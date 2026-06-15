Abkommen zwischen USA und Iran abgeschlossen + Obama war an Errichtung von US Biolaboren in der Ukraine beteiligt + Warkens Gesundheitsreform im Detail: Ein Schlag ins Gesicht Pflegebedürftiger + Impfung gegen Corona verweigert: Verfahren gegen Soldaten eingestellt + Steuermilliarden für die Verbreitung einer linken Weltanschauung

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Abkommen zwischen USA und Iran abgeschlossen

„Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen. Glückwunsch an alle!“ Präsident Donald J. Trump“

Der Iran erklärt, er werde von Vergeltungsmaßnahmen für die heutigen israelischen Angriffe in Beirut absehen. Grund hierfür seien „in letzter Minute von Trump unterbreitete Zugeständnisse“, darunter die Wahrung der territorialen Integrität des Libanon, der Rückzug Israels von der libanesischen Grenze sowie die sofortige Aufhebung der Belagerung.

Iranischen Medienberichten zufolge haben die USA zugesagt, Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorzulegen. Via @disclosetv

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Ehemaliger US-Präsident Obama war an Errichtung von US-Biolaboren in der Ukraine beteiligt

Bestätigt: Barack Obama war an der Einrichtung von US-Biolaboren in der Ukraine beteiligt, die mit besonders gefährlichen Krankheitserregern arbeiten.



Nun wissen wir, wer die ukrainischen Biolabore finanziert hat: das US-Verteidigungsministerium. Ein Dokument der US-Botschaft, welches aus dem Internet entfernt worden war, wurde in der Wayback Machine gefunden.

Das Dokument enthüllt, dass das US-Verteidigungsministerium ukrainische Diagnostik-Labore finanziell unterstützt hat. Via thegatewaypundit.com

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Wie Linksextremisten den AfD-Parteitag verhindern wollen

Ein militanter Mob will unter allen Umständen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt verhindern. Seit Wochen wird in der linksradikalen Szene genau dafür trainiert. Auch brutale Gewalt gegen Politiker der Partei ist geplant. Wir haben uns die Szene genauer angesehen.

Sie tragen Schirmmützen, Palästinenser-Tücher und Sonnenbrillen. Wenn Journalisten Fotos von ihnen machen wollen, drehen sie nach Möglichkeit den Kopf nach hinten oder verbergen sich noch etwas mehr hinter dem Transparent, das die Demonstranten in der ersten Reihe vor sich her tragen. Eigentlich waren es bloß Greenpeace und der BUND, die Ende Mai in der Ruhrpott-Stadt Hamm zu einer Großdemonstration unter dem Motto „Zukunft statt Gas – Energiewende verteidigen“ aufgerufen hatten. (…) Doch es sind Extremisten der von der Interventionistischen Linken (IL) gesteuerten und gewaltbereiten Gruppe „Ende Gelände“, die gemeinsam mit „Aktivisten“ des Anti-AfD-Bündnisses „Widersetzen“ an der Spitze des Demozuges stehen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Warkens Gesundheitsreform im Detail: Ein Schlag ins Gesicht Pflegebedürftiger

Was Gesundheitsministerin Warken als Reform der Pflegeversicherung ausgibt, ist in Wirklichkeit ein Katalog von Leistungskürzungen und Mehrbelastungen auf Kosten der Schwächsten. (…)

Nun ist die Pflegeversicherung jedoch kein für sich stehender Bereich, sondern Teil einer gesamtgesellschaftlichen Schieflage, die den Generationenvertrag in den Augen vieler zunehmend auflöst. Während viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen buchstäblich vor dem Nichts stehen, zahlt die Bürgerversicherung 21,7 Milliarden Euro an ausländische Leistungsempfänger, von denen der Löwenanteil (70 bis 75 Prozent) teilweise seit Jahren keiner versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht. Weiterlesen auf nius.de

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Impfung gegen Corona verweigert: Verfahren gegen Soldaten eingestellt

Das Verfahren gegen einen Bundeswehrsoldaten wegen Befehlsverweigerung ist am Donnerstag vom Landgericht Frankfurt (Oder) eingestellt worden.

Es war die zweite Verhandlung in dem Fall. Das Landgericht stellte das Berufungsverfahren ohne weitere Begründung wegen Geringfügigkeit ein.

Ursprünglich angeklagt war ein 37 Jahre alter Bundeswehrsoldat aus Oder-Spree, der 2022 den Befehl verweigert haben soll, sich gegen das Coronavirus (Covid 19) impfen zu lassen. Zwischen November 2021 und Mai 2024 galt bei der Bundeswehr eine Corona-Impfpflicht.

Mann bereits freigesprochen

Das Amtsgericht Fürstenwalde hatte den Mann bereits vor mehr als zwei Jahren freigesprochen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Am Donnerstag hat sie jedoch einer Einstellung des Verfahrens zugestimmt. Gegen den Bundeswehrsoldaten läuft aktuell noch ein Disziplinarverfahren bei der Bundeswehr. Weiterlesen auf rbb24.de

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Staatsmedien: Steuermilliarden für die Verbreitung einer linken Weltanschauung

In Österreich fließen jedes Jahr über eine Milliarde Euro aus Zwangsbeiträgen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, während Systemmedien wie der Standard zusätzlich mit Millionen aus Steuergeldern in Form staatlicher Werbeeinschaltungen am Leben gehalten werden.

Das Ergebnis ist ein „Journalismus“, der sich nicht am Markt orientieren muss, sondern stattdessen eine stabil linksgrünwoke Ausrichtung pflegt, von der illegalen Massenmigration über Corona bis zur Klimapolitik.

Der ORF verschlingt Jahr für Jahr rund eine Milliarde Euro aus den Zwangsgebühren der Haushalte. Dazu kommen direkte Förderungen für systemtreue Medienhäuser und die massiven Werbeeinschaltungen der öffentlichen Hand. Allein 2024 gab der Staat über 418 Millionen Euro für Inserate aus, da sind die klassischen Medienförderungen noch nicht mit eingerechnet. Ein fetter Brocken davon landete beim Kampfblatt der Wokoharam, dem Standard. Dort summierten sich die Förderungen und die öffentlichen Werbeeinschaltungen im Jahr 2024 auf rund 13 Millionen Euro. Weiterlesen auf report24.news

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Desinformation: Wie der skeptische Bürger endlich auf Linie gebracht wird

Eine von der staatlichen Medienbehörde beauftragte Studie hat erkannt, woran es hierzulande hapert. Nicht an einer Politik, die Vertrauen verspielt, und nicht an Medien, die nur eine Seite zu Wort kommen lassen, sondern am Bürger selbst, der die falschen Nachrichten liest und dem System misstraut. Die Lösung liegt für sie auf der Hand: Man muss ihn nur richtig schulen. (…)

Wie anfällig sind wir für Desinformation?

Die Studie trägt den Titel „Digital Skills Austria IV”, sie wurde von den Universitäten Salzburg und Linz erstellt und von der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH in Auftrag gegeben, also von der staatlichen Medienbehörde. Ihr Thema ist die Frage, wie anfällig die österreichische Bevölkerung für Desinformation ist. Dabei empfiehlt die Studie vier Maßnahmen. Es brauche eine Stärkung von Medien- und Informationskompetenz, die Förderung „vertrauenswürdiger Informationsumgebungen”, die „gezielte Ansprache vulnerabler Gruppen auf Basis von Mediennutzung und Einstellungen statt rein demografischer Kriterien” sowie die Bekämpfung von Algorithmen und Bots.

Spannend ist der dritte Punkt. Alter und Bildung treten als Faktoren für die Anfälligkeit gegenüber Fake News in den Hintergrund, entscheidend wird stattdessen, welche Medien jemand nutzt und welche politische Ausrichtung er hat. Weiterlesen auf exxpress.at

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Gericht schützt tödlich falsche Studie

Es gibt wissenschaftliche Studien, die falsch sind. Und es gibt wissenschaftliche Studien, die töten. Study 329 gehört zur zweiten Kategorie. Und sie zeigt, wie ein Gericht den größten pharmazeutischen Betrug an Jugendlichen schützt — und was das über das System verrät.

Im Jahr 2001 veröffentlichte das Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JAACAP) einen Artikel, der zu dem Schluss kam, das Antidepressivum Paroxetin — Markenname Paxil — sei „gut verträglich“ und „wirksam“ bei der Behandlung von Depressionen bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren. Die Studie zementierte die Verschreibungspraxis für eine ganze Generation. Und sie war, wie sich später herausstellte, ein von der Pharmaindustrie konstruiertes Betrugsdokument.

Doch wer nun erwartet, dass das juristische und wissenschaftliche System diesen Betrug korrigiert, wartet bis heute. Und ein Richter in Washington D.C. hat soeben klargestellt, dass er noch länger warten muss. Weiterlesen auf tkp.at

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SPEKTAKULÄRE BLITZEINSCHLÄGE

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.