400 Milliarden Euro für Migration: Deutschlands gigantische Asyl-Rechnung

+ Hacker verwandeln in Frankreich Kühlregale in Heizungen + Inflationierung der EU-Schulden: Nach Bitcoin steht jetzt auch die Haltefrist von Gold zur Disposition + „Schlagt sie!“: Imame predigen Gewalt gegen Ehefrauen im Namen des Islam + Nach Rücktritt von Bärbel Bas: Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden + Beschlossen!: CDU wird bei Siegmund-Wahl den Saal verlassen

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Hacker verwandeln in Frankreich Kühlregale in Heizungen

Hacker haben in ganz Frankreich die Kühlregale von Supermärkten in Heizungen verwandelt. Berichten zufolge waren fast 300 Filialen betroffen, nachdem Angreifer die Kontrolle über deren Kühlsysteme übernommen und die Temperaturen über Nacht auf bis zu 50 °C erhöht hatten.

Ganze Lebensmittelbestände mussten entsorgt werden. Die Verluste könnten sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, und die Staatsanwaltschaft untersucht Berichte über Brände. Es gab keine Forderungen nach Lösegeld. Es wurden keine gestohlenen Kundendaten benötigt.

Eine aus der Ferne vorgenommene Änderung der Temperatureinstellung – und plötzlich ist der gesamte gekühlte Lebensmittelvorrat eines Supermarkts ruiniert. Via X

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Inflationierung der EU-Schulden: Nach Bitcoin steht jetzt auch die Haltefrist von Gold zur Disposition

Die Staatsdefizite der EU werden mit dem Gelddrucker der EZB aufgefüllt. Das treibt die Preise von Bitcoin und Gold. Doch diesen Wertzuwachs will das Finanzministerium jetzt zunehmend abschöpfen – und „Hard Assets“ unattraktiv machen.

Hard Assets, also harte Vermögenswerte, heißen so, da ihre Angebotsseite nicht manipulierbar ist. Im Falle des stabilsten Geldes der Welt, Gold, kennt man das Mengenwachstum: Es schwankt durch die Aktivität der Minenbetreiber zwischen 1,5 und 1,7 Prozent im Jahr – angesichts der Geldschwemme der herkömmlichen Währungen eine vernachlässigbare Größe.

Im Falle von Bitcoin, dem digitalen Gold, ist die Rate mathematisch programmiert. Sie halbiert sich alle vier Jahre. Sie liegt derzeit bei rund 0,82 Prozent und wird im Jahr 2140 auf null Prozent fallen, wenn die maximale Menge von 21 Millionen Grundeinheiten erreicht ist. Eine darüber hinausgehende Inflation gibt es nicht.

Dem modernen Staat sind diese Hard Assets naturgemäß ein Dorn im Auge. Soziale Füllhornpolitik und Staatswirtschaft verschlingen ungeheure Ressourcen und können nur durch Ausweitung der Kreditmenge am Leben gehalten werden. Sie sind aber die Machtbasis der modernen politischen Eliten. Weiterlesen auf apollo-news.net

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„Schlagt sie!“: Imame predigen Gewalt gegen Ehefrauen im Namen des Islam

Imame in Großbritannien erklären ihren Anhängern, dass Männer ihre Ehefrauen schlagen dürfen, wenn diese den Geschlechtsverkehr verweigern oder ihnen nicht gehorchen.

Eine neue Recherche enthüllt entsprechende Predigten aus Moscheen in London und Birmingham. Für solche Gewaltpredigten liefern traditionelle islamische Auslegungen die religiöse Rechtfertigung. Einige der betroffenen Moscheen genießen sogar den Status gemeinnütziger Organisationen – und die britische Charity Commission reagierte auf frühere Beschwerden mehrfach mit Hinweisen und Ermahnungen.

„Leicht schlagen, damit sie weiß, wer das Sagen hat.“ Diesen Ratschlag erteilt der islamische Prediger Yasin Munye vom Hackney Islamic Community Centre in Ostlondon. Verweigere eine Ehefrau ihrem Mann den Sex oder verlasse sie ohne seine Erlaubnis das Haus, begehe sie eine schwere Sünde. Der Ehemann dürfe sie körperlich bestrafen. Sein Predigerkollege Abu Sa’ad Muhammad beklagt sogar die „bedauerliche Realität“ in Großbritannien: Frauen wüssten inzwischen, dass sie nach einer einzigen Ohrfeige die Polizei rufen könnten. (,,,)

Die religiöse Rechtfertigung dafür hat eine lange Tradition. In Sure 4:34 des Korans heißt es in der deutschen Bubenheim-Übersetzung über widerspenstige Ehefrauen: „ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie“. Islamische Rechtsgelehrte leiteten daraus ein Züchtigungsrecht des Ehemannes ab. Hinzu kommt Sahih al-Bukhari 3237: Demnach sollen Engel eine Frau bis zum Morgen verfluchen, wenn sie ihrem Mann den Geschlechtsverkehr verweigert und dieser deshalb zornig einschläft. Weiterlesen auf report24.news

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400 Milliarden Euro für Migration: Deutschlands gigantische Asyl-Rechnung

Unterkünfte, Sozialleistungen, Integration: Laut einer neuen Berechnung des Journalisten Björn Harms hat Deutschland zwischen 2016 und 2025 mindestens 400 Milliarden Euro für migrationsbezogene Ausgaben aufgewendet.

Der Autor spricht von einem milliardenschweren Wirtschaftszweig rund um die Unterbringung von Asylwerbern. Seine Rechnung wirft Fragen auf – die Zahlen sind allerdings nicht mit einer umfassenden, unabhängig geprüften Gesamtabrechnung gleichzusetzen. (…)

In seinem Buch „Der Asylkomplex“ fasst er Ausgaben des Bundes, der Länder und der Kommunen zusammen und berücksichtigt weitere mögliche Folgekosten. Seine zentrale These: Rund um die Unterbringung und Betreuung von Asylwerbern habe sich ein Geschäftsfeld entwickelt, in dem Immobilienbesitzer, Betreiberfirmen und soziale Organisationen von staatlichen Zahlungen profitieren. Weiterlesen auf exxpress.at

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Nach Rücktritt von Bärbel Bas: Alexander Schweitzer soll Arbeitsminister werden

Schweitzer hält ein AfD-Verbot für denkbar. Schweitzer hielt die Impfpflicht für nötig.

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Beschlossen!: CDU wird bei Siegmund-Wahl den Saal verlassen

Die Blamage um die Wahl des Landtagspräsidenten sitzt bei der CDU Sachsen-Anhalt tief. Vier Stimmen mehr als AfD und BSW zusammen bekam der AfD-Kandidat damals. Sofort stand der Verdacht im Raum: Haben CDU-Abgeordnete heimlich mitgestimmt? Jetzt greift die Fraktion zu einem drastischen Mittel, um einen neuen Skandal zu verhindern:

Bei der möglichen Wahl von Ulrich Siegmund (AfD) zum Ministerpräsidenten im Dezember wird die CDU-Fraktion geschlossen den Saal verlassen. (…)

Den Boykott-Plan hatte Schulze am Montagabend gemeinsam mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer Stefan Ruland gefasst. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass Christdemokraten erneut unter Verdacht geraten, AfD-Kandidaten heimlich zu unterstützen. (…) Weiterlesen auf bild.de

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Ältester Markt von Paris komplett abgebrannt

So sah der älteste Markt von Paris, der Marche des enfants rouge aus, bevor er gestern komplett abbrannte. Brandursache? – ist derzeit noch unbekannt. Paris hat ein Stück seiner Geschichte verloren.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 2026 hat ein starkes Feuer den historischen Markt (den ältesten überdachten Markt in Paris, gegründet 1615, im Marais im 3. Arrondissement) vollständig zerstört.

Die Flammen brachen gegen 3 Uhr morgens aus, die Feuerwehr wurde gegen 4:15 Uhr alarmiert. Etwa 1.000 m² und rund 17–20 Geschäfte wurden vernichtet, die Metallstruktur teilweise eingestürzt. Es gab keine Todesopfer und nur leichte Verletzungen unter den Einsatzkräften; benachbarte Gebäude blieben weitgehend unbeschädigt.

+++ VIDEO DES TAGES +++

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