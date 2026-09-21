EU Kids Act: Nie dagewesene Überwachungsinfrastruktur

+ Griechische EU-Abgeordnete rechnet mit von der Leyen ab + Präsident Trump’s Kampf gegen Fake News Schleudern + Italien reichts! Burka- und Nikab-Verbot, Sprachpflicht + Premiere auf dem Oktoberfest: München impft erstmals direkt auf der Wiesn + Britischer Klinik-Skandal: 20 Frauen unnötig die Brust amputiert +

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Griechische EU-Abgeordnete rechnet mit von der Leyen ab

Nur eine Minute Redezeit reichte der griechischen EU-Abgeordneten Afroditi Latinopoulou, um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen frontal anzugreifen. Ihre Wortmeldung fiel direkt im Anschluss an von der Leyens Rede zur Lage der Union in Straßburg – während die Kommissionspräsidentin selbst im Saal saß.

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In der anschließenden Aussprache übernahm Latinopoulou, Vorsitzende der griechischen Partei Foní Logikís („Stimme der Vernunft“) und Mitglied der Fraktion „Patrioten für Europa“, das Wort mit einem drastischen Einstieg:

„Es gibt keine größere Rassistin gegenüber den Europäern als Sie.“

Den Videomitschnitt ihrer Wortmeldung veröffentlichte sie im Anschluss selbst auf der Plattform X.

In ihrer kurzen Rede warf Latinopoulou der Kommissionspräsidentin vor, Europa „mit illegalen Migranten überschwemmt“ und die Bürger „in Steuern und Bürokratie erstickt“ zu haben. Landwirte, Viehzüchter und Fischer seien ruiniert worden, zugleich schließe Europa seine Fabriken, wodurch Hunderttausende Arbeitsplätze verloren gingen. Als weitere Kritikpunkte nannte sie den „grünen Wahn“ sowie eine aus ihrer Sicht fortschreitende „Islamisierung Europas“. Als sinnbildliches Beispiel für aus ihrer Sicht verfehlte Detailregulierung nannte sie die EU-Vorgaben zu Einwegplastik: „Papierstrohhalme und festgeklebte Deckel.“ Ihr Fazit zur bisherigen Amtszeit von der Leyens fiel pointiert aus: „Sie sind nicht einfach nur Merkels beste Schülerin, Sie haben sie übertroffen.“ Via exxtra24.at

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Präsident Trump’s Kampf gegen Fake News Schleudern

Präsident Trump wurde gefragt, welche Fake News er als Nächstes vom Weißen Haus verbieten könnte, und er hat Namen genannt:

„New York Times ist Fake News. Washington Post ist Fake News. […] Wir werden sehen.“

Er schlägt hart zu. Kein uneingeschränkter Zugang mehr, wenn sie weiter lügen

🚨 BOOM! President Trump was asked which fake news he might ban next from the White House, and he DROPPED NAMES: „New York Times is fake news. Washington Post is fake news.“ „We’ll see.“ 🔥 PERFECT choices! Those are also premier outlets for LEAKERS, where American traitors go… pic.twitter.com/C7fz3ole4e — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 18, 2026

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Italien reichts! Burka- und Nikab-Verbot, Sprachpflicht

Giorgia Meloni kündigt mehrere harte Änderungen für Schulen an. Betroffen sind Schülerinnen und Schüler – sowie deren Eltern!

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigt neue Regeln für Schulen an. Künftig soll das Tragen von Burka und Nikab an Schulen verboten werden. Gleichzeitig plant die Regierung eine Begrenzung der Zahl ausländischer Schüler pro Klasse. Auch Eltern könnten bei erheblichen Integrationsproblemen zum Italienisch lernen verpflichtet werden.

Die Maßnahmen sollen nach ihren Angaben demnächst im Ministerrat behandelt werden. Eine konkrete Zahl für die geplante Obergrenze ausländischer Schülerinnen und Schüler pro Klasse nannte sie nicht. Deutlich äußerte sich die Regierungschefin zur geplanten Regelung für Gesichtsschleier. Burka und Nikab sollen demnach in italienischen Schulen nicht mehr getragen werden dürfen. Weiterlesen auf heute.at

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EU Kids Act: Nie dagewesene Überwachungsinfrastruktur

Der „EU Kids Act“ ist das abschließende Papier der EU-Kommission, der unter dem Feigenblatt „Kinderschutz und Altersverifikation“ das alte Internet auslöschen wird. Damit wird nicht nur tief in die Grundrechte eingegriffen, sondern eine umfassende Überwachungsinfrastruktur aufgebaut.

Letzte Woche hat die Kommission den EU Kids Act präsentiert. Die „Altersverifikation“ wird über EU-Recht abgewickelt werden. Der Chaos Computer Club urteilt in einer Stellungnahme deutlich:

„Der vorgestellte Entwurf schreibt strenge Regeln für Social Media, Video-Plattformen, Online-Spiele, Chatbots sowie Software-Marktplätze vor. De facto hätten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren praktisch keine Möglichkeit zu digitaler Teilhabe mehr. Das beträfe außerdem auch alle Personen, die ihr Alter nicht nachweisen können.“ Weiterlesen auf tkp.at

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Premiere auf dem Oktoberfest: München impft erstmals direkt auf der Wiesn

Die Stadt München bietet 2026 erstmals Impfungen gegen Grippe und Covid-19 direkt auf dem Oktoberfest an – ohne Termin.

München – Neben Maßkrügen und Brezn gibt es auf dem Oktoberfest in diesem Jahr auch den Piks: Zum ersten Mal können sich Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte direkt auf der Wiesn gegen Grippe und Covid-19 impfen lassen. Die Aktion startete bereits am ersten Festtag – und wurde sofort angenommen. Weiterlesen auf merkur.de

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Schreckenstat in NRW: 18-Jährige soll Rollstuhlfahrer angezündet haben

Ein Streit in Hagen eskaliert derart, dass ein 67-Jähriger um sein Leben fürchten muss. Spezialkräfte rücken an.

In Hagen im südlichen Ruhrgebiet soll eine 18-Jährige einen Rollstuhlfahrer angegriffen und ihn angezündet haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr zu dem Angriff.

Der 67-Jährige habe sich an einer Grünanlage aufgehalten, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der 18-Jährigen gekommen sei, berichteten die Ermittler. Beide hätten sich flüchtig aus der Vergangenheit gekannt. Weiterlesen auf t-online.de

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FRANKREICH: Siebenjähriges Kind sticht wohl seine Tante tot

Zwischen zwei Schwestern entbrennt in Frankreich ein Streit, der immer hitziger wird. Plötzlich will das Kind einer der Frauen seine Mutter verteidigen – und greift zu einem Messer.

Französische Medien schreiben, dass dem Angriff ein Streit zwischen den beiden Frauen vorausgegangen sei. Laut der Tageszeitung „Le Parisien“ wollte das Opfer ursprünglich bei seiner Schwester übernachten – am Abend sei es zu dem Konflikt gekommen. Der Auslöser sei eine Meinungsverschiedenheit über das Glätten von Haaren gewesen.

Als der Streit eskalierte, soll das Kind zu einem Messer gegriffen haben. Um seine Mutter zu beschützen, so laut den Berichten der jetzige Ermittlungsstand, habe er offenbar seiner Tante in den Hals gestochen. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Opfer um eine Mitte 50-jährige Frau. Via msn.de

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Britischer Klinik-Skandal: 20 Frauen unnötig die Brust amputiert

Eine Krebsdiagnose ist Schock genug. Patientinnen legen ihr Leben anschließend in die Hände von Ärzten und müssen darauf vertrauen können, dass jeder schwere Eingriff medizinisch notwendig ist. Für mindestens 20 Frauen im Nordosten Englands kam Jahre später die nächste Hiobsbotschaft: Ihre Brust hätte niemals vollständig entfernt werden müssen.

Der aktuelle Skandal spielt sich im County Durham and Darlington NHS Foundation Trust ab. Eine laufende Überprüfung der dortigen Brustkrebsbehandlungen hat bislang 514 Fälle untersucht. Bei 315 Patientinnen stellten die Prüfer Schäden fest, 77 Frauen erlitten erhebliche Schäden. Eine Patientin ist gestorben. Hinzu kommen Fälle, in denen Krebs übersehen oder verspätet erkannt wurde und sich die Erkrankung anschließend weiter ausbreitete, wie Berichte des Guardian und des Independent zeigen. Weiterlesen auf report24.news

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