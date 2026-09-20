Wahl MV – Update: AfD liegt knapp vor SPD, CDU zittert um Einzug

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+++ UPDATE 19:00 Uhr +++

Die CDU fährt in MV ein historisch schlechtes Ergebnis ein und muss sogar um den Einzug in den Schweriner Landtag bangen. Aktuell stehen die Christdemokraten in den Hochrechnungen bei 5,1 bis 5,3 Prozent. „Wir führen hier einen Überlebenskampf und deshalb wird das hier ein sehr langer Wahlabend“, sagt ein zerknirschter Spitzenkandidat Daniel Peters. Der CDU-Landeschef spricht von einer „sehr, sehr schweren Stunde“.

+++ Erstbericht 18:00 Uhr +++

Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte konnten ihre Stimme abgeben. Wir berichten Im Liveticker über die Prognose, Hochrechnungen, Reaktionen und alle Ergebnisse.

Bevor aus den Daten der sogenannten „Exit-Polls“ die 18-Uhr-Prognose erstellt wurde, wurde sie gewichtet. Da die Nachwahlbefragung freiwillig ist, können nicht alle Wählerinnen und Wähler nach ihrem Wahlgang erfasst werden, sondern nur diejenigen, die teilnehmen wollen. Die Daten der anderen fehlen und werden mithilfe spezieller Gewichtungsmodelle ergänzt.

Die erste Prognose:

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