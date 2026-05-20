Geheimakte: Britische Regierung weiß, dass Solarfarmen und Windkraft die Umwelt zerstören + Bei EU Preisverleihung: Merkel fordert totale Zensur + AfD doppelt so häufig Opfer politischer Gewalt wie alle anderen Parteien zusammen + Piloten sterben oder werden im Flug handlungsunfähig +

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Geheimakte: Britische Regierung weiß, dass Solarfarmen und Windkraft die Umwelt zerstören

Die britische Regierung hat intern zugegeben, dass der radikale Ausbau von Wind- und Solarparks der Natur massiven Schaden zufügt.

Brisante Dokumente belegen, dass für die fanatische „Net Zero“-Agenda bewusst Biodiversität, historische Landschaften und sogar wertvolle Agrarflächen geopfert werden. Trotz dieser fatalen Folgen peitscht Klimaminister Ed Miliband seine Mega-Projekte rücksichtslos und über die Köpfe der Bürger hinweg durch.

Seit Jahren wird vor den negativen Auswirkungen des hemmungslosen Ausbaus von Windfarmen und Solarparks gewarnt. Doch nach außen hin hat die Politik solche Fakten stets relativiert. Während nun die Bürger für den Pseudo-Klimaschutz in die Mangel genommen werden, zerstören die angeblich „grünen“ Vorzeigeprojekte genau das, was sie vorgeben zu schützen. Eine durch die britische Mail on Sunday erzwungene Aktenfreigabe nach dem Informationsfreiheitsgesetz legt nun die geheimen Eingeständnisse der Labour-Regierung schonungslos offen. Weiterlesen auf report24.news

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Ekelfleisch-Skandal: 63 Tonnen Hormon-Rind in EU gelandet

In der EU ist hormonbehandeltes Rindfleisch verboten. Auf europäischen Tellern landete es offenbar trotzdem: 63 Tonnen Rindfleisch aus Brasilien, behandelt mit dem in der EU nicht zugelassenen Hormon Östradiol.

Aufgedeckt wurde der Fall durch eine Anfragebeantwortung des niederländischen Gesundheitsministeriums. Brisant: Die Lieferung war bereits im November im EU-Schnellwarnsystem registriert, öffentlich bekannt wurde der Skandal aber erst jetzt. Zu diesem Zeitpunkt dürfte ein großer Teil des Fleisches längst gegessen worden sein.

Besonders heikel: Das Fleisch war im Herkunftsland offenbar fälschlich als EU-konform zertifiziert worden. Kritiker warnen nun, dass solche Fälle mit dem geplanten Mercosur-Abkommen künftig häufiger werden könnten. Mehr Südamerika-Importe, mehr Kontrollrisiko, mehr Gefahr für Europas Verbraucher. Via AUF1TV

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Bei EU Preisverleihung: Merkel fordert totale Zensur

Bei der Danksagung für den Europäischen Verdienstorden fordert Angela Merkel die Zensur von sozialen Medien. Durch diese würden „Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten“, warnt die Altkanzlerin. Als Abgeordnete die Rede boykottieren, nehmen Claqueure ihre Plätze ein.

Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrer Dankesrede für den Erhalt des Europäischen Verdienstordens die Regulierung von sozialen Medien verlangt. „Ich kann Sie alle nur ermutigen: Gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung dieser sozialen oder vermeintlich sozialen Medien“, ermutigte sie die EU-Parlamentarier in Straßburg. Zugegen war auch Merkels Parteifreundin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihr den neu geschaffenen Europäischen Verdienstorden verlieh.

Merkel betonte, dass Europa auf drei Versprechen beruhe und alle drei bedroht seien: Frieden, Wohlstand und Demokratie. Das Demokratieversprechen garantiere die Menschenwürde und -rechte, stehe jedoch durch soziale Medien unter Druck. Dort seien „plötzlich Fakten nicht mehr Fakten“, es könnten Wahrheiten Lügen genannt werden, Lügen Wahrheiten“, monierte die 71jährige. Zudem würden „Gefühle und Fakten vermischt werden und damit die Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten“.

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AfD doppelt so häufig Opfer politischer Gewalt wie alle anderen Parteien zusammen

Die AfD ist mit Abstand das häufigste Opfer politischer Gewalt in Deutschland. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD wurden im Jahr 2025 allein 121 gewalttätige Angriffe auf AfD-Politiker und -Mitglieder verübt.

Politiker aller übrigen Parteien zusammen waren dagegen in 62 Fällen betroffen. Insgesamt erfasste das BKA 183 gewalttätige Angriffe auf Parteirepräsentanten.

Rund 60% der gewalttätigen Angriffe auf Parteirepräsentanten werden dabei dem linken Spektrum zugerechnet. Die Bundesregierung erkennt trotz der Zahlen keine „systematisch geplante Einschüchterung“ gegen AfD-Mitglieder oder Wähler. Nach der AfD waren im vergangenen Jahr Politiker der Linken mit 16 Fällen am zweithäufigsten betroffen, gefolgt von Grünen mit 13 sowie CDU/CSU und SPD mit jeweils 12 Fällen. Via @satellit_de

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Plötzlich und unerwartet: Piloten sterben oder werden im Flug handlungsunfähig

Das fliegende Personal der Airlines, insbesondere die Piloten, gehören zu den meistgeimpften Berufsgruppen. Seit der Impfkampagne kommt es immer wieder zu plötzlichen und unerwarteten Erkrankungen und auch zu Todesfällen. Die Behörden haben mittlerweile reagiert und die Bedingungen für die Bestätigung der Flugtauglichkeit gelockert.

Nach Impfbeginn kam es zu Vorfällen insbesondere bei Piloten, also älteren Jahrgängen. Darunter auch Todesfälle und langfristige Berufsunfähigkeit. Neuerdings scheinen Erkrankungen auch die jüngeren First Officers zu betreffen, was im Einklang steht mit Entwicklungen in der Allgemeinbevölkerung. Offenbar reagieren jetzt auch Behörden, wie die Airliners for Humanity AT berichten. Es besteht nun Heart Score-Pflicht, es werden mehr Bluttests gemacht aber das Verbot der Herz-Medikation für Piloten wurde gelockert.

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Estland fordert Rechenschaft über EU-Kredit für Ukraine

Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur fordert Rechenschaftspflicht für das geplante 90-Milliarden-Euro-EU-Darlehen an die Ukraine.

Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe in Kyjiw, unter anderem gegen Andrij Jermak. Pevkur sagte, die Ukraine müsse zeigen, wie die EU-Mittel verwendet werden. Die Kontrolle sei wichtig, um Zweifel in der Ukraine und in Europa auszuräumen. Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine weiterhin Unterstützung für Wiederaufbau und europäische Integration brauche. Quelle: Euronews

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ÖSTERREICH: Mysteriöse Geldtransporter nach Kiew: Ministerium wusste angeblich von nichts

Zwei Geldtransporter mit Bargeld und Gold auf dem Weg in die Ukraine sorgen für politische Aufregung. Eine parlamentarische Anfrage enthüllt nun: Das Außenministerium wusste angeblich von nichts – trotz internationaler Ermittlungen.

Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ rund um zwei gestoppte Geldtransporter in Ungarn wirft neue Fragen zu möglichen Bargeld- und Goldtransporten aus Österreich in Richtung Ukraine auf. Im Fokus stehen dabei mehrere Millionen Euro Bargeld sowie neun Kilogramm Gold, die laut Anfrage auf dem Weg nach Kiew gewesen sein sollen.

Besonders brisant: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärt in der Anfragebeantwortung, ihr Ressort habe keinerlei Vorwissen über den Transport gehabt. Wörtlich heißt es: „Nein.“

Die FPÖ wollte unter anderem wissen, ob österreichische Steuergelder betroffen waren, welche Banken oder Institutionen beteiligt gewesen seien und warum Bargeld überhaupt physisch durch Ungarn transportiert wurde. Auch ein möglicher Zusammenhang mit EU- oder Ukraine-Hilfen wurde thematisiert. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

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