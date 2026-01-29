Kreml lädt Selenskyj nach Moskau zu Friedensverhandlungen ein

Laut Kreml-Berater Juri Ushakov sei Russland offen für ein Putin-Zelenskyj-Treffen, wenn dieser sich gut vorbereitet und greifbare Ergebnisse anstrebe. Wäre also Selenskyj offen für persönliche Konsultationen, würde er nach Moskau eingeladen werden und auch seine Sicherheit wäre gewährleistet – wie „UNN“ unter Berufung auf russische Presseberichte mitteilte.

Als Reaktion auf die Aussage des ukrainischen Außenministers Andrij Sibiha über Selenskyjs Verhandlungsbereitschaft erklärte Usakow:

„Das Thema ist für uns nicht neu und wurde mehrfach in Telefongesprächen zwischen unserem Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Trump diskutiert. Dabei schlug Trump vor, dass wir eine solche Option in Betracht ziehen sollten. Unser Ansatz scheint durchaus logisch zu sein, und Putin hat dieses Thema wiederholt in der Kommunikation mit Journalisten angesprochen.“

Darüber hinaus betonte der Putin-Berater, Russland habe den Kontakt auf höchster Ebene nicht verweigert und werde diesen auch nicht verweigern. Allerdings nannte er zwei zentrale Bedingungen:

„Das Wichtigste ist, dass diese Kontakte gut vorbereitet sind – das ist das Erste. Zweitens müssen sie darauf abzielen, konkrete, positive Ergebnisse zu erzielen. Und unser Präsident hat auch mehrfach zu Journalisten gesagt: Sollte Selenskyj wirklich bereit für ein Treffen ein, laden wir ihn nach Moskau ein und garantieren gleichzeitig seine Sicherheit und gewährleisten die notwendigen Bedingungen für seine Arbeit.“

– so Yuri Ushakov.

