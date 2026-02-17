Präsident Putin hatte die Vereinigten Staaten aufgefordert, den START-Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, was Trump jedoch ablehnte. In seinem Gespräch mit dem berühmten Interviewer Tucker Carlson, erklärte Trump, China in ein neues nukleares Abrüstungsabkommen aufnehmen zu wollen, was vielleicht die unvermeidliche, wenn auch hypothetische neue tripolare US-Russland-China-Ordnung widerspiegelt, die letztlich auf dem zentralen Konzept der strategischen Stabilität basiert. Diese Stabilität „entsteht, wenn zwei Gegner die nukleare Überlebensfähigkeit für einen zweiten Schlag haben“, wenn „die Anreize, Atomwaffen in einem Konflikt als Erster einzusetzen, begrenzt sind (Stabilität im Falle einer Krise) und die Anreize zur Entwicklung nuklearer Streitkräfte begrenzt sind“. (Stabilität im Falle eines Wettrüstens [1] )

Was auch immer man dazu sagen mag, grundlegende strategische Stabilität basiert auf einer gleichwertigen Abschreckung des nuklearen Terrorismus, und genau aus diesem Gleichgewicht des nuklearen Terrors leitet sich der berühmte Begriff Abschreckung ab.

85 Sekunden vor Mitternacht (sic!) auf der Weltuntergangsuhr [2] erklärt der russische Geostratege Dmitri Trenin, dass „Strategie auf Angst basiert“, während „dies hier die wahre nukleare Ordnung“ ist: „Einschüchterung, so unangenehm der Begriff auch ist, ist die Grundlage des Friedens zwischen den Atommächten“.

Wie werden die Vereinigten Staaten und Russland ihren strategischen nuklearen Wettbewerb in der multipolaren Welt nach dem neuen START-Vertrag managen?

Die Vereinigten Staaten befürworten implizit eine neue tripolare Ordnung. Dies spiegelt sich sowohl in Trumps Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) wider – welche die strategische Stabilität mit Russland betont [3] – als auch in der Nationalen Verteidigungsstrategie des Pentagons, welche die Bedeutung strategischer Stabilität mit China betont [4]. Heute drängt Trump auf ein neues trilaterales Atomabkommen mit Russland und China [5], und der katholische Vizepräsident J.D. Vance hat gesagt, dass „die Vereinigten Staaten daran arbeiten, mit Russland, China und anderen Ländern, ob freundlich oder mehr oder weniger wettbewerbsorientiert, zusammenzuarbeiten, um die Anzahl der Atomwaffen weltweit zu reduzieren [6]„. Vance erklärte nicht, auf welche Länder er sich bezog.

Izvestia [7] weist darauf hin, dass „das Hauptproblem in der möglichen Vergrößerung des ’Atomklubs’ liegt. Russland ist nicht länger bereit, neue Beschränkungen zu diskutieren, ohne die nuklearen Fähigkeiten Frankreichs und des Vereinigten Königreichs zu berücksichtigen. Warum werden Israels geheime Atomwaffen in Dimona nicht erwähnt, obwohl Israel kein Unterzeichner des Nichtverbreitungs-Vertrags von Atomwaffen ist und nicht einmal von der IAEO inspiziert wird, welche von nun an, laut gewissen Behauptungen, unter der Kontrolle des Mossad steht?

Laut dem Bulletin of Atomic Scientists „hat sich seit der Unterzeichnung des Atomwaffenabkommens 1991 eine große Veränderung vollzogen: Indien, Pakistan und Nordkorea besitzen Atomwaffen; Chinas Nukleararsenal ist dramatisch gewachsen und ist auf dem Weg, dem mit Russland und den Vereinigten Staaten gleichzuziehen.“

Die Abschätzung von Chinas nuklearer Ausstattung erscheint übertrieben, wenn man das tödliche Atomarsenal Israels, eines bösartig/genoziden/paria-Landes und Epizentrum der globalen infantilen Pädophilie in der monströsen Phase seines Verräters, Finanziers und Globalist-Agenten Epstein, der Woke, absichtlich unterschätzt.

Ein wahrscheinliches Szenario ist Trumps Nachahmung der nuklearen Desinformationspolitik seines Idols Ronald Reagan – der durch seine Defense Strategy Initiative (IDD) von 1982, die zum gefälschten Star-Wars-Programm führte und den Fall der ehemaligen UdSSR herbeiführte – und er imitiert es 44 Jahre später mit seinem Golden Dome, der das finstere Wettrüsten beschleunigen wird.

Trump hat seinen Vorschlag vorgelegt, das Pentagon-Budget um 50 Prozent auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen, was die Golden Dome und ein umfangreiches Programm zur Modernisierung seines tödlichen Atomarsenals umfasst.

