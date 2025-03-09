Anhaltende plötzliche Todesfälle unter Piloten – vertuschen nicht mehr so einfach

Bild: austrianwings.info

Es ist offenbar kein Ende von Berichten plötzlicher Todesfälle und Arbeitsunfähigkeit unter COVID-geimpften Piloten absehbar. Seit 2021 ist die Zahl der Todesfälle jüngerer Piloten deutlich gestiegen, die Zahl der Langzeitbehinderungen hat zugenommen und die Zahl der Beinahe-Unfälle an Flughäfen hat sprunghaft zugenommen.

Flugsicherheit seit 2021 gefährdet

„Im Jahr 2021 ist etwas passiert“, das die Flugsicherheit gefährdet hat, so ein beunruhigender Bericht von Dr. Kevin Stillwagon, einem pensionierten Piloten und Immunologie-Experten, wie auch lifesitenews berichten konnte.

Zunehmende Hinweise deuten auf COVID-19-Impfungen hin, die Fluggesellschaften auf Druck der US-Regierung ihrem Cockpit-, Kabinen- und Bodenpersonal vorgeschrieben oder anderweitig aufgezwungen hatten. Seit 2021 ist also die Zahl der Todesfälle jüngerer Piloten deutlich gestiegen, während die Zahl der Langzeitbehinderungen bei Piloten sprunghaft angestiegen ist. All dies ging mit einem astronomischen Anstieg der Beinahe-Unfälle an den Flughäfen des Landes einher.

„Die Zahl der Flugunfähigkeitsfälle bei Piloten nimmt definitiv zu, insbesondere bei jüngeren Piloten“, erklärte Stillwagon in einer Videodiskussion mit Nicolas Hulscher, einem Epidemiologen und Administrator der McCullough Foundation.

„Die Zahl der Piloten, die vorzeitig, vor Erreichen des obligatorischen Rentenalters von 65 Jahren, starben, stieg 2021 um 40 %“, sagte Stillwagon.

„Seit 2021 hat sich die Zahl der Langzeitbehinderungen bei Piloten verdreifacht“, stellte er fest.

Vor 2021 gab es am Washington National Airport (DCA) nur einen Beinahe-Unfall. Nach 2021 waren es jedoch 28 Beinahe-Unfälle pro Jahr.

COVID-19-Impfung wurde Piloten illegal aufgezwungen

Stillwagon behauptet, dass die mRNA-COVID-19-Impfungen den Piloten der nationalen Fluggesellschaften von Anfang an illegal aufgezwungen wurden.

„Sie waren illegal, weil man einem Piloten kein experimentelles Produkt verabreichen darf, wie im ‚Aeromedical Advice Manual‘ steht, das allen Flugmedizinern ausgehändigt wird“, betonte er.

Verkehrspiloten ist die Einnahme experimenteller Medikamente gesetzlich verboten und sie riskieren den Verlust ihrer medizinischen Zulassung, wenn sie andere als von der FAA zugelassene Medikamente einnehmen. Nimmt ein Pilot ein nicht zugelassenes medizinisches Produkt ein, müssen Flugmediziner administrative Maßnahmen ergreifen, um das Flugtauglichkeitszeugnis des Piloten zu widerrufen oder die Ausstellung zu verweigern, bis die FAA über die Sicherheit des Produkts entschieden hat. Dennoch hat die UAL Piloten ermutigt, genötigt und sogar bezahlt, dieses Bundesgesetz zu verletzen.

Piloten, die zu den experimentellen Impfungen gezwungen wurden, befanden sich in einer schrecklichen Zwickmühle, deren Karrieren auf dem Spiel standen. Diejenigen, die sich unter Zwang gegen COVID-19 impfen ließen, wurden nicht nur gezwungen, ihre religiösen Überzeugungen zu verletzen, sondern mussten sich auch zwischen der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften der FAA und einem Verstoß gegen diese Vorschriften entscheiden, wodurch ihre Gesundheit und die Sicherheit ihrer Passagiere gefährdet wurden.

Gehirnnebel bei Piloten und Fluglotsen

„Genau deshalb erleben wir plötzliche Herzinsuffizienz bei immer jüngeren Menschen“, sagte Stillwagon. „Wir beobachten auch Gehirnnebel bei Piloten und Fluglotsen, der ihre Denkfähigkeit und Reaktionszeit beeinträchtigen kann.“

Die COVID-19-mRNA-Impfung kann auch Krampfanfälle auslösen, die bei einem Piloten während eines Fluges verheerende Folgen haben können. „Das ist eine große Sache“, erklärte Stillwagon. „Das ist gewaltig.“ Die mRNA-Impfstoffe waren „niemals sicher oder wirksam“. mRNA-basierte Injektionen weisen menschliche Zellen an, eine gentechnisch veränderte Version des Corona-Virus-„Spike-Proteins“ zu produzieren, um eine Reaktion des Immunsystems auszulösen.

Die Entwickler der mRNA-Impfstoffe haben nicht vorhergesehen, dass die wiederholte Entwicklung der Spike-Proteine ​​im Körper unkontrollierbar ist. Bei einigen Impflingen wurde der Körper zu einer menschlichen Fabrik für die Produktion des Spike-Proteins, das über den Blutkreislauf von der Injektionsstelle in den gesamten Körper gelangen kann, einschließlich der wichtigsten Organe wie Gehirn, Leber, Milz, Knochenmark und Fortpflanzungsorgane.

Das Immunsystem greift die Zellen an, die es aufgrund der Spike-Proteine ​​als „infiziert“ erkennt. Es greift diese Organe und Gewebe an und verursacht Entzündungen, Myokarditis und groteske Blutgerinnsel.

„Das Spike-Protein ist direkt toxisch und kann Gewebe direkt schädigen“, sagte Stillwagon.

„Flugzeugpiloten sind die am wenigsten überwachte Komponente im Cockpit“

Stillwagon erklärte, dass die Federal Aviation Administration (FAA) seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe keine ausreichenden Daten zum Gesundheitszustand der Piloten erhoben habe.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.