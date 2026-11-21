02.08.2026 - Donald Trump stellt sich in der Airforce One den Fragen der Journalisten | Source: Screenshot Instagram US Network Pool Reuters

US-Präsident Donald Trump hat davor gewarnt, dass die Vereinigten Staaten zahlungsunfähig werden könnten, sollte die Frage der gesetzlichen Schuldenobergrenze ungelöst bleiben. Das berichtet der US-Sender Fox News.

„Die Frist für eine Entscheidung über die Schuldenobergrenze rückt näher. Wenn wir das Problem nicht lösen, geht das Land bankrott“, sagte Trump. Seiner Ansicht nach sollte es in den USA überhaupt keine gesetzliche Obergrenze für die Staatsverschuldung geben.

Die „New York Times“ hatte im November berichtet, dass die USA die gesetzliche Schuldenobergrenze von derzeit 41,1 Billionen US-Dollar bereits im Februar oder März 2027 erreichen könnten. Das US-Finanzministerium müsste dann zu ausserordentlichen Massnahmen greifen. Dazu zählen die vorübergehende Aussetzung von Anlagen in bestimmten staatlichen Fonds und die Umschichtung von Mitteln zwischen Behörden. Nach Einschätzung der Zeitung liesse sich ein möglicher Zahlungsausfall damit hinauszögern. Ab August 2027 könnte er jedoch drohen.

Ende August hatte die US-Staatsverschuldung erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Innerhalb von neun Jahren stieg sie um rund 20 Billionen Dollar. Analysten führen den Anstieg auf die Kreditaufnahme zur Deckung des Haushaltsdefizits und auf Zinszahlungen für bestehende Schulden zurück.

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