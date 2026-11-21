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Chinas Staatssicherheitsministerium versucht laut „Financial Times“, über Beschäftigte bis hin zur Führungsebene an Informationen aus ausländischen Unternehmen zu gelangen. Der Dienst nutzt dem Bericht zufolge auch Kontakte in der chinesischen Diaspora und verbindet Cyberoperationen mit der Anwerbung von Informanten.

Der chinesische Nachrichtendienst baut seine Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung im Ausland aus, berichtet die „Financial Times“ (FT). Von der Zeitung befragte Experten schätzen, dass rund 200.000 Menschen für Chinas Ministerium für Staatssicherheit (MSS) arbeiten könnten.

Das MSS vereint Inlands- und Auslandsaufklärung. Chinas Gesetze zur nationalen Sicherheit stärken laut FT die Befugnisse des Ministeriums. Demnach kann es Menschen zur Mitwirkung an nachrichtendienstlichen Operationen verpflichten und von ihnen verlangen, darüber Stillschweigen zu bewahren.

Ein ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter sagte der FT, der chinesische Geheimdienst versuche, Informationen von Ingenieuren, mittleren Führungskräften und Mitgliedern der obersten Unternehmensebene zu erhalten. „Auch die ranghöchsten Mitarbeiter einer Organisation können ins Visier geraten. Das kann sich unmittelbar darauf auswirken, wie ein Unternehmen mit der US-Regierung zusammenarbeitet“, sagte er.

Zusätzliche Möglichkeiten eröffnen sich dem MSS laut FT durch die internationale Expansion chinesischer Unternehmen und ihre Einbindung in globale Lieferketten. Dadurch erhalte der Dienst mehr Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen, sagte ein Analyst eines privaten Nachrichtendienstunternehmens aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Kontakte in der Diaspora und Druck auf Einzelne

Als weiteres Mittel nennen die von der FT befragten Experten die Nutzung von Kontakten in der chinesischen Diaspora. Viele ihrer Angehörigen stünden über Wirtschaftsverbände und Kulturorganisationen mit chinesischen Behörden in Verbindung. „Sie haben bereits Beziehungen zu Peking, die sich sehr leicht in nachrichtendienstliche Kontakte umwandeln lassen“, sagte ein westlicher Forscher, der chinesische Spionageaktivitäten untersucht.

Der frühere US-Diplomat Matt Brazil sagte, das MSS neige dazu, Angehörige der chinesischen Diaspora unter Druck zu setzen. Seiner Einschätzung nach kommen Erpressung und sexuelle Ausbeutung bei Operationen des MSS häufiger vor als bei anderen Nachrichtendiensten. Als Ausnahme nannte er die russischen Dienste.

Als Beispiel für das Zusammenspiel von Cyberoperationen und menschlichen Quellen führt die FT einen Fall aus den 2010er-Jahren an. Bei der Operation sollten Technologien zur Herstellung von Gasturbinen gestohlen werden. Hacker drangen in die Systeme von Luft- und Raumfahrtunternehmen ein, während ein MSS-Mitarbeiter in den USA Informanten anwarb. Der ehemalige FBI-Analyst Adam Kozy sieht darin ein Beispiel für die enge Abstimmung beider Vorgehensweisen. Ende 2024 kehrten zwei in den USA verurteilte Beteiligte, darunter der MSS-Mitarbeiter, im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach China zurück.

Aufsehen um Kontakte zu Nvidia

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der chinesische Geheimdienst durch die Berichte über die Beziehungen des früheren Nvidia-Chefs Jensen Huang zu Alice Huang, die mit dem singapurischen Unternehmen Megaspeed in Verbindung steht. Offizielle Belege dafür, dass sie für den chinesischen Geheimdienst tätig war oder gezielt die Nähe zu Jensen Huang suchte, um an vertrauliche Informationen zu gelangen, liegen nicht vor.

Die FT hatte zuvor berichtet, ein Vertreter des chinesischen Geheimdienstes habe sich Anfang 2026 an eine Person aus dem Umfeld von Alice Huang gewandt, um Informationen über ihre Geschäftskontakte zu erhalten. Die Zeitung wertet dies als Hinweis darauf, dass sie keine professionell ausgebildete Agentin war.

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