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Die deutsche Silbitz Group hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Wie die „Bild“ berichtet, geriet der auf Eisen- und Stahlguss spezialisierte Industriekonzern durch steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie den zunehmenden Wettbewerb mit Herstellern außerhalb Europas unter Druck.

Nach Angaben des Unternehmens verteuerten sich Strom, Gas, Roheisen und Legierungen erheblich. Zudem scheiterten die Verhandlungen über eine langfristige Finanzierung. Daraufhin stellte die Geschäftsführung den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Gera in Thüringen.

Betroffen sind alle deutschen Gesellschaften der Gruppe mit insgesamt rund 450 Beschäftigten. Dazu gehören das 1896 gegründete Werk Rasberg bei Zeitz und der seit 1938 betriebene Standort in Silbitz. Die Produktion läuft weiter. Die Geschäftsführung bleibt im Amt und führt den Betrieb in Eigenverwaltung fort.

Zum vorläufigen Sachwalter wurde André Rombach bestellt. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind bis Ende Januar 2027 durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit abgesichert.

Die Silbitz Group stellt hochfeste Gussteile für Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee her. Die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zählt das Unternehmen zu den führenden Gießereigruppen Europas.

„Unsere Branche wird derzeit zerstört. Fertigprodukte aus dem Osten überschwemmen den Markt, und die Wertschöpfung in Europa geht zurück“, sagte der Geschäftsführer der Silbitz Group, Torsten Tiefel, im Frühjahr.

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