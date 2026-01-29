+ Wegen Nord-Stream-Sprengung: AfD-Chefin Weidel fordert Rückzahlungen von der Ukraine + In Deutschland werden die Grundlagen für die nächste Diktatur geschaffen + Islamisierung Europas schreitet hurtig voran + Kassenchef warnt: Schon bald geht der halbe Lohn für Sozialversicherungsbeiträge drauf +

Wegen Nord-Stream-Sprengung: AfD-Chefin Weidel fordert Rückzahlungen von der Ukraine

Die Bundesregierung gebe „keinen Mucks ab“, obwohl die deutsche Energieinfrastruktur „nachweislich durch einen Ukrainer mithilfe von ausländischen Geheimdiensten“ zerstört worden sei, sagte Weidel. Die ausgebliebene Zufuhr von günstigem Erdgas schade ganz Europa, „aber Deutschland am meisten“.

[…] Deutschland habe mehr als 70 Milliarden Euro in die Ukraine investiert und Waffen geliefert. Die AfD werde im Fall einer Regierungsbeteiligung sowohl die gezahlten Milliarden als auch die Kosten für eine Reparatur von Nord Stream zurückfordern, sagte sie. Via weltwoche.de

Von der Leyen kündigt großflächige Anwerbung indischer Arbeitskräfte für die EU an

Die EU und Indien haben sich beim Gipfel in Neu-Delhi auf eine Rahmenvereinbarung geeinigt, die auf eine gezielte Anwerbung indischer Arbeitsmigranten hinausläuft. Zur Umsetzung wird eigens eine Anlaufstelle in Indien errichtet. (…)

Zugleich betont das Papier, dass Migration im Rahmen der jeweiligen nationalen Zuständigkeiten und Gesetze umgesetzt werden soll. Die Arbeitsmarktzugänge sollen demnach die bestehenden Regelungen nicht ersetzen, sondern lediglich die Kooperation in der „Talentakquise“ etablieren und vereinfachen. Weiterlesen auf apollo-news.net

USA bringen Armada in Stellung : „Alles ist in Position, jedes Ziel ist im Iran angreifbar“

Wie ein Schlag gegen das Mullah-Regime ablaufen könnte

WASHINGTON – Trump spricht vor allem von Irans Nuklearbedrohung – und weniger von einem Regimewechsel oder „Beistandsmission“ für die zuletzt massenweise massakrierten Iraner, die gegen die Mullahs auf die Straße gegangen waren. Dabei hatte er während der Massendemonstrationen die Bevölkerung noch zu weiteren Protesten animiert und versprochen: „Hilfe ist auf dem Weg.“ Sie kam bislang nicht. Dennoch: Unabhängig von den Motiven sind jetzt die US-Streitkräfte bereit zum möglichen Angriff! Gerade ist die US-Angriffsgruppe rund um den Atom-Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ eingetroffen. Mit rund 70 Kriegsflugzeugen, darunter F-35-Jets, sowie Zerstörern mit Tomahawk-Marschflugkörpern wurde eine gewaltige Militärmacht in Stellung gebracht. Quelle: bild.de

In Deutschland werden die Grundlagen für die nächste Diktatur geschaffen

Die Diktatur, die Henryk Broder in Deutschland aufkommen sieht, werde kein Unrechtsstaat sein wie die DDR oder das «Dritte Reich». Stattdessen drohe «ein extremer Ordnungsstaat, der den Bürgern vorschreibt, was sie machen sollen, was sie essen sollen, wie sie reisen sollen».

Die Diktatur, die Henryk Broder in Deutschland aufkommen sieht, werde kein Unrechtsstaat sein wie die DDR oder das «Dritte Reich». Stattdessen drohe «ein extremer Ordnungsstaat, der den Bürgern vorschreibt, was sie machen sollen, was sie essen sollen, wie sie reisen sollen»,

Islamisierung Europas schreitet hurtig voran

„Unsere Zahl ist enorm. Es gibt 50 Millionen Muslime in Europa. Es gibt mehr Muslime in Europa als in manchen Ländern mit muslimischer Mehrheit. Wenn alle Muslime Europas ein einziges Land wären, wäre es eines der größten muslimischen Länder der Welt. Das ist die Wahrheit.“

„Our numbers are massive. There’s 50,000,000 Muslims in Europe. There’s more Muslims in Europe than there are in some Muslim majority countries. If all the Muslims in Europe were one country, it would be one of the biggest Muslim countries in the world. That’s the truth.“ pic.twitter.com/CBvN7DMSh5 — Ian Miles Cheong (@ianmiles) January 26, 2026

Anmerkung: Im Video ist zu sehen, dass auch hier eine strikte Geschlechtertrennung stattfindet. Die Damen sitzen allesamt hinter den sympathischen Herren. Komisch nur, dass die sonst so fortschrittlichen Linken diese Islamisierung so leidenschaftlich fördern!

Kassenchef warnt: Schon bald geht der halbe Lohn für Sozialversicherungsbeiträge drauf

Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz liegt aktuell bei 42,7 Prozent des Bruttolohns – eine unglaublich hohe Zahl, bedenkt man, dass den Deutschen noch 2021 versprochen wurde, die Abgaben auf maximal 40 Prozent zu begrenzen.

Doch glaubt man einer Prognose des Gesundheitsforschungsinstituts IGES im Auftrag des Versicherungsunternehmens DAK, ist das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Bis 2035 könnten die Beiträge auf über 50 Prozent ansteigen. Das würde bedeuten, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen die Hälfte des Bruttolohns für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung aufbringen müssten. Via auf1.tv

Frankreich schafft Umweltzonen in Städten ab – Schluss mit sozialer Ungerechtigkeit

Weil soziale Folgen für Autofahrer schwerer wiegen als der ökologische Nutzen, schafft Frankreich Umweltzonen in Städten ab.

[…] Deutschland verfolgt diese Entwicklung aufmerksam. Auch hier gibt es Regeln, die Fahrzeuge aus bestimmten Bereichen fernhalten. Frankreich zeigt jedoch, wie schnell Akzeptanz kippt, wenn eine Maßnahme als ungerecht gilt. Schließlich stellt sich die Frage, ob Politik Mobilität als Grundbedürfnis behandelt oder als Steuerungshebel gegen bestimmte Gruppen. Via blackout-news.de

Trotz „Erdverkochung“: Extremwetter in Russland – Moskau erlebt stärkste Schneefälle seit mehr als 200 Jahren

Tiefdruckgebiete bringen Russlands Hauptstadt außergewöhnliche Schneefälle. Die Stadt erlebt einen Winter von historischem Ausmaß.

In Moskau ist so viel Schnee gefallen wie seit mehr als zwei Jahrhunderten nicht mehr. Die „ungewöhnlich starken“ Schneefälle seien die Folge „des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstärkten Wetterfront über der Region Moskau“, erklärten Meteorologen der Staatlichen Universität Moskau am Donnerstag. In der Hauptstadt habe es nunmehr Schneefälle gegeben, die einer Niederschlagsmenge von 92 Millimetern entsprächen – „der höchste Wert der vergangenen 203 Jahre“, wie die Universität im Onlinedienst VK mitteilte. Weiterlesen auf faz.de Anmerkung: Da ist sicher „das Klima“ schuld!

Soldat, der sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte, beruft sich auf Gewissen – und wird freigesprochen

Ein Bundeswehr-Offizier sagte 2022 aus Gewissensgründen „Nein“ zur Corona-Impfung – und landete deshalb wegen Befehlsverweigerung vor Gericht. Jetzt der Paukenschlag aus Schweinfurt: Das Landgericht sprach ihn am Dienstag in zweiter Instanz frei, weil die Impfpflicht seine Gewissensfreiheit verletzt habe.

[…]

„Eine solche Entscheidung hatten wir so noch nicht“, meint der zweite Rechtsanwalt, Michael Giesen, gegenüber diesem Onlinemedium. Insgesamt vertraten den Angeklagten drei Rechtsanwälte. Giesen, der vor seiner juristischen Laufbahn viele Jahre als Feldjäger, der Militärpolizei der Bundeswehr, diente, vertrat schon viele Soldaten vor Gericht, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten.

Ein Novum: Ein Soldat, der die Corona-Impfung aus Gewissensgründen ablehnte, wird freigesprochen

„Ein Präzedenzfall ist es insofern, als tatsächlich hier eine Gewissensentscheidung angenommen wurde“, sagt er. Die Gewissensentscheidung sei ins zentrale Geschehen genommen worden. Weiterlesen auf nius.de

Wir hüpfen in den Untergang?

Endstadium der Infantilität – „Bei den Grünen geht’s los“

Bei den Grünen geht’s los 😂🤣

Meine Güte 🤦 pic.twitter.com/JyQPm6mI01 — Geht’s noch !? 🧐 🇩🇪🦁🦁🦁🦁 (@Aufwachen_Leute) January 26, 2026

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



