder eine Grenze überschritten, diesmal jedoch strafrechtlich relevant. Seine haltlosen und widerwärtigen Äußerungen, mit denen er unsere Bundestagsfraktion und jedes einzelne Mitglied in den Dreck ziehen will, sind vollkommen inakzeptabel und auch justiziabel.“
Die Historiker Andreas Rödder und Michael Wolffsohn widersprechen ebenfalls dem Kanzler. Ethnische Säuberung sei an Gewalt gebunden, das treffe auf die offiziellen AfD-Forderungen freilich nicht zu.
Das Kanzleramt lieferte auf Nachfrage erwartungsgemäß keine Belege für einen „Säuberungsplan“. Ob die Justiz nun die Anzeige aufnimmt, ist offen.
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4 Kommentare zu „AFD nach „ethnische Säuberung-Sager“ mit Anzeige gegen Merz“
Nach dem AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt fordert die Türkische Gemeinde in Deutschland mehr Schutz für Menschen vor rechtsextremer Gewalt
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article6a9e85aa240b302c8a83c058/tuerkische-gemeinde-warnt-vor-mehr-gewalt-nach-afd-wahlsieg.html
Wann gibt es in Deutschland endlich mehr Schutz für die einheimische deutsche Bevölkerung vor den kriminellen Migranten ???
Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn diese Forderung der türkischen Gemeinde ausgerechnet von den ultra-rechtsextremen Erdogan-Anhägern in Deutschland kommen würde.Die sehen ja auch überall „Nazis“ und Feinde des türkischen Volkes…
Der ultra-rechtsextreme türkische Diktator Erdogan hat ja damals nach dem Eklat bei der Fussball-WM 2018 um den deutsch-türkischen Fussballer Mesut Özil und seinem Rücktritt aus der DFB-Elf , hat der Diktator Erdogan damals behauptet, dass in Deutschland das
Dritte Reich wiederauferstanden sein soll, nachdem der „heilige Türke“ Mesut Özil heftig kritisiert und mitverantwortlich gemacht wurde für das frühe WM-Vorrunden-Aus bei der Fussball-WM 2018 in Russland…
Übrigens, die ethnischen Säuberungen des rechtsextremen Erdogan-Regimes gegen die Kurden und gegen die orthodoxen christlichen Minderheiten in der Türkei, die werden vom Westen seit vielen Jahren einfach kompett ignoriert bzw. der Westen schaut hier bewusst einfach weg.Bei den ethnischen Säuberungen der Aserbaidschaner gegen hunderttausende von christlichen Armeniern aus Berg-Karabach vor ein paar Jahren, da hat der Westen auch einfach weggeschaut. Ist ja verständlich: Die Täter sind ja die Aserbaidschaner (also heilige Türken, die stehen ja auch schon in Deutschland unter besonderen Artenschutz) und Opfer sind ja die pöööhsen Christen (Armenier)…
Kirchenfunktionäre drehen durch nach AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt:
„Nationalistisch“, „Völkisch“, „Krise der Demokratie“: Bischöfe in Untergangsstimmung
Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt reagierte Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, mit Entsetzen. Beim St.-Michael-Empfang des Katholischen Büros in Berlin zeigte er sich „sprachlos“. Die AfD sei „nachweislich nationalistisch und völkisch eingestellt“.
https://tinyurl.com/uw7mwmv5
Diese DEMOKRATEN der selbst ernannten MITTE („Mitte“ ist relativ ?), sie glauben „wirklich“, wenn sie bei den AfD-Wählern nur von RECHTSRADIKALEN, NAZIS und FASCHISTEN reden, würde dies bei den AfD-WÄHLERN verfangen ? Es ist nur ihre bitterste PROPAGANDA der UNWAHRHEITEN ?
Im GEGENTEIL, sie wissen, dass der jetzige VIZEKANZLER KLINGBEIL aus CDU-GNADEN ernannt, kommend aus einer früheren ANTIFA-ENTWICKLUNG, flötet wahrscheinlich „ungehört“ den AfD-WÄHLERN diese TOTSCHLAG-ARGUMENTE in die Ohren ?
1) Die AfD ist eine verantwortungsbewusste, libertäre Partei der Bildungs- und Leistungsgesellschaft.
2) Der Bundeskanzler kann der Volks- und Betriebswirtin Dr. Weidel (AfD) fachlich nichts Substanzielles entgegensetzen. Er glaubt, durch Diffamierung punkten zu können. Damit kann er die verheerende Kritik an der Lage der Nation durch die Spitzenpolitiker der AfD nicht entkräften. Insbesondere Frau Dr. Weidel versteht es, mit Zahlen die Politik der Regierung (CDU/CSU, SPD) in den Staub zu treten. Die CDU ist der AfD heillos unterlegen. Die Wahl- und Umfrageergebnisse zeigen es.
+++ J. Datko – Ingenieur, Physiker – Regensburg – AfD-Stammwähler +++