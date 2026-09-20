Wahl Berlin: Linkspartei liegt mit gut 25 Prozent vorne und hat Ergebnis verdoppelt

Bei der Wahl in Berlin erreicht die Linkspartei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp (45) laut ARD-Hochrechnung (19.57 Uhr) gut 25 Prozent und kann damit ihr Ergebnis der letzten Wahl fast verdoppeln. In einer ersten Reaktion dankte die Linke Wahlgewinnerin Eralp ihren Wählerinnen und Wählern und sagte: „In unserer Stadt hat die Liebe über den Hass und die Hetze gesiegt.“

Eine Besonderheit gibt es bei der Wahl in Berlin: Erstmals dürfen bereits 16-Jährige ihre Stimme bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus abgeben. Zudem werden Erst- und Zweitstimme nun auf einem gemeinsamen Stimmzettel abgegeben.

Die Hochrechnung um 19:57 Uhr ergab folgendes Bild:

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