Der stellvertretende Vorsitzende und Außenpolitiker der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, hat Bundeskanzler Friedrich Merz scharf kritisiert. Anlass war der Aufruf des Kanzlers an deutsche Unternehmen, in die ukrainische Wirtschaft zu investieren.
„Hat er den Bezug zur Realität jetzt völlig verloren? Friedrich Merz ruft deutsche Unternehmen gerade öffentlich dazu auf, in die Ukraine zu investieren! Unsere eigene Wirtschaft geht unter seiner Regierung den Bach runter, und er denkt nur an ein anderes Land? Merz sollte lieber in der Ukraine für irgendein Amt kandidieren und die Angelegenheiten Deutschlands denen überlassen, die dieses Land lieben“, schrieb Frohnmaier auf der Plattform X.
Merz hatte zuvor erklärt, dass Deutschland langfristig wirtschaftlich von den Investitionen zur Unterstützung der Ukraine profitieren und daraus „Dividenden“ ziehen werde.
Deutschland ist der größte Geber der Ukraine in Europa. Seit dem 24. Februar 2022 hat die Bundesregierung mehr als 45,7 Milliarden Euro für zivile Hilfe und rund 57,8 Milliarden Euro für militärische Unterstützung bereitgestellt oder dafür eingeplant. Neben der staatlichen Hilfe bringen auch private Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen aus Deutschland regelmäßig humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine.
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2 Kommentare zu „AfD-Politiker Frohnmaier legt Merz Kandidatur in der Ukraine nahe“
Ich glaube auch nicht, dass ein angeblich völlig „zerstörtes und bangkrottes Land“, was auch noch ständig an flüssigen Geldmitteln bereits für daskommende Jahr leidet (oder ist dies auch nur eine bauernschlaue FINTE ?), die jetzt von der EU zugesagten Kredite je zurück bezahlen kann, wobei der KREDIT auch nur eine FINTE ist, und dann auch noch für deutsche Firmen nach dem Krieg eine gute INVESTITION-MÖGLICHKEIT ist ?
Dass ist auch wieder nur eine ERZÄHLUNG aus „Tausend und einer NACHT“, zur Beruhigung der Deutschen für die horrenten bereits geleisteten ZAHLUNGEN lt. dem Bundeskanzler Friedrich Merz an die bangkrotte Ukraine ?
Leider werden grundsätzlich diese POLITIKER für solche FINANZSCHÄDIGUNGEN des eigenen Landes „niemals“ zur Rechenschaft gezogen ?
AfD-Politiker Frohnmaier legt Merz Kandidatur in der Ukraine nahe
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AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, hat Bundeskanzler Friedrich Merz scharf kritisiert.
Anlass war der Aufruf des Kanzlers an deutsche Unternehmen, in die ukrainische Wirtschaft zu investieren.
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Merz der Kanzler der Ukraine! Der kann dahin auswandern, hier weint dem BlackRock Typen keiner eine Träne nach!
Am Besten so schnell wie möglich!