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Die Schweiz ist bereit, bei Bedarf einen diplomatischen Prozess unter Beteiligung Russlands und Europas zu unterstützen. Das teilte das Schweizer Außenministerium mit.

Das Ministerium erklärte, die Schweiz könne künftige Verhandlungen auf ihrem Staatsgebiet ausrichten und die nötige organisatorische Unterstützung leisten.

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ hatte am 16. November berichtet, die EU schlage vor, den nächsten oder einen der folgenden Gipfel mit Vertretern Russlands, der USA und der Ukraine in Europa abzuhalten. Als mögliche Austragungsorte nannte die Zeitung Genf, Norwegen und den europäischen Teil der Türkei.

Am 21. November berichtete die französische Zeitung „Le Figaro“ unter Berufung auf den Élysée-Palast, europäische Vertreter seien bereit, auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau zu reisen. Voraussetzung sei, dass Russland sie als vollwertige Teilnehmer der Ukraine-Verhandlungen anerkenne. Das russische Außenministerium betonte, eine Einladung der europäischen Dreiergruppe nach Moskau bedeute keine automatische Beteiligung an den trilateralen Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach sich gegen eine Reise der europäischen Vertreter nach Russland aus, was nichts anderes bedeutet, dass er nach wie vor überzeugt ist, Russland militärisch besiegen zu können.

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