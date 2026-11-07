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Russlands Starlink-Alternative im Kriegseinsatz – Kiew warnt vor „größter Bedrohung“

VonUME

07. 11. 2026 #Russland, #Strlink-alternative “Rasswet”,#Ukrainekrieg
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Russland nutzt nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR bereits sein Satellitennetz „Rasswet“ für militärische Zwecke über der Ukraine. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Geheimdienst.

Das als russische Alternative zu Starlink vorgestellte System werde für die militärische Kommunikation eingesetzt. Damit wolle Russland die Zielgenauigkeit seiner Angriffsdrohnen erhöhen und es erschweren, deren Steuerung durch elektronische Gegenmaßnahmen zu stören, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des HUR brachte Russland in diesem Jahr insgesamt 32 „Rasswet“-Satelliten ins All. Die Starts erfolgten demnach in zwei Gruppen im März und Juli.

„Russland nutzt das Satellitensystem ‚Rasswet‘ über dem Territorium der Ukraine für militärische Zwecke“, erklärte HUR-Sprecher Andrij Jussow.

Zuvor hatte Serhij Beskrestnow, Berater des ukrainischen Präsidenten für Verteidigungstechnologien, das russische Satellitensystem als größte Bedrohung für die Ukraine bezeichnet. Seiner Einschätzung nach würde dessen Ausbau den russischen Streitkräften ermöglichen, Drohnen und Raketen in Echtzeit zu steuern und dabei die ukrainischen Systeme zur elektronischen Kampfführung zu umgehen.

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Von UME

Ein Kommentar zu „Russlands Starlink-Alternative im Kriegseinsatz – Kiew warnt vor „größter Bedrohung““

  1. und wenn kiev morgen untergeht wenn bitte scherrts))
    das ukranuttentum ist bei bruder
    russia wohl bestens aufgehoben;)

    1
    Antworten

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