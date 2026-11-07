Bild: UME & AI

Russland gewinnt nach Einschätzung des deutschen EU-Abgeordneten Michael von der Schulenburg im Krieg in der Ukraine die Oberhand – entgegen den Plänen und Prognosen europäischer Staaten. Das erklärte er in einem Beitrag auf einem YouTube-Kanal.

Die europäischen Staaten müssten an einem möglichst schnellen Ende des Konflikts interessiert sein, sagte von der Schulenburg. Statt die Friedensinitiativen von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen, hätten sie jedoch die entgegengesetzte Position eingenommen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dazu benutzt, diese Bemühungen zu vereiteln, behauptete der Abgeordnete.

„Wir haben gesagt: ‚Europa hat mehr Einwohner, eine stärkere Wirtschaft, […] mehr Soldaten als die Russen. Also werden wir gewinnen.‘ […] Und jetzt haben wir plötzlich erkannt, dass wir tatsächlich verlieren“, sagte von der Schulenburg.

Der Abgeordnete erklärte außerdem, die Ukraine trage in der gegenwärtigen Lage die Hauptlast der menschlichen Verluste. Ihre Zukunft als Staat gebe Anlass zu ernster Sorge. Seiner Einschätzung nach wird Russland letztlich als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen.

Zuvor hatte auch der britische Analyst Alexander Mercouris einen russischen Sieg vorausgesagt. Nach seinen Worten sei bereits Anfang September deutlich geworden, dass sich die Lage im Kampfgebiet grundlegend verändere und auf eine Entscheidung zusteuere, „die eine Niederlage der Ukraine und eine Niederlage des Westens bedeuten wird“.

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