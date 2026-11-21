Symbolbild Hyperschallrakete | Bild: Wikipedia/ShukriH Lizenz: CC BY-SA 4.0

Deutschland und Großbritannien planen neue Langstreckenwaffen – auch Moskau wäre in Reichweite. Im Rahmen eines gemeinsamen Rüstungsprojekts sollen neuartige Marschflugkörper und Hyperschallwaffen entstehen, die Ziele in mehr als 2.000 Kilometern Entfernung erreichen können.

Die beiden Länder wollen ihre militärische Zusammenarbeit bei der Entwicklung weitreichender Präzisionswaffen deutlich ausbauen Damit würde theoretisch auch die russische Hauptstadt Moskau in Reichweite solcher Waffensysteme liegen. Offiziell soll das Vorhaben die europäische Abschreckungsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von amerikanischer Militärtechnologie verringern.

Arbeitsteilig gegen Moskau

Wie das Nachrichtenportal Politico und deutsche Medien unter Berufung auf interne Planungsunterlagen berichten, verfolgen Berlin und London dabei unterschiedliche technologische Ansätze. Großbritannien übernimmt demnach die führende Rolle bei der Entwicklung eines neuen Langstrecken-Marschflugkörpers, während Deutschland die Entwicklung eines Hyperschallwaffensystems vorantreibt. Der britische Marschflugkörper soll in geringer Flughöhe operieren und gegnerische Radarsysteme möglichst unbemerkt umgehen können. Nach den bisherigen Planungen könnte eine erste einsatzfähige Version ab dem Jahr 2032 zur Verfügung stehen.

Deutschland setzt dagegen auf eine technologisch besonders anspruchsvolle Hyperschallwaffe. Dabei soll eine Trägerrakete zunächst einen sogenannten Hyperschallgleiter in große Höhe transportieren. Dieser würde anschließend mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit auf sein Ziel zusteuern. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und möglichen Kursänderungen gelten solche Systeme als besonders schwer abzufangen. Eine Einführung bei der Bundeswehr wird nach den vorliegenden Planungen für die Zeit ab 2035 angestrebt.

Milliardeninvestitionen in europäische Rüstungstechnologie

Das gemeinsame Vorhaben wird unter der Bezeichnung „Deep Precision Strike“ vorangetrieben. Ziel ist es, europäischen NATO-Staaten künftig die Fähigkeit zu geben, strategisch wichtige Ziele weit hinter gegnerischen Linien mit konventionellen Präzisionswaffen zu bekämpfen. Dazu zählen grundsätzlich militärische Führungszentren, Logistikeinrichtungen, Raketenstellungen und andere militärisch relevante Einrichtungen.

Bislang sind europäische Streitkräfte bei besonders weitreichenden konventionellen Präzisionsschlägen in erheblichem Umfang auf amerikanische Technologie angewiesen. Mit eigenen Langstreckenwaffen wollen Deutschland und Großbritannien diese Abhängigkeit reduzieren und Europas militärische Handlungsfähigkeit stärken.

Die Entwicklung dürfte erhebliche Kosten verursachen. Großbritannien hat den Berichten zufolge bereits mehrere hundert Millionen Pfund für entsprechende Programme vorgesehen. Auf deutscher Seite sollen für die Hyperschallkomponente langfristig Investitionen in Milliardenhöhe eingeplant sein. Bei der Entwicklung der deutschen Waffe könnten mehrere Rüstungsunternehmen miteinander konkurrieren. Genannt werden unter anderem der europäische Rüstungskonzern MBDA und das deutsch-britische Unternehmen Hypersonica. Erste Versuchsmuster sollen nach den bisherigen Planungen bis 2029 vorliegen.

Damit nimmt die Entwicklung neuer europäischer Langstreckenwaffen zunehmend konkrete Formen an. Ob die Investitionen in Milliardenhöhe tatsächlich zu einer stärkeren Abschreckung beitragen oder einen neuen Rüstungswettlauf beschleunigen, erfüllt friedliebende Menschen mit großer Sorge. Anstatt das viele Geld in Projekte zu investieren, von denen die Bevölkerung profitiert, werden sich die Rüstungskonzerne einmal mehr die Taschen vollstopfen.

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