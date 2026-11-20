Bild: Wikipedia/Rolf Kranz Lizenz: CC BY-SA 4.0

Wie rasch in Europa Bevölkerungsaustausch und Islamisierung voranschreiten, zeigt sich in Antwerpen. Laut einem Bericht der belgischen Nachrichtenseite V-Nieuws sind in der zweitgrößten Stadt des Landes in diesem Schuljahr 56,1 Prozent der insgesamt 22.273 Schüler an den öffentlichen Grund- und weiterführenden Schulen Moslems.

An den Grundschulen liegt der Moslemanteil bei 58 Prozent, an den weiterführenden Schulen bei etwa 53 Prozent. Die Zahlen ergeben sich daraus, wie viele Schüler den Islamunterricht besuchen. Bereits seit etlichen Jahren steigt an den Schulen Antwerpens der Moslemanteil kontinuierlich an. Nach Zahlen der flämisch-patriotischen Partei Vlaams Belang besuchten 2014 45,6 Prozent der Schüler an den kommunalen Grundschulen der Stadt den Islamunterricht, 2023 aber bereits 56,7 Prozent.

Städtische Daten aus den Jahren 2011 bis 2025 zeigen zudem deutlich höhere Geburtenzahlen bei Müttern nicht-europäischer Herkunft als bei einheimischen Müttern, was zusammen mit der anhaltenden Einwanderung den Bevölkerungsaustausch verstärkt. Während heute 58 Prozent der Einwohner Antwerpens Ausländer sind oder einen Migrationshintergrund haben, sank der Anteil der autochthonen Bevölkerung von 77 Prozent im Jahr 2000 auf nunmehr 42 Prozent.

Angesichts der demografischen Veränderungen in Antwerpen schrieb der Vlaams-Belang-Politiker Filip Dewinter auf X: „In unseren Schulen in Antwerpen sind die ‚Kafiren‘ – die ungläubigen Flamen – bereits eine bescheidene Minderheit. Die demografische islamische Kolonisierung ist nicht nur in vollem Gange… Sie ist fast fertig!“

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (B.T.) unseren Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse