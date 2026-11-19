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Das Treffen der „Koalition der Willigen“ am 19. November in Berlin soll die Zusagen für Sicherheitsgarantien zugunsten der Ukraine nach einem Ende des Konflikts bekräftigen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf deutsche Regierungsvertreter.

Im Mittelpunkt stehe das Bekenntnis zu belastbaren und rechtlich verbindlichen Sicherheitsgarantien, die nach einer Waffenruhe in Kraft treten sollen, heißt es in dem Bericht.

Die Regierungsvertreter erklärten zudem, Datum und Uhrzeit des Treffens seien so gewählt worden, dass die europäischen Verbündeten der Ukraine „schnell und abgestimmt“ auf mögliche Erklärungen nach dem Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Shenzhen reagieren könnten.

Trumps Sondergesandter Jared Kushner teilte am 19. November mit, er werde gemeinsam mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs nach Berlin reisen.

Die Arbeit der „Koalition der Willigen“ werde dazu beitragen, belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuarbeiten und eine Grundlage für die Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu schaffen, erklärte Kushner.

Unterdessen berichtete „Politico“ am selben Tag, einige Regierungsvertreter und Diplomaten aus Unterstützerstaaten der Ukraine sorgten sich um die Zukunft der Koalition. Sie befürchteten Führungsprobleme, einen Verlust an Dynamik und die Möglichkeit, dass das Bündnis infolge einer Vereinbarung zur Beilegung des Konflikts an Bedeutung verlieren könnte.

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