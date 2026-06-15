Nach 38 Ankündigungen bestätigte Trump  jetzt den „Deal“ mit dem Iran

16.6.2026 – Präsident Trump und Macron besprechen den „Iran-Deal“ | Quelle: RSBN Screenshot YouTube

US-Präsident Donald Trump und Emmanuel Macron trafen am Rande des G7-Gipfels in Évian-les-Bains zusammen, wo sie vor den Medien den “Iran-Deal” besprachen und sich gegenseitig mit Komplimenten überhäuften.

Die USA halten gegenüber dem Iran die schlechteren Karten

Von REDAKTION | Donald Trump spricht sehr gerne. So hat er in der Vergangenheit 38 Mal vom kurz bevorstehenden Abschluss eines „Deals“ mit dem Iran gesprochen, ohne dieses Ziel je erreicht zu haben.

Doch inzwischen drängte die Zeit, weil der Bestand der strategischen US-Ölreserven, die man benötigt bzw. größtenteils aufbrauchte, um die Marktpreise fürs Öl künstlich zu drücken, sich unter die 50 Prozent Marke gesenkt hatten. Die US-Preismanipulation wurde durch Drosselung von Energietransporten durch die Straße von Hormus, welche den globalen Markt zu 25% mit Öl und zu 20% mit Gas bisher insgesamt versorgt hatten, in Folge des Krieges der US/Israel gegen den Iran notwendig:

Denn ein Öl- & Gaspreis, der durch die Decke ginge, würde den westlichen Finanzmarkt zum Einsturz bringen!

Nur dieser Umstand und die militärische Machtlosigkeit der USA gegenüber dem Eskalationspotentials des Irans, waren es, welche die USA so kompromissbereit machten und unter Zugzwang setzten. Die Forderungsliste des Irans war hart und lang, doch drohte mit jedem Tag nur noch härter zu werden, hätte sich die USA noch länger auf ein Zeitspiel eingelassen.

Denn die Straße von Hormus war die ultimative Mausefalle in welche die Vereinigten Staaten – aus welchen Gründen auch immer – getappt waren. Die daraus folgende Zwangslage eines drohenden eigenen und zusätzlich weltweiten Wirtschaftskollapses bedeutete für die USA, um mit den Worten ihres Präsidenten zu sprechen: „Sie – die USA – halten gegen den Iran nur die schlechteren Karten!“

Die Iraner haben sich vorläufig auf eine Absichtserklärung – ein sogenanntes „Memorandum of Understanding (MoU)“ eingelassen, weil Verträge mit den USA grundsätzlich auch nur sehr wenig bedeuten – das wissen die Iraner nach ihren gesammelten einschlägigen Erfahrungen aus der Vergangenheit. So können sich die Forderungen des Irans an die USA aufgrund ihrer überlegenen Verhandlungsposition sehen lassen, wobei besagtes MoU die folgenden Kernpunkte umfasst:

Einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich im Libanon!

Die US-Zusage, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen!

Die Beendigung der Seeblockade und Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen.

Den Rückzug der US-Streitkräfte aus den Gebieten rund um den Iran.

Die Aussetzung von Sanktionen mit Zugang des Iran zum Finanzverkehr.

300 Milliarden US-Dollar an Wiederaufbaugeldern durch USA & ihre Verbündeten.

60 Tage Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen, das sich auf das iranische Atomprogramm und umfassende Sanktionserleichterungen fokussiert.

Keine neuen US-Truppen oder Sanktionen während der Verhandlungsphase.

Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten während der Verhandlungsphase.

Das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung regionaler verbündeter Gruppen des Irans werden von den Verhandlungen ausgenommen.

Der Iran ist dabei mit gestärktem Einfluss aus der Region hervorzugehen und die USA werden zu akzeptieren haben, dass:

sie auch diesen Krieg verloren haben!

ihre Waffenbestände aufgebraucht sind und Finanzwirtschaft in den Seilen hängt!

ihr Anspruch, um

Doch, wie auch immer die Realitäten aussehen mögen, US-Amerikaner sind wahre Meister für Public-Relation-Zauber und verstehen es wie kein anderer, den westlichen Massen Märchengeschichten in den Köpfen einzupflanzen.

Präsident Donald Trump und Emmanuel Macron vor der Presse in Évian am 15.6.2026 zum „Iran-Deal“

Emmanuel Macron: Ich möchte Präsident Trump zu den gestrigen Feierlichkeiten beglückwünschen und ihn sowie die Minister und sein Team herzlich in Évian zum G7-Gipfel willkommen heißen.

Ich denke, gestern wurde ein sehr wichtiges Abkommen unterzeichnet – ein Friedensabkommen mit dem Iran. Es ist von großer Bedeutung: Erstens wird es die Atomfrage lösen. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit für den Frieden auf der ganzen Welt. Es wird auch Frieden im Libanon bringen. Daher sind wir bereit, unseren gerechten Anteil an den Lasten zu übernehmen und Teil des Engagements der internationalen Gemeinschaft zu sein, um dieses Abkommen zu unterstützen.

Wir werden später gemeinsam mit Kollegen darüber weiter diskutieren. Es ist ein sehr wichtiger Schritt für den Frieden, aber auch für die Weltwirtschaft. Wir werden auch Gelegenheit haben, über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, um uns wieder gemeinsam zu engagieren und einen guten, soliden und nachhaltigen Frieden auszuhandeln. Präsident Selenskyj wird morgen ebenfalls zu uns stoßen.

Selbstverständlich werden wir die Gelegenheit nutzen, diese G7-Runde zu verwenden, um über eine Reihe von Themen wie Seltene Erden, kritische Mineralien, Handel usw. zu sprechen und worüber wir eine Annäherung zwischen den G7-Mitgliedern erreichen müssen.

Es wird uns die Gelegenheit bieten, die 250 Jahre Unabhängigkeit der USA zu feiern. Versailles ist ein guter Ort, denn von dort aus haben der König und sein damaliger Außenminister die USA über Jahre hinweg unterstützt und auch den sogenannten Pariser Vertrag von 1783 vorbereitet, der den endgültigen Schlusspunkt dieses Krieges bildete. [Anmerkung der Redaktion: Macron hat Trump – nach dem G7-Gipfel – nach Versailles eingeladen, um über den Schauplatz Versailles die neokoloniale Komponente noch zusätzlich zu unterstreichen].

Es ist eine große Ehre und eine große Freude, Sie, Herr Präsident, in Évian zu haben!

Donald Trump: Danke! Emmanuel ist ein besonderer Freund von mir. Wir haben eine fantastische Beziehung. Wir haben gemeinsam an vielen Abkommen gearbeitet.

Ich freue mich sehr, sagen zu können, wonach das Abkommen unterzeichnet ist und die Straße von Hormus bereits wieder teilweise geöffnet ist. Man sucht noch ein wenig nach ein paar Minen, die bereits gefunden wurden. Aber im Wesentlichen beginnen die Schiffe wieder auszulaufen. Am Freitag wird die Straße von Hormus vollständig geöffnet sein.

Wir haben uns sehr gut mit dem Iran verstanden. Es handelt sich um eine, wie Sie wissen, andere Gruppe von Führern:

Die erste Gruppe ist weg [Anmerkung der Redaktion: Wurde von den USA & Israel ermordet!]

Die zweite Gruppe ist weg. [Anmerkung der Redaktion: Wurde von den USA & Israel ebenfalls ermordet!]

Und wir fanden die dritte Gruppe sehr klug und stark und haben letztendlich einen

Ich fand es schade, dass wir zwei Nächte lang wieder angreifen mussten und ich dachte schon an eine dritte, aber wir haben es geschafft, bevor es dazu kam. Doch ich glaube, im Nahen Osten werden gerade viele großartige Dinge geschehen.

Ganz wichtig: Der Ölpreis stürzt ab. Der Aktienmarkt schießt heute mit fast rekordverdächtigen Zahlen, wie eine Rakete in die Höhe. Der Ölpreis hat seinen größten Einbruch erlitten – wir sind bei niedrigen Zahlen angelangt. Noch nicht ganz zurück im vormaligen Ausmaß, aber wir nähern uns den Zahlen, die wir bevor das alles begann, schon hatten.

Das Wichtigste ist, dass der Iran keine Atomwaffe haben wird. Sie haben dem unter strengen Kontrollmaßnahmen voll und ganz zugestimmt. Sie werden keine Atomwaffen haben, worum es ja eigentlich ging, denn sie hätten sie wahrscheinlich eingesetzt, wenn sie diese gehabt hätten.

Wir hatten also zwei entscheidende Momente, als wir das JCPOA aufkündigten:

Da war der Obama-Deal – der Barack-Hussein-Obama-Deal: Als ich den gekündigt habe, war das sehr wichtig, denn er war der Weg zur Atomwaffe. Es war ein schrecklicher Deal für die Vereinigten Staaten.

Es war ein Deal, bei dem Iran Milliarden von Dollar gegeben wurden. Es war ein Deal, bei dem 1,7 Milliarden in bar auf eine Boeing 757 verladen wurden. Es wurde in eine große, schöne Boeing 757 verladen. Um ehrlich zu sein, hätte man eigentlich eine größere Boeing 747 gebraucht, denn es war eine Menge Bargeld. 1,7 Milliarden wurden aus den Banken geholt und an den Iran übergeben. Obendrein wurden Dutzende Milliarden Dollar verdient. Also versuchten sie, den Iran zu bestechen, um einen Deal abzuschließen. Das hat nicht funktioniert – das funktioniert nie!

Wir haben großartige Arbeit geleistet und hoffentlich wird es eine gute Beziehung geben und wir werden uns gut verstehen. Wenn nicht, kehren wir zum Ausgangspunkt zurück, aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird.

Das Iran-Abkommen, das wir geschlossen haben, wird der Welt viel Erfolg bringen, denn der Öl-Fluss war eine Zeit lang wirklich blockiert. Er [Macron] rief mich gelegentlich an und sagte: „Komm schon, bitte – lass uns die Ölpreise senken…“, aber der Ölpreis geht inzwischen wieder stark zurück.

Ich fühle mich also sehr geehrt und möchte Ihnen für Ihre Hilfe danken. Sie waren immer eine Hilfe und es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein.

Wir hatten gestern ein sehr gutes Gespräch mit Präsident Selenskyj und Präsident Putin und ich sehe, dass wir vielleicht etwas erreichen können – das glaube ich wirklich. Ich denke, beide sind dafür offen. Also werde ich mich jetzt, da dies abgeschlossen ist, darauf konzentrieren. Mal sehen, ob wir das hinbekommen: Jeden Monat sterben 25.000 Menschen. Meistens Soldaten, doch das sollte nicht sein. Aber wir hatten gestern zwei sehr gute Gespräche. Wir werden darüber weitersprechen.

Dann hatten wir einen wirklich aufregenden Abend, ich glaube, vielleicht einen der unglaublichsten Abende in der Geschichte des Weißen Hauses: Wir hatten gestern Abend eine Feier mit den [UFC-]Kämpfern und ich war sehr glücklich. Ich habe gestern Abend Sie, sehr spät, angerufen, um Ihnen zu gratulieren, denn im Schwergewicht hat ein französischer Kämpfer gewonnen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wichtiger als die Fußball-Weltmeisterschaft ist? Für manche mag es das sein, für andere vielleicht nicht. Ihr habt eine gute Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Eine sehr gute Mannschaft. Aber ihr habt auch gute Boxer. Ihr seid ein großartiges Land und es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein!

Vielen Dank!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

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