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Bereicherung durch Vielfalt: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden im vergangenen Jahr 9.699 Syphilis-Fälle in Deutschland gemeldet, was einen neuen Höchststand markiert. Seit 25 Jahren werden neu diagnostizierte Syphilis-Infektionen registriert. Von 2001 bis 2004 waren es ausschließlich Fälle bei Männern. Bis 2008 gab es jährlich etwa 4.000 registrierte Fälle.

Nach einem geringen Rückgang 2009 stiegen die Fallzahlen kontinuierlich an, bis sie während Corona in den Jahren 2020 und 2021 zurückging. Seit 2022 gibt es wieder einen Anstieg.

Die mit Abstand höchste Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner gab es in Berlin (38,5/100.000 Einwohner) und Hamburg (34,7 Fälle/100.000 Einwohner). In Bremen und Hessen lag die Zahl mit 16,9 beziehungsweise 12,7 ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt, der in allen anderen Bundesländern unterschritten wurde. Vor allem unter Heterosexuellen breiten sich die Infektionen weiter aus, bei Homosexuellen gab es 2025 jedoch einen Rückgang, den das RKI mit einer vermehrten Nutzung des Antibiotikums Doxycyclin zur Prophylaxe erklärt. Dies sei wahrscheinlich der wesentliche Einflussfaktor.

Sorglose Ausübung der Sexualität hauptursächlich

Der Frauenanteil lag bei 9,2 Prozent, und damit über dem Niveau der Vorjahre. Syphilis wird sexuell, durch Blut oder von einer Mutter auf das ungeborene Kind übertragen und kann durch Antibiotika geheilt werden. Der steigende Trend lässt sich auch in Europa beobachten. Bruno Ciancio von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC mahnte bereits im Mai 2026, die eigene sexuelle Gesundheit zu schützen.

Natürlich drängt sich auch hier wieder die Frage auf, ob und inwieweit die seit Jahren steigende Zahl der Syphilis-Fälle mit der Massenmigration zusammenhängt, so wie dies ja etwa auch bei Scabies, der Krätze, klarkorreliert ist. Die mangelnden Informationen über die Krankheit in vielen Herkunftsländern, die -gelinde gesagt- sorglose Ausübung ihrer Sexualität durch viele männliche Zuwanderer, die auch wenig Rücksicht auf Hygiene und die Gesundheit der Frauen nimmt, könnten zumindest für einen Teil dieses auffälligen Anstiegs verantwortlich sein. Aber auch das wird man natürlich nicht erfahren, zumal dieser Umstand der Öffentlichkeit verschwiegen würde, selbst wenn er bekannt wäre. (TPL)

Dieser Beitrag erschien auf journalistenwatch, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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