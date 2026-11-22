Wer früh für Gespräche mit Moskau eintrat, musste sich als „Putin-Versteher“ beschimpfen lassen. Nun signalisiert Friedrich Merz selbst Gesprächsbereitschaft. Was hat sich geändert – die Lage oder der Maßstab, mit dem Berlin über Diplomatie urteilt?

Jetzt hält auch Merz ein Gespräch mit Putin für möglich

Am 9. Oktober ließ Friedrich Merz durch seinen stellvertretenden Regierungssprecher erklären, er sei „zutiefst empört“ über Gerhard Schröders Besuch bei Wladimir Putin. Dass der Altkanzler mit dem russischen Präsidenten dessen Geburtstag feierte, während Russlands Krieg in der Ukraine täglich Menschenleben kostete, empfinde Merz als „geradezu unmoralisch“. Rund einen Monat später erklärt der Kanzler, er werde einem Gespräch mit Putin bei passender Gelegenheit „nicht aus dem Weg gehen“. Als möglicher Rahmen gilt der G20-Gipfel im Dezember in Miami. Ein Treffen ist bislang offen.

Eine Geburtstagsfeier unter alten Freunden und ein diplomatisches Gespräch im Interesse eines angegriffenen Landes sind grundverschiedene Dinge. Der eigentliche Vergleich liegt deshalb weiter zurück. Im Juni 2025 sagte Merz der Süddeutschen Zeitung, er würde von einem Telefonat mit Putin „noch lange“ Abstand nehmen. Jetzt hält er ein Gespräch grundsätzlich für möglich.

Warum erst jetzt?

Florian Warweg nimmt Merz’ Kurswechsel in der Berliner Zeitung zum Anlass, an den Umgang mit früheren Befürwortern von Verhandlungen zu erinnern. Das Etikett „Putin-Versteher“ ersparte so manchem die Auseinandersetzung mit einer konkreten Frage: Unter welchen Bedingungen könnten Gespräche dazu beitragen, das Töten zu beenden?

Merz darf seine Einschätzung ändern. Gerade deshalb lohnt es sich, ihn zu fragen, was ihn heute auf einen diplomatischen Ertrag hoffen lässt. Und wer gestern schon im Vorschlag eines Gesprächs einen Beweis für Kremlnähe sah, sollte erklären, warum er denselben Vorschlag heute für verantwortungsvolle Außenpolitik hält. Und schließlich die Frage: Warum erst jetzt? Wie viele mussten sterben bis Merz zu dieser Einsicht kam?

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Dieser Beitrag erschien auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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