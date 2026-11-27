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Deutschland will 2027 knapp 140 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Das ist der höchste Betrag seit dem Kalten Krieg.

Der Bundestag hat den Bundeshaushalt mit Gesamtausgaben von 556 Milliarden Euro verabschiedet. Das sind rund 31 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr, wie der „Spiegel“ berichtet. Zur Finanzierung plant der Bund neue Kredite in Höhe von rund 210 Milliarden Euro. Darin ist die Kreditaufnahme der Sondervermögen enthalten.

Weitere zwölf Milliarden Euro will Berlin für die Ukraine bereitstellen. Über eine Reform der Einkommensteuer, die Familien und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten soll, gibt es bislang keine Einigung.

Die Haushaltsberatungen waren dem „Spiegel“ zufolge von langwierigen Auseinandersetzungen zwischen CDU/CSU und SPD geprägt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) räumte dem Bericht zufolge ein, dass die Aufstellung des Haushalts „sicherlich keinen Schönheitspreis verdient“ habe.

Auf EU-Ebene konnten sich die Staats- und Regierungschefs bei ihren Verhandlungen in Brüssel in dieser Woche nicht auf den nächsten Siebenjahreshaushalt einigen. Laut Merz gehen die Vorstellungen der Mitgliedstaaten über die Ausgestaltung des Haushalts weiterhin weit auseinander. Die EU werde den Haushaltsentwurf für 2028 bis 2034 voraussichtlich um mehr als 200 Milliarden Euro kürzen müssen, sagte der Kanzler.

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