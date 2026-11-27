Bild: screenshot heute.at

In einem Interview mit „Heute“ schlägt FPÖ-Parteichef Herbert Kickl vor, die Ukraine nach einem Friedensschluss oder Waffenstillstand als Abschiebeland für Migranten zu nutzen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können – insbesondere Syrer und Afghanen. „Dort sind ja angeblich die Werte des Westens vollständig intakt“, betont der Parteichef.

In dem Gespräch erläutert er in einer brillanten Zusammenfassung die politische Situation in Österreich rund um das Versagen der Verliererkoalition. Der Bogen seiner Kritik reicht vom Versagen der Budgetpolitik bis zur verfehlten Asyl- und Migrationspolitik.

Die entsprechenden Aussagen sind ab ca. Minute 18:00 im Video zu finden. Hier eine übersichtliche Zusammenfassung:

Gegenleistung für EU-Hilfen: Angesichts der milliardenschweren europäischen Unterstützung sei die Ukraine seiner Ansicht nach verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen.

Angesichts der milliardenschweren europäischen Unterstützung sei die Ukraine seiner Ansicht nach verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen. Abschiebungen in die Ukraine: Die Ukraine solle Menschen aufnehmen, deren Abschiebung in ihre Herkunftsländer nicht möglich ist.

Die Ukraine solle Menschen aufnehmen, deren Abschiebung in ihre Herkunftsländer nicht möglich ist. Alternative zum Ruanda-Modell: Aufgrund der geografischen Nähe seien Abschiebungen per Bahn oder Bus möglich und damit aus seiner Sicht kostengünstiger.

Aufgrund der geografischen Nähe seien Abschiebungen per Bahn oder Bus möglich und damit aus seiner Sicht kostengünstiger. Österreichischer Alleingang: Die Bundesregierung solle ein solches Modell gemeinsam mit anderen EU-Staaten oder notfalls im Alleingang vorantreiben.

Die Bundesregierung solle ein solches Modell gemeinsam mit anderen EU-Staaten oder notfalls im Alleingang vorantreiben. Wiederaufbau der Ukraine: Kickl argumentiert, dass die abgeschobenen Menschen möglicherweise beim Wiederaufbau des Landes eingesetzt werden könnten, und bezeichnet dies als potenzielle „Win-win-Situation“.

Kickl argumentiert, dass die abgeschobenen Menschen möglicherweise beim Wiederaufbau des Landes eingesetzt werden könnten, und bezeichnet dies als potenzielle „Win-win-Situation“. Verhinderung der Rückkehr: Den Betroffenen solle es freistehen, die Ukraine wieder zu verlassen, allerdings ohne nach Österreich zurückzukehren.

Kickl will somit die finanzielle Unterstützung der Ukraine als Argument dafür nutzen, das Land nach Beendigung der Kampfhandlungen zur Aufnahme von Migranten zu bewegen, die Österreich beziehungsweise andere EU-Staaten nicht in ihre Herkunftsländer abschieben können.

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