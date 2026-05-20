Bild: UME & AI

Die Spannungen im Nahen Osten erreichen erneut einen gefährlichen Höhepunkt. Nach weiteren Drohung von US-Präsident Donald Trump das Land völlig zu vernichten haben die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) mit einer massiven Ausweitung des Konflikts gedroht – und diesmal weit über die Grenzen der Region hinaus.

Iran droht mit globaler Eskalation: Wie real ist die Gefahr eines weltweiten Flächenbrands?

Von REDAKTION | Die Botschaft aus Teheran ist unmissverständlich: Sollte es weitere Angriffe durch Israel oder die USA geben, könnten Ziele auf der ganzen Welt betroffen sein.

Revolutionsgarden sprechen von „unerwarteten Angriffen“

In einer über die iranische Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung kündigten die Revolutionsgarden schwere Vergeltungsmaßnahmen an. Der nächste Krieg werde nicht mehr nur im Nahen Osten stattfinden, wird gedroht. Stattdessen drohten Angriffe an Orten, „die bisher niemand erwartet“.

Besonders alarmierend ist dabei die Wortwahl der IRGC. Die Eliteeinheit erklärte, sie halte sich aktuell zwar zurück, sei jedoch jederzeit bereit, „entscheidende und überraschende Schläge“ auszuführen. Beobachter sehen darin nicht nur klassische Kriegsrhetorik, sondern eine gezielte Drohung gegen internationale Infrastruktur, wirtschaftliche Zentren und möglicherweise sogar zivile Ziele.

Ein fragiler Waffenstillstand steht auf der Kippe

Die aktuelle Krise ist das Ergebnis einer Eskalationsspirale, die Anfang 2026 begann. Damals führten gemeinsame US-israelische Militärschläge gegen iranische Ziele zu massiven Zerstörungen. Unter anderem wurde dabei die iranische Führungsschicht, darunter der damalige Oberste Führer Ali Khamenei ermordet – ein Ereignis, das die politische Landschaft Irans erschütterte.

Der Iran reagierte mit umfangreichen Raketen- und Drohnenangriffen auf militärische Einrichtungen und Verbündete der USA in der Region. Nach mehreren Wochen intensiver Kämpfe konnte zwar ein Waffenstillstand erreicht werden, doch Experten warnten schon damals, dass dieser kaum stabil sei. Nun scheint genau dieses Szenario einzutreten.

Trump verschärft den Druck auf Teheran

US-Präsident Donald Trump erhöhte zuletzt den Druck auf die iranische Führung deutlich. Insbesondere die Straße von Hormus steht dabei im Mittelpunkt. Die USA verlangen von Teheran, die wichtige Handelsroute vollständig offen zu halten und weitere militärische Aktionen einzustellen.

Trump drohte erneut mit „harten Konsequenzen“, sollte der Iran seine Haltung nicht ändern. Die Form der Drohungen, die bis zum angedrohten Völkwermord reichen, lösten jedoch in der westlichen“Wertegmeinschaft“ keinerlei Rektionen aus. Hier fokusiert man sich nur auf Putin.

Die jüngsten Aussagen der IRGC deuten darauf hin, dass Teheran bereit ist, asymmetrische Mittel einzusetzen – darunter Cyberangriffe, Sabotageakte und mögliche Attacken durch verbündete Milizen oder Schläferzellen außerhalb des Nahen Ostens.

Warum die Straße von Hormus so entscheidend ist

Die Straße von Hormus gehört zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Ein erheblicher Teil der globalen Transporte passiert täglich diese enge Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Schon kleinere Störungen führen regelmäßig zu Nervosität an den Märkten. Eine vollständige Blockade oder militärische Eskalation hätte drastische Folgen:

explodierende Ölpreise

massive Belastungen für die Weltwirtschaft

neue Lieferkettenprobleme

steigende Inflation weltweit

Unsicherheit an den Finanzmärkten

Viele Analysten warnen deshalb, dass ein weitere und noch größerer Krieg zwischen Iran, Israel und den USA schnell globale wirtschaftliche Folgen auslösen könnte.

Gefahr durch iranische Verbündete wächst

Besonders besorgniserregend ist die Möglichkeit indirekter Angriffe. Der Iran verfügt über ein weitreichendes Netzwerk verbündeter Gruppen und Milizen in verschiedenen Regionen der Welt. Experten befürchten, dass diese sogenannten Proxys eingesetzt werden könnten, um westliche Interessen außerhalb des Nahen Ostens anzugreifen.

Dabei geht es nicht nur um militärische Ziele. Auch Energieanlagen, Häfen, Kommunikationsnetzwerke oder internationale Unternehmen könnten ins Visier geraten. Sicherheitsbehörden in mehreren Ländern beobachten die Entwicklungen bereits mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Hardliner dominieren derzeit die iranische Politik

Innerhalb der iranischen Führung gibt es zwar weiterhin Spannungen zwischen pragmatischen Kräften und den Hardlinern der Revolutionsgarden. Doch aktuell scheint die harte Linie klar die Oberhand zu haben. Kein Wunder nach den völkerrechtswidrigen Überfällen mit unzählligen Toten. Darunter natürlich auch unschuldige Zivilisten. Wir erinnern uns an die Ermördung von über 100 Schulmädchen.

Die IRGC präsentiert sich demnach demonstrativ kampfbereit und spricht offen von „zerschmetternden Schlägen“, die die Gegner überraschen würden. Gleichzeitig laufen hinter den Kulissen weiterhin diplomatische Gespräche. Ob diese Bemühungen noch ausreichen, um eine neue Eskalation zu verhindern, bleibt allerdings offen.

Die Welt blickt nervös auf den Nahen Osten

Die internationale Gemeinschaft verfolgt die Lage mit wachsender Sorge. Denn sollte der fragile Waffenstillstand endgültig scheitern, könnte daraus schnell ein Konflikt mit globalen Auswirkungen entstehen. Noch ist unklar, ob die aktuellen Drohungen vor allem psychologischen Druck erzeugen sollen – oder ob tatsächlich konkrete Vorbereitungen für eine internationale Eskalation laufen.

Fest steht jedoch: Die Gefahr eines größeren Flächenbrands im Nahen Osten ist derzeit so hoch wie seit Jahren nicht mehr.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x